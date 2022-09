Bekämpfung der Energiekrise: Aquagem bringt die ultimative energieeffiziente InverSilence®-Technologie für Pools

GUANGZHOU, China, 21. September 2022 /PRNewswire/ -- Aquagem, der Vorreiter bei Inverter-Poolpumpen demonstriert, wie seine InverSilence®-Technologie die ultimative energieeffiziente Lösung für Schwimmbecken bietet.

Angesichts der schweren Energiekrise sind die Strompreise im Vereinigten Königreich bis Juli um 54 % gestiegen. Schlimmer noch, sie werden ab Oktober um 80 % steigen, wie die britische Regulierungsbehörde Ofgem am 26. August 2022 mitteilte. Die Krise ist nicht nur auf das Vereinigte Königreich beschränkt. Die meisten Menschen in der Welt leiden unter ständig steigenden Stromrechnungen. Um der Energiekrise zu begegnen, hat Aquagem die InverSilence®-Technologie entwickelt, die zu einem energiesparenden Pool beiträgt.

InverSilence®-Technologie: Die ultimative Lösung für einen 15-mal energieeffizienteren Pool

Die InverSilence®-Technologie ist eine Eigenentwicklung von Aquagem, um die leisesten und energiesparendsten Poolpumpen anzubieten.

Durch die Kombination intelligenter Algorithmen und neuartiger Designs hat InverSilence® tech drei Innovationen entwickelt:

Full Inverter Drive, die Kerntechnologie von InverSilence® tech, passt die Drehzahl der Pumpe stufenlos zwischen 30 % und 100 % Leistung an, so dass Poolbesitzer ihre Pumpe über einen längeren Zeitraum mit niedrigeren Drehzahlen betreiben können, ohne Energie zu verschwenden, was bei Pumpen mit nur einer Drehzahl nicht möglich ist.

Das spezielle Voluten-Hydrauliksystem hat eine kompakte Struktur und eine robuste Hydraulikleistung, die im Vergleich zu Diffusorschaufeln eine turbulenzfreiere Strömung mit viel weniger Lärm ermöglicht.

Der Permanentmagnet-Synchronmotor macht die Pumpe energieeffizienter und langlebiger als Asynchronmotoren. Die Motoreffizienzklasse von Aquagem erreicht mehr als IE4 und liegt damit weit über der Effizienzklasse IE3, die die Europäische Kommission für Poolpumpen vorschreibt.

Dank der InverSilence®-Technologie spart die Aquagem InverPro Inverter Poolpumpe bis zu 15-mal mehr Energie ein und arbeitet 30-mal leiser als herkömmliche einstufige Pumpen. Besitzer eines 50 m³ Pools könnte damit 8176 kWh Strom und 2371 € pro Jahr sparen.

Inverter Technologie: Die Zukunft der Poolpumpen

Obwohl einstufige Poolpumpe weltweit am weitesten verbreitet sind, werden sie wegen der großen Geräuschentwicklung und der hohen Energieverschwendung allmählich ausgemustert. Das Energieministerium der Vereinigten Staaten hat sogar die Herstellung von Pumpen mit nur einer Drehzahl ab dem 19. Juli 2021 verboten.

Aus Gründen der Kohlenstoffneutralität und der nachhaltigen Entwicklung werden Pumpen mit einfacher Drehzahl eines Tages vollständig durch Inverter Poolpumpen ersetzt werden. Die Inverter-Technologie hat sich zu einem unwiderstehlichen Zukunftstrend für Poolpumpen entwickelt.

Informationen zu Aquagem

Aquagem , als Erfinder der InverSilence® -Technologie und als weltweit erster Hersteller von Inverter-Poolpumpen , ist seit mehr als 20 Jahren bestrebt, seinen Kunden weltweit die energieeffizientesten und leisesten Schwimmbadlösungen anzubieten.

