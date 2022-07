BECKY HILL ALS STAR DER ERSTEN UEFA-WOMEN'S EURO-ENDRUNDE DER FRAUEN, PRÄSENTIERT VON PEPSI MAX®

In diesem exklusiven Live-Spektakel wird der mitreißende Dance-Sound der Chartstürmerin Becky Hill mit leuchtenden Neonfarben und Kostümen gefeiert, während die einstudierte Choreographie der Tänzerinnen und Tänzer sowie der Musiker und Musikerinnen das ultimative Wohlgefühl eines Sommerfestivals vermittelt. Becky wird ein Medley aus den Lieblingstracks ihrer Fans (darunter auch das aktuelle „ My Heart Goes (La Di Da) ") neben Dance-Klassikern aus den 90ern aufführen. Sie wird auch einige ganz besondere Überraschungsgäste auf die Bühne einladen, die mit ihr ein atemberaubendes Finale abliefern werden, das die Fans garantiert begeistern wird, bevor das Finale der UEFA Women's EURO im Wembley-Stadion angepfiffen wird.

Becky Hill sagte dazu: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, der Star der UEFA 2022 Women's EURO Final Show zu sein, die von Pepsi MAX präsentiert wird. Frauenfußball hat in den letzten Jahren große Schritte gemacht und ich fühle mich geehrt, ein Teil dieser wohlverdienten Feier zu sein. Das Wembley-Stadion ist einer der berühmtesten Veranstaltungsorte der Welt und ich kann es kaum erwarten, mit den Fans auf der ganzen Welt zu feiern."

Pepsi MAX ist eine Marke, die Fußball unterstützt und seit langem Talente fördert, sowohl auf dem Rasen als auch abseits des Platzes, um einzigartige und aufregende Kampagnen zu schaffen, welche die Fans gerne sehen und daran teilnehmen. Das UEFA Women's EURO-Turnier in diesem Sommer schaffte rekordverdächtige Ticketverkäufe weltweit, und Pepsi MAX freut sich, diesen Anlass zu feiern, indem es musikalische Unterhaltung ins Finale bringt, um den Frauenfußball zu feiern.

Georgina Meddows-Smith, GBI Marketing Director, Pepsi Beverages, sagte: „Wir sind seit 2020 stolzer Partner des UEFA-Frauenfußballs und jedes Jahr lenken wir mit unserem Einfluss und unserer Größe die weltweite Aufmerksamkeit auf diesen Sport. Unser Engagement für den Frauenfußball umfasst die Förderung von Talenten – sowohl auf dem Rasen als auch abseits des Platzes, und wir sind stolz darauf, die UEFA Women's EURO 2022 zu Hause zu haben und den Spielerinnen die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie verdienen. Dieses Turnier bricht Rekorde bei Teilnehmerzahlen und verkauften Tickets. Wir konnten uns keine bessere Künstlerin als Becky Hill vorstellen, um eine Show zu zeigen, die diesem Rekordturnier gerecht wird."

Neben der UEFA Women's EURO 2022 Final Show ist Pepsi MAX auch stolz darauf, eine Partnerschaft mit Women in Football einzugehen, einem Netzwerk von Profis, die Frauen im Fußball unterstützen und sich zum Ziel gesetzt haben, Fußballtrainerinnen in ganz Großbritannien zu gewinnen, zu inspirieren und ihre Präsenz zu verbessern. Als Teil des jahrelangen Engagements wird Pepsi MAX® 45 angehende Trainerinnen im Rahmen des Kurses „Einführung in das Coaching" des Fußballverbands fördern und talentierten Frauen im ganzen Land die Möglichkeit eröffnen, eine Karriere im Fußball aufzubauen. Um die Ungleichheit weiter zu lindern, wird neben den Coaching-Kursen den ausgewählten Trainerinnen der Zugang zu Gruppentraining und Networking-Möglichkeiten geboten, um eine dauerhafte Gemeinschaft und starke Bindungen innerhalb dieser Gruppe talentierter Frauen aufzubauen. Um die Women's EURO 2022 zu feiern, ermutigt Pepsi MAX das ganze Land, den Frauenfußball genauso zu unterstützen wie die Nationalmannschaft der Männer, und startet dafür eine massive Marketingkampagne über digitale, soziale, PR-, POS-, OOH- und In-Store-Aktivitäten.

Pepsi MAX ist seit 2015 ein wichtiger UEFA-Sponsor im Männer- und Frauenfußball und hat sich zur größten globalen Plattform des Unternehmens entwickelt, die Menschen aus der ganzen Welt durch ihre Leidenschaft für den Fußball verbindet. Jahr für Jahr baut Pepsi MAX seine Präsenz und sein Engagement weiter aus und stellt in diesem Jahr den Frauenfußball in den Vordergrund. Pepsi MAX glaubt an Fußball als ein Spiel, das von allen ohne Diskriminierung und mit gleichen Chancen für alle genossen werden sollte.

UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein sagte dazu: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Pepsi MAX für die erste UEFA Women's EURO Final Show überhaupt. Becky Hill ist eine so talentierte Performerin und Künstlerin und hat von Anfang bis Ende eine unglaubliche Show vorbereitet. Wir wissen, dass sie Fans überall zusammenbringen wird, um diesen historischen Anlass zu feiern. Dies ist ein großes Jahr für die Welt des Frauensports und es fühlte sich für Pepsi MAX und die UEFA nur richtig an, dieseShow zu schaffen. wurde. Den Fans steht eine ganz besondere Nacht bevor."

