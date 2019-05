Beckman Coulter presenta la soluzione per la completa automazione del laboratorio che stabilisce i nuovi standard relativi ai tempi di consegna dei risultati

Una più rapida trasmissione dei risultati ai medici può avere un impatto positivo sul decorso clinico dei pazienti. In laboratorio, la centrifugazione dei campioni è in genere l'attività pre- analitica che richiede più tempo. 1,2 Il DxA 5000 stabilisce nuovi standard mediante l'utilizzo di un protocollo di centrifugazione universale che riduce significativamente i tempi di preparazione pre-analitica fino al 73% per gli analizzatori collegati di discipline multiple. 3

Inoltre, il DxA 5000 supporta i laboratori nel garantire ai medici tempi sempre costanti per la consegna dei risultati. Grazie ad un software di sistema dinamico e unico nel suo genere, il DxA 5000 utilizza l'Intelligent Routing per fornire al laboratorio un workflow automatizzato incentrato sul paziente. Riuscendo a comprendere le tipologie di test richiesti, il volume del campione disponibile, la capacità e lo stato dell'analizzatore in tempo reale, il DxA 5000 calcola costantemente il percorso più rapido per ogni campione del paziente— sia che si tratti di campioni STAT sia di routine.

"Il DxA 5000 rappresenta una soluzione rivoluzionaria per la completa automazione del laboratorio, con l'obiettivo principale di supportare gli sforzi dei nostri partner di laboratorio volti ad avere un impatto positivo sul decorso clinico dei pazienti", ha dichiarato John Blackwood, vicepresidente senior di prodotti e servizi di Beckman Coulter. Grazie a tempi più rapidi e omogenei per la consegna dei risultati, i laboratori possono fornire ai medici le informazioni critiche di cui hanno bisogno per gestire al meglio la cura del paziente in un contesto in cui ogni minuto può fare la differenza".

Valutazione della qualità senza pari e Miglioramento dell'efficienza

La ricerca mostra che gli errori sui test che si verificano nella fase pre-analitica possono produrre fino al 75% dei risultati errati, con il 26% che può avere effetti negativi sulla cura del paziente4. Inoltre, la stragrande maggioranza dei fattori che causano errori nei risultati va ricondotta in operazioni eseguite al di fuori del laboratorio, come il prelievo di volumi inadeguati, o errori nel processo di etichettatura dei campioni o nella scelta della giusta tipologia di provetta. 5,6,7,8 Il DxA 5000 è stato realizzato con un'attenzione particolare rivolta alla valutazione della qualità del campione, analizzando più aspetti di ogni campione per aiutare i laboratori a ridurre sostanzialmente il rischio di errori. In tre secondi, il sistema rileva i parametri della provetta del paziente, come il volume, la tipologia di campione, il tipo di provetta, il colore del tappo, gli ordini in attesa e il peso della provetta. Il sistema è inoltre progettato per controllare il volume del campione in tre punti diversi: pre-centrifugazione, post-centrifugazione e prima della conservazione del campione per garantire la disponibilità di un volume sufficiente per i test ordinati. Nel complesso, queste valutazioni della qualità riducono la possibilità di risultati errati e possono aiutare ad accelerare i tempi di consegna dei risultati avvisando rapidamente il laboratorio quando è necessario un nuovo campione del paziente.

In aggiunta al miglioramento della qualità dei campioni, i laboratori richiedono anche soluzioni di workflow che li aiutino a gestire elevati volumi di campioni interni, esterni e interdipartimentali, elaborando al contempo le richieste urgenti provenienti sia dai pazienti in reparto sia dalle unità di pronto soccorso. Il DxA 5000 gestisce contemporaneamente grandi volumi di richieste provenienti da reparti diversi, con provette per campioni del paziente di diverse tipologie e dimensioni, senza alcun impatto sulla produttività complessiva del sistema o sui tempi di consegna dei risultati dei campioni STAT. Grazie all'automatizzazione delle fasi di processo dei campioni, DxA 5000 è in grado di supportare i laboratori nel fornire un maggior numero di risultati all'ora a parità di personale.

