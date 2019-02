Belcan adquiere Sitec Design Ltd. y Sitec Recruitment Ltd.

CINCINNATI, 5 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Belcan, LLC ("Belcan"), un proveedor global de ingeniería, cadena de suministro, reclutamiento técnico y tecnología de la información (TI) que da servicio al mercado aeroespacial, defensa, automóvil, industrial y gubernamental, ha anunciado hoy la adquisición de Sitec Design Ltd. y Sitec Recruitment Ltd. ("Sitec"). No se han divulgado las condiciones de la transacción que se cerró el 1 de febrero. Belcan es una empresa de inversiones de AE Industrial Partners, LP ("AEI"), un inversor privado en compañías del sector aeroespacial, generación de energía e industrias especializadas.

Sitec es un proveedor de servicios de ingeniería y reclutamiento técnico de Reino Unido y ganador de premios que da servicio a clientes aeroespaciales, defensa, nuclear e industriales en Reino Unido y Europa. Sitec, que se creó en 12951, ha desarrollado relaciones con muchos fabricantes líderes en el sector aeroespacial, y se enorgullece de sus capacidades internas en diseño y desarrollo de ingeniería además de manteamiento y soporte, con acreditaciones industriales y específicas de empresas concretas. El negocio de reclutamiento técnico de Sitec ofrece servicio a un amplio rango de sectores, con relaciones duraderas con compañías líderes de su sector.

Lance Kwasniewski, director de Belcan, comentó, "La adquisición de Sitec representa un progreso significativo para la estrategia global de Belcan. Esto refuerza nuestro alcance internacional y nos aporta capacidad y experiencia en ingeniería adicional. Sitec, junto con nuestras filiales existentes en Europa y Reino Unido, ofrece mayor amplitud y profundidad técnica de los recursos que dan servicio a nuestra creciente base de clientes globales".

David Medlock, presidente de Sitec, comentó, "Sitec ha sido un negocio familiar desde que se fundó en 1951 por Len Medlock, hemos pasado muchos meses buscando al equipo adecuado para que tomen las riendas y lideren a la compañía en su siguiente etapa de crecimiento. Los directores de Sitec creen que hemos encontrado al colaborador adecuado con Belcan, y estamos deseosos de ver las oportunidades mejoradas mientras seguimos dedicándonos a ofrecer servicios de primera a nuestros clientes".

Kirkland & Ellis LLP fue el asesor legal y PricewaterhouseCoopers LLP fue el aseso financiero de AEI. Lincoln International fue el asesor financiero ejecutivo de la junta de Sitec.

Acerca de Belcan

Belcan, LLC es un proveedor global de ingeniería, cadena de suministro, reclutamiento técnico y servicios de TI a clientes en el sector aeroespacial, defensa, automóvil, industrial y gubernamental. Belcan diseña mejores resultados para sus clientes, desde motores a reacción, fuselaje y aviónica hasta vehículos pesados, automóviles y ciberseguridad. Belcan tiene un enfoque de colaboración para ofrecer soluciones que son adaptables, integradas y añaden valor. Belcan se ha ganado la confianza de sus clientes durante 60 años y más. Para más información, visite www.belcan.com.

Acerca de Sitec

Sitec, que tiene una trayectoria demostrada de más de 60 años, ofrece servicios de ingeniería de descarga y servicios de reclutamiento en un amplio rango de sectores, en particular aeroespacial, defensa, nuclear y petroquímico. La división de ingeniería de descarga ofrece soluciones exhaustivas de ingeniería en las fases de investigación, diseño, desarrollo y fabricación para apoyar a grandes corporaciones como Airbus, BAE, Leonardo y Rolls-Royce.

La división de reclutamiento de Sitec, que ofrece servicios temporales, fijos y gestionados, tiene una trayectoria demostrada de ofrecer soluciones personalizadas de personal para cubrir las necesidades de sus clientes usando su conocimiento y experiencia en el sector. Averigüe más cosas en www.sitecgroup.com.

Acerca de AE Industrial Partners

AE Industrial Partners es una empresa líder de capital privado con más de 2,7 mil millones de dólares en activos bajo gestión. Se especializa en control de inversiones en el sector aeroespacial, defensa, generación de energía e industrias especializadas. AEI invierte en compañías líderes del mercado que pueden beneficiarse de su gran experiencia operativa, su conocimiento de la industria y sus relaciones. Averigüe más cosas en www.aeroequity.com.

CONTACTO:

Relaciones públicas de Blicksilver

Jennifer Hurson

(845) 507-0571

jennifer@blicksilverpr.com

o

Kristin Celauro

(732) 433-5200

kristin@blicksilverpr.com

Related Links

http://www.belcan.com



SOURCE Belcan, LLC