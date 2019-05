Beezy inaugura escritório em Singapura

"Estamos muito empolgados com o anúncio da inauguração de nosso novo escritório em Singapura", disse Jordi Plana, CEO da Beezy. "O novo local nos dará acesso a clientes e parceiros na região Ásia-Pacífico e nos ajudará a impulsionar o crescimento contínuo da Beezy".

Para agilizar a expansão, a equipe da Beezy iniciará uma turnê pela região Ásia-Pacífico. Começando em Singapura, a equipe da Beezy visitará a Malásia e a Austrália em abril e maio. Essa é uma grande oportunidade para clientes e parceiros em potencial conhecerem a Beezy e entender o que faz da Beezy o principal local de trabalho digital durante uma de nossas sessões de mergulho profundo sobre nossos produtos.

Durante os últimos oito anos, a Beezy estabeleceu uma grande presença nos mercados da América do Norte, Europa e Oriente Médio. Empresas como Monster, ZF e Bank of England têm aproveitado da solução fácil e completa de Local de Trabalho Digital para o Office 365, no local ou em formato híbrido.

"A Beezy é reconhecida como sendo a melhor solução de Local de Trabalho Inteligente em nossos mercados atuais, e queríamos que um maior número de empresas da região Ásia-Pacífico compartilhasse nossa visão de uma experiência digital para os funcionários de uma empresa moderna", acrescentou Ritse Klink, executivo-chefe de operações da Beezy.

Para consultas sobre a expansão da Beezy para a região Ásia-Pacífico, contate info@beezy.net

Sobre a Beezy

A Beezy é o Local de Trabalho Inteligente e completo para o Office 365. Tornamos fácil e relevante a colaboração dentro de sua organização. Através da extensão do conjunto de produtividade da Microsoft, unificamos o local de trabalho digital e capacitamos os usuários para se comunicarem, compartilharem e colaborarem da melhor maneira, quer seja no local, na nuvem ou em ambientes híbridos.

Grandes clientes como a Monster, o Bank of England, a ZF e muitos outros se beneficiam da completa funcionalidade de um local de trabalho digital inteligente e moderno, que reúne colaboração, comunicação, conhecimento e processos.

Saiba mais no endereço http://www.beezy.net e siga @followBeezy noTwitter para ver as últimas notícias.

Informações sobre o contato

Ritse Klink

Executivo chefe de operações da Beezy

info@beezy.net

+34 608 58 66 62

