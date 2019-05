Beckman Coulter présente une solution d'automatisation du laboratoire qui définit une nouvelle norme en matière de délai d'exécution

La communication plus rapide des résultats aux médecins peut avoir un impact positif sur les résultats cliniques des patients. Dans le laboratoire, la centrifugation des échantillons est généralement l'activité pré-analytique qui prend le plus de temps. 1,2 Le DxA 5000 définit une nouvelle norme en utilisant un protocole de centrifugation universel qui réduit considérablement, jusqu'à 73 %, le délai de traitement pré-analytique pour les analyseurs connectés dans plusieurs disciplines. 3

De plus, le DxA 5000 aide les laboratoires à proposer un délai d'exécution extrêmement constant à leurs prescripteurs. S'appuyant sur un logiciel système dynamique unique en son genre, le DxA 5000 utilise le routage intelligent pour automatiser le flux de travail axé sur le patient du laboratoire. En intégrant les informations en temps réel sur tests demandés, le volume d'échantillon disponible, ainsi que la capacité et l'état de l'analyseur, le DxA 5000 calcule en continu l'itinéraire le plus rapide pour chaque échantillon de patient, qu'il s'agisse d'un échantillon urgent ou de routine.

« Le DxA 5000 est une solution révolutionnaire dans l'automatisation des laboratoires, axée sur l'amélioration des efforts de nos laboratoires partenaires pour avoir un impact positif sur les résultats cliniques des patients », a déclaré John Blackwood, directeur général adjoint des produits et services de Beckman Coulter. « En accélérant et en réduisant la variabilité des délais d'exécution, les laboratoires peuvent fournir plus efficacement aux médecins les informations essentielles dont ils ont besoin pour mieux gérer les soins dispensés aux patients dans un environnement où chaque minute compte. »

Évaluation de la qualité et amélioration de l'efficacité inégalées

Les études montrent que les erreurs qui surviennent au cours de la phase pré-analytique peuvent participer à hauteur de 75 %des résultats de tests erronés, dont 26 % peuvent avoir des effets négatifs sur les soins dispensés aux patients.4 De plus, une grande majorité des facteurs à l'origine des résultats erronés se produit en dehors du laboratoire, notamment en cas de volume insuffisant, d'échantillons mal identifiés et de type de tube incorrect. 5,6,7,8 Le DxA 5000 est conçu pour se concentrer particulièrement sur l'évaluation de la qualité des échantillons, chaque échantillon faisant l'objet de tests à différentes étapes du processus pour permettre aux laboratoires de réduire sensiblement le risque d'erreur. En trois secondes, le système détecte les paramètres du tube du patient tels que le volume de l'échantillon, son identification, le type de tube, la couleur du bouchon, les tests demandés et le poids du tube. Le système est également conçu pour vérifier le volume de l'échantillon à trois étapes distinctes: avant la centrifugation, après la centrifugation et avant le stockage de l'échantillon afin de s'assurer en permanence que le volume disponible est suffisant pour les tests demandés. Ensemble, ces évaluations de la qualité réduisent le risque de produire des résultats erronés et peuvent contribuer à accélérer le temps nécessaire pour obtenir les résultats en alertant rapidement le laboratoire si un nouvel échantillon de patient est requis.

En plus d'améliorer la détection de la qualité des échantillons, les laboratoires ont également besoin de solutions d'automatisation qui les aident à gérer des volumes importants d'échantillons de différentes provenances (externes, ambulatoire, réseau de l'hôpital) tout en traitant les demandes urgentes des services et unités des urgences. Le DxA 5000 gère simultanément des volumes élevés de demandes de disciplines multiples, avec une grande variété de types et de tailles de tubes d'échantillons de patients, sans impact sur le débit global du système ou sur le délai d'exécution des urgences. En automatisant les étapes de traitement des échantillons, le DxA 5000 aide les laboratoires à fournir un plus grand nombre de résultats par heure avec le même niveau de personnel.

