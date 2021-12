Befaamd wetenschapper en filantroop Dr. Dmitry B. Zimin vredig overleden op 88-jarige leeftijd na gevecht tegen kanker

Dr. Zimin was een van de voornaamste ontwerpers van Moskous antiballistisch raketverdedigingsradarsysteem en richtte later VimpelCom op, het eerste Russische bedrijf dat in 1996 genoteerd was op de NYSE, dat een van 's werelds grootste telecomoperatoren werd. Hij ijverde voor wetenschappers en ondersteunde hun werk en onderzoek door de Dynasty Foundation op te richten, en later de Zimin Foundation en de Zimin Institutes, die gevestigd zijn in diverse wereldwijde universiteiten.

Dr. Zimin ontving de Staatsprijs van de Russische Federatie voor zijn bijdrage aan verdedigingsradarsystemen. Hij was de eerste en enige Rus die de Carnegie Medal of Philanthropy in ontvangst mocht nemen voor zijn sociaal investeringswerk.

Hij kreeg ook een eredoctoraat van de Universiteit van Tel Aviv in Israël. Dr. Zimin kreeg ook de prijs van het Russische ministerie van Wetenschap en Onderwijs "voor zijn engagement voor de wetenschap".

Dr. Zimin creëerde de prestigieuze literaire prijs "Premia Prosvetitel" ("Verlichtersprijs") die elk jaar prijzen toekent aan de beste auteurs van populaire wetenschappelijke boeken in de Russische taal. Hij zette ook het Dynasty Library-project op om meer dan honderd werken over populaire wetenschap te vertalen en publiceren.

Dr. Zimin ondersteunde altijd de vrije uitwisseling van meningen en ideeën. Door middel van zijn filantropie droeg hij bij tot het populariseren van de wetenschap, maakte ze toegankelijk en interessant voor alle mensen op de wereld, met het doel om de staat van het mensdom te verbeteren door innovatie in de echte wereld.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1716304/Dr_Dmitry_Zimin.jpg

