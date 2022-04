Bee y Honey promocionan productos textiles e indumentaria a través del evento virtual

GUANGZHOU, China, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Las tendencias de la moda comprenden una variedad de estilos. El 21 de abril, la actividad de fomento del comercio "Descubra la Feria de Cantón con Bee y Honey" se llevó a cabo con éxito en la cuenta oficial de Facebook de la Feria de Cantón, atrayendo a más de 142.000 espectadores en línea. En la transmisión en vivo que conectó a los expositores con los compradores, Bee y Honey, las mascotas de la Feria de Cantón, interactuaron activamente con Zhejiang Bangjie Holding Group Co., Ltd. (BAJ) y Anhui Light Industries International Co., Ltd. (ALIC). En particular, Bee visitó Guangzhou Textiles Holdings Limited (GLIG) en persona como presentador in situ.

Nuevas telas, diseños y fabricación, junto con otras tecnologías textiles y de indumentaria sumamente innovadoras, impresionaron a los seguidores de la transmisión en vivo de la Feria de Cantón de todo el mundo. La fibra modal, desarrollada recientemente por BAJ, no solo es suave, de tonos firmes y con capacidad de absorber la humedad, sino que también beneficia el ciclo fisiológico y el bienestar físico de las personas, haciéndola ideal para las prendas para andar en casa y ropa interior. ALIC presentó su nuevo calzado deportivo de moda, fabricado con los últimos materiales de PVC de la empresa, suaves, livianos e inodoros. GLIG presentó colecciones de ropa para mujer diseñadas especialmente para primavera, que destacan por su protección de la naturaleza y el medio ambiente. El azul fresco con tonos en contraste, así como la sastrería simple y holgada, hicieron que los artículos se vieran elegantes y refinados.

En esta sesión, los expositores han publicado más de 314.000 artículos en la sección de la página oficial del evento, con el objetivo de establecer nuevas alianzas comerciales a través de la Feria de Cantón, la plataforma de comercio de importación y exportación B2B más grande de China.

Alan Liu, subdirector general de la Oficina de Relaciones Exteriores de la Feria de Cantón, dijo a los periodistas que las actividades de "Descubra la Feria de Cantón con Bee y Honey" fueron una medida innovadora para optimizar la interacción entre proveedores y compradores. Agregó que las actividades del recorrido virtual, que destacaron productos emblemáticos de una variedad de categorías y grupos industriales locales, ayudaron a los expositores a interactuar con los compradores a través de una experiencia de exhibición inmersiva.

Además, se llevó a cabo una serie de eventos virtuales "Trade Bridge" para promover marcas textiles y de indumentaria chinas. Todas estas actividades promovieron intercambios de ideas sobre el futuro de las industrias textil y de indumentaria a nivel mundial.

Visite https://www.youtube.com/playlist?list=PLLzbB921_Z8K-q2l_padNIZur15hIwVow

FUENTE Canton Fair

SOURCE Canton Fair