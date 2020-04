Beezy verstärkt weiter seine Präsenz in Frankreich

Mit seiner weitreichenden Erfahrung im „digitaler Arbeitsplatz"-Markt wird Simon Beezy-Kunden mit digitalen Transformationsprojekten unterstützen, mit Schwerpunkt auf „digitaler Arbeitsplatz"-Lösungen für Office 365 und Microsoft SharePoint.

Simon wird als Verantwortlicher sicherstellen, dass die Bedürfnisse von bestehenden Kunden erfüllt werden, und neue Partner in seiner Verkaufsregion finden. Seine Ernennung unterstützt die strategische Richtung des Unternehmens, die Kundenbeziehungen zu stärken sowie den weltweiten Verkaufssupport auszuweiten.

Simon erklärte: „Mit mehreren neuen Initiativen und einer klaren Produkt-Roadmap, die am schnell wachsenden französischen Markt ausgerichtet ist, ist dies ein hervorragender Zeitpunkt, Beezy beizutreten. Ich freue mich, dem Team anzugehören und fühle mich geehrt, für ein so angesehenes Unternehmen in der ‚digitaler Arbeitsplatz'-Branche zu arbeiten."

„Ich freue mich darauf, mit meinen Kunden zu arbeiten und ihnen zu helfen, die besten Lösungen für eine höhere Produktivität und eine bessere Kollaboration ihrer Belegschaft zu finden."

Vor seinem Beitritt zu Beezy arbeitete Simon in mehreren Verkaufspositionen für ein spezialisiertes Microsoft-Dienstleistungsunternehmen. Zu seinem Hintergrund zählen über 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen digitaler Arbeitsplatz und Microsoft-Umgebung, die seine Fähigkeiten und sein Fachwissen in den Bereichen Unternehmenssoftware, Intranetsysteme und Änderungsmanagement ausweiteten.

Ritse Klink, COO bei Beezy, kommentierte: „Simon ist die ideale Besetzung für diese Position. Seine Erfahrung und seine Kenntnisse werden dazu beitragen, unser kundenzentriertes Verkaufsmodell zu kultivieren und unsere Unternehmensziele voranzutreiben. Wir sind hocherfreut, ihn als einen wichtigen Mitarbeiter an Bord zu haben."

Simon nahm am Business Technology Engineering-Programm an der Euridis Business School teil. Außerdem hat er eine Leidenschaft für neue Technologien, die Welt des Gaming/Streaming und ist ein aktives Mitglied der Microsoft Communitys.

Informationen zu Beezy

Beezy ist der intelligente All-in-one-Arbeitsplatz für Microsoft Office 365 und Teams. Durch die Erweiterung der Leistungsfähigkeit von Microsoft ermöglichen wir den Anwendern eine bessere Kommunikation, einen besseren Austausch und eine bessere Zusammenarbeit, unabhängig davon, ob sie am Unternehmensstandort, in der Cloud oder in beiden Umgebungen arbeiten.

Große Kunden wie MBDA, Amundi, Banco Santander, IHS Markit und viele andere profitieren von der vollständigen Funktionalität eines intelligenten, modernen, digitalen Arbeitsplatzes, der Zusammenarbeit, Kommunikation, Know-how und Prozesse vereint.

Kontaktinformationen

Sie können Simon Berna direkt unter +33 749205012 oder unter [email protected] erreichen.

Für Medien- oder Presseanfragen über Beezy kontaktieren Sie bitte [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1162042/Beezy_Simon_Berna_Sales_Executive_France.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/507658/beezy_dark_motto_Logo.jpg

SOURCE Beezy Inc.