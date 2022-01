Beijaflore se torna "HeadMind Partners"

PARIS, 3 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Especialista reconhecida no setor de consultoria para a gestão geral dos principais grupos franceses e internacionais nas áreas da Segurança Cibernética, da Inteligência Artificial, do Blockchain, do Big Data e da transformação digital em geral, a Beijaflore está mudando seu nome para "HeadMind Partners".

"Este novo nome destaca dois componentes essenciais de nossa identidade", explica Guy-Hubert Bourgeois, presidente e fundador da Beijaflore.

"Por um lado, destaca a importância das personalidades dos homens e mulheres que compõem a nossa empresa. É graças a seu alto conhecimento que podemos desenhar soluções e conselhos úteis para a grande variedade de empresas que colocam sua confiança em nós.

Por outro lado, este nome afirma nossa abordagem de parceria, que proporciona a dinâmica e coesão de nosso grupo e também caracteriza o solido relacionamento que temos com os nossos clientes e com todo o nosso ecossistema".

O nome "HeadMind Partners" substituirá "Beijaflore" a partir de 1º de janeiro de 2022.

Com sua nova identidade, a empresa continuará a desenvolver o recrutamento de estagiários (80% são convertidos em contratos permanentes) e também consultores juniores e experientes.

Sua política de Recursos Humanos foi diversas vezes premiada esses últimos anos, inclusive conquistando as certificações Happy Trainees / Happy Candidates / Choose My Company.

Sobre HeadMind Partners

A HeadMind Partners é uma das principais Consultorias em Segurança Cibernética, Projetos Digitais e Inteligência Artificial com 1500 funcionários. Fundada em 2000 e presente em Paris, Bruxelas, São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, a HeadMind Partners auxilia as empresas de grande porte em suas tomadas de decisão atreladas ao risco digital.

www.headmind.com