« D'après les études et les travaux effectués avec nos laboratoires partenaires, les étapes de traitement des échantillons représentent environ 70 % des heures de travail d'un laboratoire», a poursuivi John Blackwood. «Le DxA 5000 réduit considérablement le nombre d'étapes manuelles dans le traitement des échantillons, qui passe de quelques étapes à une seule. De l'archivage des échantillons et de l'évaluation de la qualité à la gestion des tests complémentaires et à l'élimination des échantillons, le DxA 5000 permet aux professionnels de laboratoire de produire des résultats de grande qualité et d'améliorer l'efficacité, leur permettant ainsi de concentrer leurs efforts et leurs compétences sur la gestion des exceptions des échantillons de patients. »

Premier d'une suite de systèmes DxA en cours de développement, le DxA 5000 enrichit la gamme de solutions évolutives de Beckman Coulter et constitue un élément clé de sa vision qui consiste à automatiser les flux de travail dans les laboratoires de toutes tailles. Ce lancement est l'aboutissement d'années de conception inspirée par les clients et de tests rigoureux de fiabilité. Il renforce l'engagement continu de Beckman Coulter qui consiste à proposer des solutions pour fournir des résultats précis avec des délais d'exécution rapides et constants, une meilleure détection des erreurs pré-analytiques et une automatisation plus efficace pour répondre aux besoins des laboratoires, quelle que soit leur taille.

Beckman Coulter a reçu des commandes pour plus de 20 systèmes DxA 5000 dans plusieurs pays où l'autorisation réglementaire a été obtenue. Une soumission 510(k) pour le DxA 5000 est en attente d'agrément auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis et n'est donc pas encore disponible aux États-Unis.

Pour plus d'informations sur le DxA 5000, veuillez consulter BeckmanCoulter.com/DxA. Beckman Coulter présentera également le DxA 5000 sur le stand n°188 au salon EuroMedLab à Barcelone, Espagne, du 19 au 23 mai 2019. Pour en savoir plus, consultez notre page concernant la conférence EuroMedLab à l'adresse BeckmanCoulter.com/events.

À propos de Beckman Coulter

Beckman Coulter s'engage à faire progresser les soins de santé de tous en mettant en oeuvre le pouvoir de la science et de la technologie ainsi que la passion et la créativité de ses équipes afin de renforcer le rôle du laboratoire de diagnostic dans l'amélioration des résultats de soins de santé. Nos systèmes de diagnostic sont utilisés dans des tests biomédicaux complexes et sont employés dans des hôpitaux, des laboratoires de référence et des cabinets médicaux du monde entier. Beckman Coulter offre une combinaison unique de personnes, de processus et de solutions dont l'objectif est d'améliorer les performances des laboratoires cliniques et des réseaux de soins de santé. Pour ce faire, nous révélons accélérons les soins avec une gamme de tests décisifs, nous permettons à tout un chacun de profiter des avantages de l'automatisation, nous fournissons des éléments de connaissance plus approfondis grâce à l'informatique clinique et nous révélons le potentiel inexploité du laboratoire à travers un partenariat axé sur la performance. Société d'exploitation de Danaher Corporation depuis 2011, Beckman Coulter est basée à Brea, en Californie, et compte à travers le monde plus de 11 000 collaborateurs qui oeuvrent assidûment pour faire du monde un endroit plus sain.

*Le DxA 5000 est en attente d'agrément 510(k) par la FDA américaine. Il n'est pas encore disponible pour le diagnostic in vitro aux États- Unis. Pour usage expérimental seulement. Les caractéristiques de performance de ce produit n'ont pas été établies.

Ce produit est destiné à des professionnels de santé et est conforme à la (aux) destinations au sens de la directive 98/79/CE. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou la notice d'utilisation.

© 2019 Beckman Coulter. Tous droits réservés. Beckman Coulter, le logo stylisé, ainsi que les marques de produits et de services de Beckman Coulter mentionnées dans le présent communiqué sont des marques commerciales ou des marques déposées de Beckman Coulter, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

