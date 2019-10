Bed Bath & Beyond Inc. recibe el Premio a la Diversidad de Género en la Junta Corporativa de Mujeres Ejecutivas de Nueva Jersey de 2019

UNION, Nueva Jersey, 30 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Bed Bath & Beyond Inc. (Nasdaq: BBBY) ha recibido el Premio a la Diversidad de Género en la Junta Corporativa de Mujeres Ejecutivas de Nueva Jersey (Executive Women of New Jersey, EWNJ) de 2019, en reconocimiento al impactante nivel de inclusión de género de la Compañía al tener tres o más mujeres en su Junta de Directores. El Premio fue entregado en el Desayuno de los Premios de Diversidad de Género Corporativa de A Seat at the Table bienal de EWNJ, celebrado el 28 de octubre de 2019 en el APA Hotel Woodbridge en Iselin, Nueva Jersey.

EWNJ reconoció a Bed Bath & Beyond y a otras 29 compañías por entrar en el Cuadro de Honor de EWNJ, una lista de compañías de Nueva Jersey cotizadas en bolsa que tienen tres o más mujeres en su junta de directores. Esta lista es parte de los esfuerzos de la organización por garantizar que las mujeres tengan igualdad de acceso a las juntas directivas y al liderazgo ejecutivo de alto nivel. El evento también contó con la divulgación exclusiva del informe de EWNJ sobre la cantidad de mujeres que participan en juntas directivas y en el alto liderazgo de compañías de Nueva Jersey cotizadas en bolsa. El informe, producido en colaboración con PricewaterhouseCoopers (PwC), es el único de su clase en el estado.

Patrick R. Gaston, presidente de la Junta de Directores de Bed Bath & Beyond, dijo: "Hemos transformado considerablemente la Junta de Directores de Bed Bath & Beyond con el nombramiento de 10 nuevos directores independientes en los seis meses pasados. La Junta recién transformada, que cuenta con siete directoras, trae una abundante diversidad de perspectivas, antecedentes, edades, género, raza y etnicidad y refleja la diversidad de los clientes leales de la Compañía y de sus dedicados asociados".

"EWNJ está encantada de presentar la lista de este año de las 30 compañías que están en la vanguardia de la representación de las mujeres en la alta gerencia como parte de nuestro cuarto informe sobre diversidad de género en Nueva Jersey", declaró Barbara E. Kauffman, presidenta de EWNJ y vicepresidenta ejecutiva y directora de Operaciones de la Asociación Regional de Negocios de Newark (Newark Regional Business Partnership). "Este año, tenemos la mayor cantidad de compañías en el Cuadro de Honor hasta la fecha y eso demuestra que aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, nuestros esfuerzos están dando resultados. El sector privado de Nueva Jersey está reconociendo más plenamente el innegable impacto del liderazgo de las mujeres. Saludamos a todas nuestras compañías del Cuadro de Honor y esperamos asociarnos con ellas mientras seguimos con nuestra misión de aumentar la cantidad de mujeres en las juntas corporativas y en la alta gerencia".

"La lista de este año refleja el progreso que las compañías han hecho desde 2017, cuando se publicó nuestra última lista con 22 compañías", agregó Anna María Tejada, Esq., presidenta electa de EWNJ, copresidenta de A Seat at the Table, y asociada en Kaufman Dolowich & Voluck, LLP. "Aplaudimos el progreso de estas compañías hacia la inclusión y la diversidad, y como está cuantificado en la investigación de EWNJ, como resultado el ambiente de los negocios de Nueva Jersey es más vigoroso".

"Es un gran placer dar la bienvenida a estas compañías en nuestro Cuadro de Honor. Aunque es alentador que la lista de este año tenga la mayor cantidad de compañías desde que empezamos a publicarla, en 2014, el ritmo del progreso sigue terriblemente lento, sobre todo teniendo en cuenta el valor comercial demostrable que el liderazgo femenino aporta tanto financieramente como operacionalmente. Hay una cantidad importante de compañías que todavía necesitan mujeres en su liderazgo y numerosas mujeres en todos los niveles de las empresas que todavía necesitan patrocinadores", explicó Faith Taylor, miembro de la Junta de EWNJ, copresidenta de A Seat at the Table y profesora en la Escuela de Negocios Feliciano de la Universidad Estatal de Montclair.

Acerca de la Compañía

Bed Bath & Beyond Inc. y subsidiarias (la "Compañía") es un minorista omnicanal que es el experto de confianza para el hogar y eventos importantes. La Compañía vende una gran variedad de mercancías domésticas y accesorios para el hogar. La Compañía también ofrece una variedad de productos textiles, comodidades y otros productos a clientes institucionales en hotelería, líneas de cruceros, cuidado de la salud y otros sectores. Además, la Compañía es un socio en una empresa conjunta que opera tiendas de venta al detalle en México bajo el nombre Bed Bath & Beyond.

Acerca de EWNJ

EWNJ, fundada en 1980, es la organización líder de mujeres ejecutivas de alto nivel, comprometida con incrementar el número de mujeres que forman parte de juntas corporativas y del alto liderazgo de corporaciones de Nueva Jersey. Con ese fin, publicamos un informe bienal sobre la cantidad de mujeres en juntas directivas y en la alta gerencia de compañías cotizadas en bolsa en Nueva Jersey. Este informe es el único de su clase en el estado.

También organizamos una serie de eventos diseñados para ofrecer a las ejecutivas excelentes oportunidades de contactos de negocios, para aumentar nuestros esfuerzos de promoción de la diversidad de género, y para recaudar fondos para nuestro trabajo, incluyendo nuestro Programa de Premio al Mérito de Graduadas, que se concentra en establecer una línea de mujeres líderes. Como el mayor proveedor de becas para mujeres que son estudiantes graduadas no tradicionales en Nueva Jersey, estamos orgullosas de haber otorgado más de $1.3 millones de dólares a candidatas meritorias en los últimos 30 años.

