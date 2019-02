Belcan fait l'acquisition de Sitec Design Ltd. et de Sitec Recruitment Ltd.

CINCINNATI, 5 février 2019 /PRNewswire/ -- Belcan, LLC (« Belcan »), fournisseur mondial de services d'ingénierie, de chaîne logistique, de recrutement technique et de technologies de l'information (TI) pour les marchés concernant l'aérospatiale, la défense, l'automobile, l'industrie et les pouvoirs publics, a fait part aujourd'hui de son acquisition de Sitec Design Ltd. et de Sitec Recruitment Ltd. (« Sitec »). Les termes de la transaction qui a été conclue le 1er février n'ont pas été communiqués. Belcan est une société de portefeuille d'AE Industrial Partners, LP (« AEI »), investisseur privé dans l'aérospatiale, la production d'électricité et les sociétés industrielles spécialisées.

Basée au Royaume-Uni, Sitec est une société couronnée de récompenses fournissant des services de recrutement technique et d'ingénierie destinés à des clients de l'aérospatiale, de la défense, du nucléaire et de l'industrie au Royaume-Uni et en Europe. Fondée en 1951, Sitec a établi des relations avec de nombreux fabricants de l'aérospatiale et arbore des capacités internes en étude de conception et développement, en maintenance et assistance, et elle détient des accréditations à la fois industrielles et spécifiques de société. L'entreprise de recrutement technique de Sitec propose des services à un vaste éventail de secteurs et s'appuie sur des relations de longue durée englobant des sociétés de premier plan dans l'industrie.

Lance Kwasniewski, PDG de Belcan, a déclaré : « L'acquisition de Sitec représente un progrès significatif dans la stratégie mondiale de Belcan, car elle renforce notre portée internationale et apporte une capacité et une expérience supplémentaires en ingénierie. En s'associant à notre entreprise existant au Royaume-Uni et en Europe, Sitec apporte une dimension plus large et plus profonde dans nos ressources techniques au service de notre clientèle mondiale croissante. »

David Medlock, Chairman of Sitec, a ajouté : « Sitec est une entreprise familiale depuis sa création en 1951 par Len Medlock, et nous avons consacré de longs mois à rechercher la bonne équipe pour prendre les rênes et diriger la société vers sa prochaine étape de croissance. Les directeurs de Sitec pensent que nous avons trouvé en Belcan le partenaire idéal et nous avons hâte de renforcer ces opportunités en continuant à nous consacrer à apporter à nos clients des services première classe. »

Kirkland & Ellis LLP a servi de conseil juridique et PricewaterhouseCoopers LLP a servi de conseil financier pour AEI. Lincoln International a servi de conseiller financier exclusif pour le conseil d'administration de Sitec.

À propos de Belcan

Belcan, LLC est un fournisseur mondial de services d'ingénierie, de chaîne logistique, de recrutement technique et de technologies de l'information pour des clients dans les secteurs de l'aérospatiale, la défense, l'automobile, l'industrie et les pouvoirs publics. Belcan organise de meilleurs résultats pour les consommateurs, depuis les réacteurs, les cellules et l'avionique jusqu'aux véhicules lourds, l'automobile et la cybersécurité. Belcan adopte une approche de partenariat afin de proposer des solutions qui sont adaptables, intégrées et apportant de la valeur. Belcan a commencé à gagner la confiance de ses clients il y a 60 ans et nous poursuivons sur cette voie. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.belcan.com.

À propos de Sitec

Avec un palmarès s'étendant sur plus de 60 années, Sitec assure des services pour la délégation et le recrutement de l'ingénierie sur un vaste éventail d'industries, notamment l'aérospatiale, la défense, le nucléaire et la pétrochimie. La division de la délégation de l'ingénierie offre des solutions complètes pour l'ingénierie sur l'ensemble des phases de recherche, conception, développement et fabrication venant en assistance à des sociétés d'actions de premier ordre comme Airbus, BAE, Leonardo et Rolls-Royce.

En proposant des services administrés temporaires et permanents, la division de recrutement de Sitec a fait ses preuves dans la fourniture de solutions sur mesure pour une dotation en personnel répondant aux besoins de ses clients grâce à sa connaissance et son expérience au cœur de l'industrie. En apprendre davantage sur www.sitecgroup.com.

À propos d'AE Industrial Partners

AE Industrial Partners est une privée de premier plan dans le capital-investissement avec plus de 2,7 milliards de dollars d'actifs en gestion. Elle se spécialise dans les investissements de contrôle dans l'aérospatiale et la défense, la production d'électricité et les entreprises industrielles spécialisées. AEI investit dans des sociétés leaders sur le marché et pouvant bénéficier de sa profonde expérience opérationnelle, de sa connaissance de l'industrie et de ses relations. En apprendre davantage sur www.aeroequity.com.