"Sulla base della ricerca e del lavoro svolto con i nostri partner di laboratorio, si è osservato che le fasi di lavorazione dei campioni rappresentano circa il 70% delle ore di lavoro di un laboratorio," ha aggiunto Blackwood. "Il DxA 5000 riduce in modo significativo il numero di passaggi manuali nel trattamento dei campioni fino a un solo passaggio. Dall'acquisizione dei campioni, alla valutazione della qualità fino alla gestione dei test aggiuntivi e allo smaltimento dei campioni, il DxA 5000 consente ai professionisti di laboratorio di fornire risultati di alta qualità e migliorare l'efficienza, consentendo loro di concentrare i propri sforzi e le proprie competenze nella gestione delle anomalie dei campioni dei pazienti."

Primo di una serie di sistemi DxA attualmente in fase di sviluppo, il DxA 5000 arricchisce l'ampia gamma di soluzioni scalabili di Beckman Coulter ed è un elemento chiave che incarna l'obiettivo di voler portare l'automazione del workflow nei laboratori di tutte le dimensioni. Questo lancio è il risultato di anni di progettazione e di rigorosi test di affidabilità con al centro le esigenze del cliente, e rafforza l'impegno costante di Beckman Coulter nell'offrire soluzioni in grado di assicurare risultati accurati, in tempi rapidi e costanti, una migliore individuazione degli errori pre-analitici e un più efficiente workflow così da soddisfare le esigenze di laboratori di qualsiasi dimensione.

Beckman Coulter ha ricevuto ordini di acquisto per più di 20 sistemi DxA 5000 nei diversi paesi in cui è stata ottenuta l'autorizzazione. La richiesta di approvazione con modulo 510(k) per il DxA 5000 è attualmente al vaglio della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, pertanto non è ancora disponibile negli Stati Uniti.

Per maggiori informazioni sul DxA 5000, visitare BeckmanCoulter.com/DxA. Beckman Coulter esporrà inoltre il DxA 5000 allo stand #188 della fiera EuroMedLab di Barcellona, Spagna, dal 19-23 maggio 2019. Per saperne di più sulle altre iniziative di Beckman Coulter in vista della conferenza, si prega di visitare la sezione a noi dedicata sul sito della conferenza EuroMedLab a questo indirizzo BeckmanCoulter.com/events .

Informazioni su Beckman Coulter

Beckman Coulter è impegnata in prima linea nel migliorare la qualità dei servizi sanitari forniti ai pazienti servendosi degli strumenti messi in campo dalla scienza e dalla tecnologia, oltre a poter contare sulla passione e sulla creatività dei nostri team al fine di rafforzare il ruolo del laboratorio diagnostico nel miglioramento dei risultati sanitari. I nostri sistemi diagnostici sono utilizzati in complessi test biomedici e sono impiegati in ospedali, laboratori di riferimento e studi medici di tutto il mondo. Beckman Coulter offre una combinazione unica di persone, processi e soluzioni progettate per elevare le prestazioni dei laboratori clinici e delle reti sanitarie. Tutto questo è possibile rendendo più veloce la cura del paziente grazie ad un menu all'avanguardia, garantendo a tutti i vantaggi dell'automazione, fornendo ulteriori approfondimenti attraverso l'informatica clinica e sfruttando il valore nascosto che deriva dalla collaborazione con i nostri partner. Società operativa di Danaher Corporation dal 2011, Beckman Coulter ha sede a Brea, in California, e conta più di 11.000 collaboratori a livello globale che lavorano diligentemente per rendere il mondo un luogo più sano.

*Il DxA 5000 è in attesa dell'approvazione 510(k) da parte della U.S. FDA. Non ancora disponibile per l'uso diagnostico in vitro negli Stati Uniti. Le caratteristiche prestazionali di questo prodotto non sono state valutate.

© 2019 Beckman Coulter. Tutti i diritti riservati. Beckman Coulter, il logo stilizzato ed i marchi commerciali dei prodotti e servizi di Beckman Coulter menzionati qui, sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Beckman Coulter, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/880885/DxA_5000.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525815/Beckman_Coulter_Logo.jpg

SOURCE Beckman Coulter