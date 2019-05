Beckman Coulter presenta la solución de automatización total de laboratorio que agiliza la obtención de resultados

Además, el DxA 5000 presta apoyo a los laboratorios a la hora de proporcionar a sus médicos un tiempo de obtención de resultados altamente consistente. Aprovechando un dinámico sistema de software, único en su clase, el DxA 5000 utiliza el enrutamiento inteligente para proporcionar un flujo de trabajo automatizado automatizado en el laboratorio centrado en el paciente. A través del análisis de las pruebas solicitadas, el volumen de muestras disponible y la capacidad y estado del analizador en tiempo real, el DxA 5000 calcula de forma continua la ruta más rápida para todas las muestras de pacientes, tanto urgentes como rutinarias.

"El DxA 5000 es una solución exitosa de automatización total de laboratorio, centrada en mejorar los esfuerzos de nuestros compañeros de laboratorio para tener un impacto positivo en los resultados de los pacientes", declaró John Blackwood, vicepresidente sénior de Productos y Servicios de Beckman Coulter. "Acelerando y reduciendo la variabilidad en el tiempo de obtención de resultados, los laboratorios pueden ofrecer información importante de forma más eficaz a los médicos, puesto que ellos la necesitan para administrar de forma óptima la atención al paciente en un entorno en el que cada minuto cuenta".

Evaluación de calidad inigualable y eficacia mejorada

La investigación muestra que los errores que ocurren en la fase preanalítica de pruebas puede contribuir hasta en un 75% a la obtención de resultados erróneos, con un 26% de posibilidades de provocar efectos adversos en la atención al paciente. 4 Además, una amplia mayoría de factores que causan resultados erróneos ocurren fuera del laboratorio, entre ellos un volumen inadecuado, muestras mal etiquetadas y un tipo de tubo incorrecto. 5,6,7,8 El DxA 5000 está diseñado con un claro enfoque en la evaluación de la calidad de muestras, examinando cada una de ellas en múltiples puntos para ayudar a los laboratorios a reducir de manera significativa el riesgo de errores. En tres segundos, el sistema detecta parámetros en el tubo del paciente como el volumen, la identificación de la muestra, el tipo de tubo, el color del tapón, los análisis pendientes y el peso del tubo. El sistema también está diseñado para comprobar el volumen de la muestra en tres puntos diferenciados: antes de la centrifugación, después de la centrifugación y antes del almacenamiento de la muestra para seguir garantizando que hay volumen suficiente para las pruebas solicitadas. Juntas, estas evaluaciones de calidad reducen la posibilidad de entregar unos resultados erróneos y pueden ayudar a acelerar el tiempo de los resultados si se alerta rápidamente al laboratorio en caso de ser necesaria una nueva muestra del paciente.

Además de mejorar la calidad de las muestras, los laboratorios también necesitan soluciones de flujo de trabajo que los ayuden a gestionar los elevados volúmenes de muestras de pacientes externos, mientras procesan solicitudes urgentes tanto para pacientes de planta como en las áreas de urgencias. El DxA 5000 gestiona de manera simultánea elevados volúmenes para solicitudes de múltiples disciplinas, con una amplia variedad de tubos y tamaños de muestras de pacientes, sin que ello repercuta en el rendimiento del sistema general o en las estadísticas de los tiempos de obtención de resultados. Al automatizar las fases del procesamiento de muestras, el DxA 5000 presta apoyo a los laboratorios a la hora de ofrecer un elevado número de resultados por hora con el mismo nivel de personal.

"Basado en la investigación y el trabajo realizado con nuestros compañeros de laboratorio, las fases de procesamiento de muestras constituyen aproximadamente el 70% de las horas de trabajo en un laboratorio", continuó diciendo el Sr. Blackwood. "El DxA 5000 reduce de manera significativa el número de fases manuales en el procesamiento de muestras hasta ser solo una. Desde la entrada de muestras y la evaluación de calidad hasta la gestión complementaria de pruebas y la eliminación total de muestras, el DxA 5000 permite a los profesionales de laboratorio ofrecer resultados de alta calidad y mejorar la eficacia, impulsándolos a centrar sus esfuerzos y habilidades en tratar las anomalías de las muestras de los pacientes".

Siendo el primero de un conjunto de sistemas DxA en desarrollo actualmente, el DxA 5000 mejora la cartera integral de soluciones escalables de Beckman Coulter y es un componente clave en su visión de llevar la automatización del flujo de trabajo a laboratorios de todos los tamaños. Este lanzamiento es la culminación de años de un diseño inspirado en el usuario y de rigurosas pruebas de fiabilidad, además de reforzar el compromiso continuado de Beckman Coulter a la hora de ofrecer soluciones que proporcionan resultados precisos con un tiempo de obtención rápido y consistente, una mejor detección de los errores preanalíticos, y flujos de trabajo más eficaces diseñados para ajustarse a las necesidades de laboratorios de todos los tamaños.

Beckman Coulter ha recibido pedidos de más de 20 sistemas DxA 5000 en varios países donde se ha conseguido la aprobación normativa. Una vez presentada la solicitud 510(k) para DxA 5000 está pendiente de aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), por lo que este sistema no está todavía disponible en los Estados Unidos.

Para obtener más información sobre el DxA 5000, visite BeckmanCoulter.com/DxA. Beckman Coulter también mostrará el DxA 5000 en el estand 188 del evento EuroMedLab en Barcelona (España) del 19 al 23 de mayo de 2019. Para obtener más información sobre lo que Beckman Coulter ha programado para la conferencia, visite nuestra página de la conferencia EuroMedLab en BeckmanCoulter.com/events.

Acerca de Beckman Coulter Diagnostics

En Beckman Coulter apostamos por el progreso de una sanidad para todos aplicando el poder de la ciencia, la tecnología y la pasión y creatividad de nuestros grupos de trabajo al fomento de la función que desempeña el laboratorio de análisis clínicos en la mejora de los resultados sanitarios. Nuestros sistemas de diagnóstico se utilizan en el marco de complejas pruebas biomédicas y pueden encontrarse en hospitales, laboratorios de referencia y consultorios médicos de muy diversas partes del mundo. Beckman Coulter ofrece una combinación exclusiva de personal, procesos y soluciones pensados para elevar el rendimiento de los laboratorios clínicos y las redes de servicios sanitarios, lo que conseguimos acelerando la prestación de la atención médica gracias a una gama de sistemas relevantes en este ámbito, acercando a todas las personas las ventajas de la automatización, otorgando la posibilidad de obtener mejores conocimientos mediante la informática clínica y sacando a la luz, mediante el establecimiento de colaboraciones de alto rendimiento, un valor antes oculto. Beckman Coulter, empresa operadora de Danaher Corporation desde el año 2011, tiene su sede en Brea (California) y cuenta con más de 11.000 empleados en todo el globo, quienes ponen todo su empeño en hacer del mundo un lugar más saludable.

*El DxA 5000 está pendiente de la aprobación 510(k) por parte de la FDA. No está todavía disponible para su uso en diagnóstico in vitro en los Estados Unidos. Solo está disponible para su uso en investigación. Las prestaciones de rendimiento de este producto todavía no se han establecido.

