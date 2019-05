Beckman Coulter Total Laboratory Automation Solution bepaald de nieuwe norm voor doorlooptijd

Een snellere raportage van resultaten aan artsen kan een positief effect hebben op de patiënt. In het laboratorium is het centrifugeren van specimens meestal de meest tijdrovende pre-analytische activiteit.1,2 De DxA 5000 stelt een nieuwe norm vast door gebruik te maken van een universeel centrifugeringsprotocol dat de pre-analytische verwerkingstijd aanzienlijk vermindert, tot 73% voor aangesloten analysatoren in meerdere disciplines.3

Voorts ondersteunt de DxA 5000 laboratoria bij het waarborgen van een zeer consistente doorlooptijden. Doorgebruik te maken van een uniek dynamische systeem software (Intelligent Routing) zal de DxA 5000 een geautomatiseerde patiëntcentrische workflow op het laboratorium introduceren. Door het aantal aangevraagde testen, het beschikbare monstervolume en de capaciteit en status van de real-time geconnecteerde analysers te begrijpen, berekent de DxA 5000 continu de snelste route voor elk patiëntmonster, zowel voor CITO als routine monsters

"De DxA 5000 is een baanbrekende oplossing voor totale laboratoriumautomatisering, gericht op het verbeteren van de inspanningen van onze laboratoriumpartners om de resultaten van patiënten positief te beïnvloeden ," zei John Blackwood, senior vice-president van producten en diensten bij Beckman Coulter. "Door de doorlooptijd te versnellen en de variabiliteit erin te verminderen, kunnen laboratoria hun artsen efficiënter de nodige essentiële informatie verschaffen om een uitstekende patiëntenzorg te verzekeren in een omgeving waar elke minuut telt."

Ongeëvenaarde kwaliteitsbeoordeling en verbeterde efficiëntie

Onderzoek toont dat fouten in de pre-analytische testfase tot 75% kunnen bijdragen aan onbetrouwbare testresultaten, waarbij 26% mogelijks nadelige gevolgen heeft voor de patiëntenzorg.4 Bovendien vindt de overgrote meerderheid van de factoren die voor foutieve resultaten zorgen plaats buiten het laboratorium, met inbegrip van ontoereikende volumes, verkeerd gelabelde monsters en onjuiste buistypen.5,6,7,8 Het ontwerp van de DxA 5000 is sterk gericht op een beoordeling van de monsterkwaliteit, waarbij elk monster op meerdere punten wordt getest om de laboratoria te helpen het risico op fouten wezenlijk te verminderen. In drie seconden detecteert het systeem patiënt monster parameters zoals volume, monsteridentificatie, buistype, dopkleur, lopende orders en gewicht van de buis. Bovendien is het systeem ontworpen om het monstervolume te meten op drie verschillende punten: pre-centrifugatie, post-centrifugatie en voordat het monster wordt opgeslagen in de koelkast om continu te verzekeren dat het volume voldoende is voor de gevraagde tests. Samen verminderen deze kwaliteitsbeoordelingen de kans op foutieve resultaten en helpen zij zorgen voor een snellere doorlooptijd omdat het laboratorium snel wordt gewaarschuwd indien een nieuw patiëntmonster nodig is.

Naast het verbeteren van de monsterkwaliteit, hebben laboratoria ook behoefte aan workflow oplossingen die hen helpen bij het managen van grote hoeveelheden monsters afkomstig van de polikliniek, dochterlaboratoria en huisartsenposten, terwijl zij tegelijkertijd CITO verzoeken kunnen verwerken voor zowel patiëntenafdelingen als spoedafdelingen. De DxA 5000 beheert tegelijkertijd grote hoeveelheden aanvragen vanuit meerdere disciplines, met een grote verscheidenheid aan patiëntmonster type en –afmetingen, zonder invloed te hebben op de totale systeemdoorvoer of CITO-doorlooptijd. Door de monsterverwerkingsstappen te automatiseren, ondersteunt de DxA 5000 laboratoria bij het leveren van een hoger aantal resultaten per uur met de bestaande personele middelen.

