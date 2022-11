Beeindruckendes immersives TV-Erlebnis für Fußballfans mit der weltweit führenden Marke für LCD-TV TCL

HONGKONG, 23. November 2022 /PRNewswire/ -- Das wohl meisterwartete Sportereignis des Jahres hat am 20. November begonnen, und Fußballfans auf der ganzen Welt sind voller Vorfreude. Als einer der führenden Anbieter in der internationalen Fernsehbranche bestätigt TCL seine Marktführerschaft als zweitgrößte Marke für LCD-Fernseher weltweit, wie aus dem OMDIA-Bericht „Global TV Sets 2022 H1" hervorgeht. Und angesichts der vielen TCL-Fernseher in den Haushalten ist die Marke bereit, das Fernsehvergnügen der Fußballfans entscheidend zu verbessern.

Ultimatives Spielfeld-Erlebnis mit preisgekrönten Fernsehern im eigenen Wohnzimmer

Nach jahrelangem engagiertem Einsatz bei der Entwicklung seiner Mini-LED-Technologie ist TCL stolz darauf, zwei CES®-Innovationspreise 2023 für den TCL Mini LED 4K-Fernseher 75C935 und den TCL Mini LED 4K-Fernseher 75C835 (in Nordamerika als 6-Series 75R655 erhältlich) gewonnen zu haben. Der TCL Mini LED 4K-Fernseher 75C835 ist mit der Quantum-Dot-Technologie ausgestattet und eignet sich perfekt für die Übertragung von Fußballspielen. Dank der größeren Helligkeit und der satten Farben bietet er eine lebendige Farbpalette und ein gestochen scharfes Bild. Der TCL Mini LED 4K- Fernseher 75C935 verfügt außerdem über Mini LED mit tausenden von Kontrastkontrollzonen und sorgt dafür, dass den Sportfans auch in besonders temporeichen Szenen kein einziges Detail entgeht.

Große Bildschirme für ein hervorragendes immersives Erlebnis

TCL hat mit dem 98-Zoll-QLED-Fernseher 98C735 auf der diesjährigen IFA den Verbrauchern auf der ganzen Welt das größte Modell seiner preisgekrönten XL-Kollektion vorgestellt. Mit seinem extragroßen 98-Zoll-Bildschirm ist der TCL das ideale Heimkino, um Freunde zu den Fußballspielen einzuladen. Die bahnbrechende immersive Erfahrung verleiht den Fans das Gefühl, das Spiel aus der ersten Reihe mitzuerleben.

Als langjähriger Förderer des Sports ist TCL davon überzeugt, dass Sport und Technologie ein gemeinsames Ziel haben: Menschen durch kontinuierliche technologische Innovationen zu Höchstleistungen zu befähigen. TCL hat es sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern ein erstklassiges Fernseherlebnis zu bieten, mit dem sie jeden einzelnen spannenden Moment im Stadion genießen können.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein wachstumsstarkes Unternehmen für Verbraucherelektronik und ein führender Akteur in der globalen Fernsehbranche. Das 1981 gegründete Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 160 Märkten weltweit tätig. TCL ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Fertigung von Verbraucherelektronikprodukten, die von Fernseh- und Audiogeräten bis hin zu Smart-Home-Technik reichen. Besuchen Sie die TCL-Homepage unter https://www.tcl.com.

SOURCE TCL Electronics