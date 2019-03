Beef Loving Texans lanza nueva campaña publicitaria para el tejano de hoy

La campaña comenzó a recibir comentarios de tejanos reales sobre lo que realmente significa ser tejano. Los participantes en nueve grupos de enfoque en todo el estado expresaron de manera clara y contundente su deseo de ver contenido que reflejara la diversidad de las personas y la gastronomía que conforman el estado de Texas. Y tiene sentido, puesto que algunas ciudades están adquiriendo hasta 66 nuevos residentes cada día y la composición del estado ha cambiado. Considere esto: casi el 85 por ciento de la población del estado ahora vive en un área metropolitana. Las ciudades de Texas también están creciendo más rápidamente que las ciudades de otros estados, según los últimos cálculos del censo.

La diversidad de orígenes aporta una gran variedad de paladares.

No es ningún secreto que se puede encontrar auténtica y deliciosa comida mexicana en todo el estado, pero hay mucho más. Houston, en particular, es una de las ciudades más diversas de los Estados Unidos, lo que se ha manifestado en la variedad de gastronomía disponible. Y la diversidad de sabores no se limita a una sola ciudad. Cada región de Texas tiene una identidad culinaria única digna de ser explorada.

La carne de res se puede encontrar en todos los platos.

"For All Plates of Life" se centra en un contenido que no solo es positivo e inclusivo, sino que también hace la boca agua. El consumidor de hoy come con los ojos. Muchas personas quieren probar platos bonitos con los que están familiarizados, pero también disfrutan de la oportunidad de conocer nuevos platos y sabores que amplían sus paladares.

Desde los platos favoritos tradicionales de Texas como el corte de carne ahumada Smoked Brisket y la Carne Guisada hasta algunos de los nuevos sabores como las Braised Korean Short Ribs (costillas coreanas cocidas a fuego lento) y el Mediterranean Steak o bistec mediterráneo, la carne de res es una excelente elección para saborear, independientemente de la gastronomía que se le antoje.

Los nuevos anuncios de Beef Loving Texans aparecerán en Hulu y en varios otros servicios programáticos de streaming en TV y video a partir de marzo de 2019, así como en anuncios de radio en streaming y anuncios de publicidad. Además, la campaña "All Plates" se extenderá en línea a través de las redes sociales, el contenido digital y el sitio web de Beef Loving Texans con hermosas, diversas y coloridas fotografías de platos, historias y recetas. Obtenga recetas e inspírese en el sitio www.beeflovingtexans.com.

Acerca de Beef Loving Texans

Beef Loving Texans es la marca de consumidor del Texas Beef Council creada para compartir recetas únicas, historias, consejos de cocina y compras e información nutricional experta. La marca Beef Loving Texans celebra el orgullo y los valores profundamente arraigados en los tejanos a través de la familia, la comunidad y la tradición. Para obtener más información sobre la misión de Beef Loving Texans, visite el sitio BeefLovingTexans.com.

Acerca del Texas Beef Council

El Texas Beef Council (TBC) es una organización sin fines de lucro financiada por granjeros y ganaderos de Texas a través del programa nacional Beef Checkoff y el programa estatal Beef Checkoff de Texas. Los fondos de Checkoff se utilizan para aumentar la demanda nacional y / o internacional de carne de res a través de programas de promoción, investigación y educación. La organización está dirigida por una junta de 20 ganaderos, que representan a los 149,000 ganaderos y rancheros del estado.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=JxjrGIKWmmo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/838998/Beef_Loving_Texans_Logo.jpg

FUENTE Beef Loving Texans

Related Links

http://www.beeflovingtexans.com



SOURCE Beef Loving Texans