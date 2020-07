Bedu.Tech e Cloe firmam parceria para lançar uma plataforma integrada de Educação no Google for Education

SÃO PAULO, 20 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Bedu.Tech, empresa especializada em serviços de Tecnologias Educacionais, Computação em Nuvem, Integração e Infraestrutura de TI, em ação conjunta com os parceiros da Camino Education, propõe a disponibilização da Cloe, plataforma digital de aprendizagem ativa integrada ao Google for Education, com oferta mensal. O objetivo da parceria é fornecer infraestrutura tecnológica e formação de professores, oferecendo mais qualidade no ensino remoto e presencial por meio da aprendizagem ativa.

A Bedu.Tech espera que a iniciativa incremente cerca de 20% no seu faturamento. Para Cleber Calegari, diretor da companhia, o cenário da pandemia, colocando as pessoas em isolamento social, potencializou o uso de tecnologias como meio de manter atividades educacionais remotamente, acelerando adoção de novos conhecimentos para educar, aprender, empreender e se comunicar.

"Desta forma o horizonte para o mercado educacional aponta para uma Educação híbrida. Apostamos que, a partir deste marco, serão incentivadas novas metodologias de ensino e aprendizagem, o que reforça nossa missão em ajudar as instituições e os educadores nessa jornada de transformação digital", avalia Calegari.

Todos os projetos educacionais (chamadas de Expedições), além de demais conteúdos e recursos da Cloe poderão ser realizados pelos professores e alunos de maneira integrada com as funcionalidades do Google for Education. A plataforma digital disponibiliza, ferramentas de registro de aprendizagem e avaliação integradas aos devices do tipo Chromebooks gerenciados para aumentar a produtividade, automação e dinâmicas com aplicação de novas metodologias de ensino e aprendizagem.

"A Cloe é nativa em aprendizagem ativa e em meio digital. Queremos apoiar as escolas e educadores de todas as disciplinas a adotarem novas práticas pedagógicas integradas à tecnologia que efetivamente estimulem os seus estudantes a criar, a ser curiosos, a questionar, a produzir, a aprender e reaprender, sempre interagindo com outros estudantes. Para isso, professores se beneficiam e estimulam maior aprendizagem usando um dispositivo como o Chromebook do que um livro ou apostila impressa", afirma Bruno Gebara, diretor da Cloe.

A ferramenta de integração com o Google For Education permite aos alunos e professores uma série de atividades como criar, editar e compartilhar arquivos online, participarem de videoconferências, além de poder acompanhar todo o conteúdo dado em sala de aula em tempo real de qualquer dispositivo (notebook, desktop, smartphone, tablet etc.), com suporte de TI, 24h por dia.

Para Alexandre Campos, head do Google for Education no Brasil, a integração permitirá aproximar estudantes e professores com o uso da plataforma GSuite for Education e os Chromebooks.

"A Cloe e Bedu.Tech fazem um excelente trabalho de integração da plataforma do Google for Education para simplificar a vida dos professores e disponibilizar uma melhor experiência de aprendizagem para os alunos.", completa

O serviço poderá ser utilizado por escolas públicas e privadas, nas turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I (e, a partir de 2021, no Ensino Fundamental II). A transformação digital acontecerá em cada instituição de acordo com a sua realidade e os recursos já utilizados. Escolas que já utilizam a plataforma Cloe também terão essa adaptação, capacitando ainda mais seus educadores e disponibilizando mais recursos tecnológicos para a aplicação das atividades.

Sobre a Bedu.Tech

A Bedu.Tech é uma empresa especializada em prover serviços de Computação em Nuvem, Integração e Tecnologias Educacionais, que surgiu para atender as necessidades de clientes em inovar seus negócios por meio da Transformação Digital. Conta com uma equipe de especialistas multidisciplinares preparados para apoiar na decisão da melhor tecnologia que promova eficiência operacional na gestão estratégica dos negócios. Com forte atuação no segmento de Educação e Governo, a empresa oferece Soluções IP Cisco, Soluções Ópticas Ciena, Tecnologias Educacionais e Computação em Nuvem Google. A empresa é um Spin-off do Grupo Binário, especializado em serviços de Engenharia de Redes e Telecomunicações.

Sobre a Camino Education

Como um ecossistema educacional que integra educadores, gestores, pais e estudantes, a Camino Education tem a missão de enriquecer a Aprendizagem, com a aspiração de transformar aulas tradicionais em experiências de aprendizagem inesquecíveis, de alta qualidade educacional e engajamento significativo dos educadores e dos alunos, por meio da Aprendizagem Ativa. A Cloe, plataforma digital completa de Aprendizagem Ativa desenvolvida pela Camino Education, a Camino School, escola de referência em São Paulo, e o Centro Camino de Aprendizagem Ativa, centro de formação de educadores, compõem esse ecossistema.

Sobre o Google for Education

O Google for Education é uma solução tecnológica desenvolvida para facilitar a vida de professores e alunos dentro e fora das salas de aula, a qualquer hora e a partir de qualquer dispositivo móvel conectado à internet. Presente em mais de 180 países e utilizada por milhões de alunos e professores, a solução engloba diversas ferramentas educacionais gratuitas, incluindo o Google Classroom, bem como os Chromebooks, que são notebooks de baixo custo, que se diferenciam pela simplicidade, rapidez e segurança. O ecossistema que cerca o Google for Education é utilizado por mais de 40 milhões de alunos com os Chromebooks e 120 milhões usando G Suite for Education ao redor do mundo.

Informações à imprensa:

Capital Informação – Assessoria de Imprensa

+55 11 3926.9517 | +55 11 3926.9518

Lucas Oliveira [email protected]

Adriana Athayde [email protected]

FONTE Bedu.Tech

SOURCE Bedu.Tech