Die diesjährige UEFA Women's EURO Final Show wird in über 16 Ländern in Europa und weiteren Ländern auf der ganzen Welt ausgestrahlt, nur wenige Minuten vor dem Anpfiff eines der größten Spiele des Frauenfußballs 2022. Die Fans sind eingeladen, die Atmosphäre zu genießen, die zu Beginn der Show herrscht, während die Daheimgebliebenen über das Fernsehen und den offiziellen TikTok -Kanal der UEFA zuschauen können.

Informationen zu PepsiCo

PepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von mehr als 79 Milliarden US-Dollar, getragen von einem Portfolio an Erfrischungsgetränken und Convenience Food, das Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream umfasst. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an hochwertigen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele ikonische Marken, die jeweils einen jährlichen Einzelhandelsumsatz von schätzungsweise mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen.

PepsiCo lässt sich von unserer Vision leiten, der weltweit führende Nahrungsmittelkonzern für Getränke und Convenience Food zu sein, indem wir mit PepsiCo Positive (pep+) gewinnen. pep+ ist unsere strategische End-to-End-Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Wertschöpfung und unseres Wachstums stellt, indem wir innerhalb der Grenzen des Planeten agieren und einen positiven Wandel für die Erde und die Menschen anregen. Weitere Informationen finden Sie auf www.pepsico.com.

Informationen zu Becky Hill

Mit einer unbestreitbaren Begabung für das Schreiben von chartverdächtigen Popsongs und einem Ruf als Pionier der elektronischen Musikszene ist die mit dem BRIT Award ausgezeichnete Becky Hill einer der gefragtesten musikalischen Exporte Großbritanniens.

Von David Guetta als „eine der sehr seltenen Königinnen des Tanzes der Musik" beschrieben, hat Becky fünfzehn Singles geschrieben und aufgeführt, die in den Top 40 der UK Official Singles Chart landeten (darunter fünf Top 10 Singles und eine Nummer 1) und hat allein auf Spotify über 3,2 Milliarden Streams gesammelt. Ihre BPI-Auszeichnungen belaufen sich auf 13 x Platin, 11 x Gold und 14 x Silber, und sie war 2021 die am dritthäufigsten gestreamte britische Solo-Künstlerin auf Spotify (hinter Dua Lipa und Adele).

Im August 2021 erschien Beckys Debüt-Studioalbum Only Honest On The Weekend inmitten einer Reihe von Sommerfestival-Auftritten, darunter ein Star-Slot im Camp Bestival und ein von der Kritik gefeierter Auftritt bei Reading & Leeds. Only Honest On The Weekend landete in den Top 10 der UK Official Albums Charts und enthielt den mit Platin ausgezeichneten Hit „Remember", der drei Wochen in den Top 3 der UK Official Singles Charts verbrachte und einer der meistgestreamten und meistverkauften Songs des Jahres 2021 war.

Becky hat mit Rudimental, Matoma, Galantis, Lil Simz und anderen zusammengearbeitet, während ihre Songwriting-Fähigkeiten von Kunstschaffenden wie MK, Tiesto, Jax Jones und Martin Solveig bis hin zu MNEK und Little Mix umgesetzt wurden. In einer Branche, die immer noch von Männern dominiert wird und in der nur 17 % der bei PRS for Music registrierten Songwriter weiblich sind, ist es bemerkenswert, dass Becky 180 Songs in ihrem Namen bei ASCAP registriert hat.

Während Becky eine unbestreitbare Begabung hat, chartverdächtige Pop-Musik zu schreiben, ist sie fest in der elektronischen Musik verwurzelt, sichtbar nicht nur an ihren Studio-Kooperationen, sondern auch von ihrer Leidenschaft für die Dance-Szene. Eine Leidenschaft, die sie in ihrem 2020 gestarteten The Art Of Rave Podcast vertieft, in dem sie die Rave-Kultur mit deren Pionieren diskutiert und von The Guardian, Metro und anderen als „Podcast der Woche" gefeiert wurde. Becky hat ihre Musik auch für Markenkampagnen wie McDonalds, BVLGARI, Barbour & Tessuti und Tia Maria verwendet.

Informationen zu Women in Football

Women in Football ist ein Netzwerk von Frauen, Männern und nicht-binären Menschen, die in und um die Fußballbranche arbeiten und sich dafür einsetzen, Frauen im Fußball voranzubringen. Wir sind eine lebendige, wachsende und engagierte Mitgliederschaft, die auf institutioneller Ebene auf Veränderungen hinarbeitet, denn die Nutzung der besten Talente, wie auch immer sie aussehen mögen, ist für den Erfolg der Branche von grundlegender Bedeutung. Unterstützt von unserem Lead-Partner Barclays bringen wir Frauen bei, ihre Talente und Fähigkeiten durch unsere Leadership-Kurse, Coachings, Workshops und Networking-Möglichkeiten zu verbessern und zu stärken. Wir öffnen die Türen für vielfältigere Talente, führen Kampagnen zur Gleichstellung der Geschlechter durch und arbeiten mit Profivereinen und anderen Unternehmen daran, wie sie inklusiver werden können, und vor allem möchten wir gemeinsam die Branche verändern.

Weitere Informationen über Women in Football finden Sie unter www.womeninfootball.co.uk oder per E-Mail [email protected].

