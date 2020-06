Beelastic s'apprête à ajouter « Provision Your Own Service » (fournissez votre propre service) à son offre IaaS 100 G

Six mois après le succès de son service à faible latence et haute vitesse, la société proposera de nouvelles options de performance, de coût et d'agilité pour les tâches orientées vers l'avenir

GENÈVE, 24 juin 2020 /PRNewswire/ -- Beelastic, le premier fournisseur de services bare-metal et IaaS natifs 100 GbE de Suisse, permettra bientôt à ses clients de fournir leurs propres services – avec la complexité minimale et les performances garanties qu'ils attendent. La société dispose déjà d'environ 500 serveurs bare-metal provenant de fabricants divers et d'un réseau de fibre optique noire de 1 300 kilomètres reliant les centres économiques suisses de Francfort à Lugano à une vitesse de 96 x 100 G, ce qui en fait le seul fournisseur à garantir une latence à haute disponibilité.

« La société en temps réel a besoin d'une infrastructure qui garantit les temps de latence et de réponse les plus faibles avec une rentabilité élevée », explique Hanspeter Tinner, Chief Service Officer et co-fondateur de Beelastic, concernant les demandes extrêmes des services financiers renommés de Suisse. « Cela n'est possible que si les dernières technologies sont utilisées de bout en bout. »

La société s'appuie sur les meilleurs équipements, y compris les processeurs graphiques de Nvidia pour son matériel installé ainsi que les commutateurs Mellanox de l'unité commerciale des réseaux de Nvidia et Cumulus OS pour le système d'exploitation. Fortigate a été installé pour la sécurité. Par principe, l'entreprise a évité l'enfermement propriétaire en insistant sur une solution hautement efficace, totalement transparente et aux normes ouvertes. Les services proposés vont des serveurs bare-metal, des postes de travail virtuels accélérés par processeur graphique et des sauvegardes cloud Veeam au stockage S3 – le tout avec des certifications ISO appropriées et de manière entièrement agnostique vis-à-vis des données.

Beelastic a planifié l'ensemble de son infrastructure à partir d'un point de départ presque vierge. « Avec un regard tourné vers l'avenir, nous nous sommes libérés de l'histoire et avons décidé de ne pas actualiser les anciens systèmes au moyen de beaucoup d'efforts et de dépenses. Rétrospectivement, cela s'est révélé être la bonne façon d'avancer », explique M. Tinner. La société a également compris le rôle prépondérant de la gestion de réseau dans la fourniture flexible et rentable de services de transmission et informatiques.

Elle a choisi Apstra pour sa solution de bout en bout afin d'automatiser, de simplifier et de valider en permanence la conception, l'installation et le fonctionnement du réseau. Cela a permis à Beelastic d'atténuer les risques technologiques associés aux centres de données en supprimant la complexité tout en augmentant considérablement la fiabilité et l'agilité opérationnelle grâce à une automatisation intelligente, des analyses prédictives et une validation continue. Le système d'exploitation d'Apstra (AOS) soutient une intention et une politique unifiées à travers des infrastructures hétérogènes, éliminant la complexité, les contraintes d'échelle et l'enfermement propriétaire. Beelastic est désormais en mesure d'apporter des modifications à ses réseaux rapidement et de manière fiable pour l'avenir.

M. Tinner conclut ainsi : « Après avoir décidé d'opter pour un système entièrement ouvert, Apstra AOS était l'option logique. La mise en œuvre s'est déroulée sans heurt et l'opération est extrêmement simple. » L'ensemble du processus n'a pris que quatre semaines, et un seul employé peut désormais exploiter et contrôler le fonctionnement de la totalité du réseau.

Mansour Karam, fondateur et président d'Apstra, a commenté : « La puissance d'AOS est un modèle opérationnel cohérent et rationalisé pour l'ensemble de l'infrastructure, quelle que soit la plateforme de commutation ! Et en raison de notre architecture unique, Beelastic n'a plus à décider entre faire quelque chose de bien ou le faire rapidement. La solution d'Apstra permettra à Beelastic de faire plus avec moins, éliminant les contraintes budgétaires et de personnel. Notre solution a été conçue par des architectes et des opérateurs pour les architectes et les opérateurs. »

À propos d'Apstra, Inc.

Apstra® est une société multinationale de logiciels qui propose une solution unifiée pour automatiser l'architecture et les opérations des réseaux de centres de données. AOS, le produit phare d'Apstra, permet aux entreprises d'automatiser tous les aspects de la conception, de la construction, du déploiement et de l'exploitation de leurs réseaux, leur permettant d'apporter des modifications à leurs réseaux de manière rapide et fiable, tout en utilisant efficacement le capital humain et en évitant l'enfermement propriétaire pour le matériel. Les entreprises utilisant AOS ont constaté une réduction de plus de 80 % des OpEx, une amélioration de 99 % de l'agilité et une hausse de plus de 70 % de la fiabilité. AOS utilise les analyses avancées basées sur l'intention d'Apstra pour valider en permanence le réseau, éliminant ainsi la complexité, les vulnérabilités et les pannes, résultant en un réseau sécurisé et résilient.

Apstra, fondée en 2014 par David Cheriton, Mansour Karam et Sasha Ratkovic, leaders de l'industrie des réseaux établis et reconnus, est basée à Menlo Park, en Californie, et dispose de bureaux dans le monde entier.

