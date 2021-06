Becky G lanza Treslúce Beauty una nueva marca de cosméticos inspirada en la cultura latinx

LOS ÁNGELES, 25 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La superestrella global y activista social, Becky G, lanza el día de hoy su marca de cosméticos inspirada en la comunidad latinx denominada TRESLÚCE BEAUTY con la finalidad de rendirle homenaje y celebrar esta cultura, así como contribuir al impulso de los creadores latinx, destacando la belleza única de cada uno de los consumidores de esta nueva marca. Para conocer y adquirir productos Treslúce Beauty, haga click AQUÍ.

Cabe mencionar que para la creación de Treslúce Beauty, la cantante se asoció con Madeby Collective, una incubadora de marcas de cosméticos, creando así, un mundo de color innovador y alegre reflejado en una línea de belleza que destacará a las comunidades y siempre retribuirá de manera intencional, apoyando a los artistas y artesanos latinx de los Estados Unidos y Latinoamérica.

Becky G al ser de la segunda generación de mexicoamericanos en su familia, siempre se ha se ha enfocado en sus humildes comienzos, valores familiares e identidad latinx. Aunado a esto, siempre ha sido una inspiración a seguir en cuanto a la belleza, siendo una de las embajadoras más jóvenes hasta la fecha como chica CoverGirl. Por lo tanto, tomando en cuenta su amplia experiencia en este tema, la artista está decidida a presentar un cambio positivo para reconocer a los creadores, consumidores y todas las personas de la comunidad latinx que marcan tendencia y son el motor de la economía de la belleza actual. Cabe destacar, que la primera colección de TRESLÚCE BEAUTY está inspirada esencialmente en la herencia mexicana de Becky y las futuras colecciones buscarán celebrar todas las culturas que forman parte de la comunidad latinx.

"Al crecer, nunca vi algo que representara a las personas como yo, en especial en los anuncios publicitarios de marcas de cosméticos. Mi inspiración para Treslúce surgió de querer posicionar rostros más diversos a la vanguardia de la belleza. Al ser mexicoamericana, mi herencia mexicana también fue en gran medida una inspiración. Quería destacarlo de una manera muy especial, junto con todas las otras hermosas culturas latinxs dentro de nuestra comunidad"; expresó Becky G.

La marca ha desarrollado fórmulas de alto rendimiento, conscientes y aptas para veganos que ofrecen un arte de alto impacto, con el objetivo de incentivar a los aficionados de la belleza para que aprovechen el artista que tienen en su interior. Además, la línea no está probada en animales, y los empaques así como las fórmulas están impregnados con arte e ingredientes de origen latinx. Un ingrediente clave es el agave azul proveniente de Jalisco, México. El agave azul mexicano relajante y nutritivo ofrece una suavidad única que mejora la textura de la piel, y se deriva del néctar de la planta de manera sustentable.

Treslúce Beauty se lanzará con seis productos, entre los que se incluyen: paleta de sombras "I Am", set de brochas de 8 piezas "Like An Artista", extensiones de pestañas prémium "Ilusión" (Sueño 3D, Fantasy 5D, Deseo 6D), delineadores "Intenso" (15 tonalidades), set de pestañas "Mi Tesoro" y aplicador de pestañas 2 en 1 "Súper Fácil". Los precios oscilan entre $8 y $35.00.

Contacto de prensa: Danielle Álvarez, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1551308/Tresluce_Beauty_Logo.jpg

FUENTE Madeby Collective

SOURCE Madeby Collective