Beijaflore wordt "HeadMind Partners"

Na meer dan twintig jaar van ononderbroken groei verandert het consultancybureau voor digitale strategie zijn naam om een nieuw hoofdstuk in zijn ontwikkeling te schrijven.

PARIJS, 3 januari 2022 /PRNewswire/ -- Beijaflore is een erkend expert in de consultancysector voor het algemeen management van grote Franse en internationale groepen op het gebied van cybersecurity, artificial intelligence, blockchain, big data en digitale transformatie in het algemeen en wordt binnenkort "HeadMind Partners".

Deze nieuwe naam vestigt de aandacht op twee essentiële onderdelen van onze identiteit," stelt Guy-Hubert Bourgeois, voorzitter en oprichter van Beijaflore.

Enerzijds wijst deze naam op het belang van de individuele mannen en vrouwen die samen ons bedrijf vormen. Het is dankzij hun know-how dat wij nuttige oplossingen en adviezen kunnen uitwerken voor de talloze ondernemingen die ons hun vertrouwen geven.

Anderzijds staat deze naam voor partnerschap en samenwerking, die garant staat voor de dynamiek en de cohesie van onze groep, en kenmerkend is voor de sterke relaties die wij onderhouden met onze cliënten en ons hele ecosysteem.

HeadMind Partners" vervangt vanaf 1 januari 2022 "Beijaflore".

Het bedrijf zal zich in zijn nieuwe identiteit verder blijven toeleggen op de aanwerving van stagiairs (80% krijgt een vast contract) en van junior en ervaren consultants.

Met zijn HR-beleid sleepte het bedrijf al herhaaldelijk de prijzen in wacht, zoals de labels Happy Trainees / Happy Candidates / Choose My Company.

Over HeadMind Partners

HeadMind Partners is een grote speler in consultancy rond cybersecurity, digital projects en artificial intelligence met 1500 werknemers. Het bedrijf is opgericht in 2000, heeft kantoren in Parijs, Brussel, Sao Paulo, Rio de Janeiro en New York en adviseert grote bedrijven bij het nemen van digitale risico's.