"Op basis van onderzoek en activiteiten met onze laboratoriumpartners, hebben wij gezien dat de monsterverwerkingsstappen ongeveer 70% van de werkuren van een laboratorium uitmaken," aldus Blackwood. "De DxA 5000 vermindert het aantal handmatige stappen in de monsterverwerking aanzienlijk tot amper één. Van het moment dat de buizen op het laboratorium aankomen inclusief kwaliteitsbeoordelingen, management van re-runs, add-ons and reflex testen en automatisch verwijderen van de monsters uit de koelkast, de DxA 5000 stelt laboratoriumprofessionals in staat hoogwaardige resultaten te leveren en de efficiëntie te verbeteren, waardoor zij hun inspanningen en vaardigheden kunnen richten op het beheren van patiëntmonsteruitzonderingen

De DxA 5000 is de eerste in een reeks DxA-systemen die momenteel wordt ontwikkeld, en verbetert het uitgebreide assortiment schaalbare oplossingen van Beckman Coulter en vormt een belangrijk onderdeel van zijn visie om workflowautomatisering in laboratoria van elke omvang te brengen. Deze lancering is het resultaat van jarenlang klantgericht design en strenge betrouwbaarheidstesten en versterkt het voortdurende streven van Beckman Coulter om oplossingen te bieden die nauwkeurige resultaten opleveren met snelle, consistente doorlooptijden, betere detectie van pre-analytische fouten en efficiëntere workflows die zijn ontworpen om passen bij de behoeften van elk formaat laboratorium.

Beckman Coulter heeft inkooporders ontvangen voor meer dan 20 DxA 5000-systemen vanuit meerdere landen waar de regelgevende instanties hun goedkeuring hebben verleend. Goedkeuring door de Amerikaanse Food and Drug Administration is aangevraagd door middel van een 510(k)–indiening voor de DxA 5000. De oplossing is nog niet beschikbaar in de Verenigde Staten.

Meer informatie over de DxA 5000 is te vinden op BeckmanCoulter.com/DxA. Beckman Coulter zal de DxA 5000 presenteren in stand #188 op de EuroMedLab show in Barcelona, Spanje van 19 tot en met 23 mei 2019. Meer informatie over de plannen van Beckman Coulter voor de conferentie is te vinden op de EuroMedLab-conferentiepagina op BeckmanCoulter.com/events.

Over Beckman Coulter

Beckman Coulter is vastbesloten om voor een betere gezondheidszorg voor iedereen te zorgen door gebruik te maken van de kracht van de wetenschap, technologie en de passie en creativiteit van onze teams om de rol van laboratoria in diagnosestellingen te versterken en zo de gezondheidszorgresultaten te verbeteren. Onze diagnosesystemen worden gebruikt in complexe biomedische tests en kunnen worden aangetroffen in ziekenhuizen, referentielaboratoria en dokterspraktijken over de hele wereld. Beckman Coulter biedt een unieke combinatie van mensen, processen en oplossingen die zijn ontworpen om betere prestaties te garanderen van klinische laboratoria en gezondheidzorgnetwerken. Wij doen dit door de zorg te versnellen met een menu dat ertoe doet, iedereen te laten meegenieten van de voordelen van automatisering en meer inzicht te bieden door middel van klinische informatica en het ontsluiten van verborgen waarde door middel van een prestatiepartnerschap. Beckman Coulter is een werkmaatschappij van Danaher Corporation sinds 2011 en heeft zijn hoofdkantoor in Brea, Californië. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 11.000 medewerkers die zich ijverig inzetten voor een gezondere wereld.

*De 510(k)-indiening betreffende de DxA 5000 is nog niet goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. De oplossing is nog niet beschikbaar voor in vitrodiagnostiek in de Verenigde Staten. Alleen voor gebruik in onderzoek. De prestatiekenmerken van dit product zijn niet vastgesteld.

© 2019 Beckman Coulter. Alle rechten voorbehouden. Beckman Coulter, het gestileerde logo, en de hierin aangegeven product- en dienstmerken van Beckman Coulter zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Beckman Coulter, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

