Beleza nas Festas: quanto tempo é necessário para aproveitar os resultados dos procedimentos estéticos no fim do ano?

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com a proximidade do final do ano, surgem os inúmeros compromissos e confraternizações. E este é o momento ideal para quem deseja garantir os resultados dos procedimentos corporais e faciais para aproveitar as festas e as férias de verão com a autoestima em dia. "Além dos procedimentos corporais, é tempo de investir na toxina botulínica e em preenchedores para deixar o rosto com aspecto descansado, bem cuidado e com as marcas de expressão e rugas de flacidez mais atenuadas", explica a Drª Julia Ocampo, dermatologista e coordenadora da Prime Clinic e da Care Plus Clinic.

A especialista detalha, ainda, com quanto tempo de antecedência a pessoa deve programar seus procedimentos, para que os resultados sejam perceptíveis a tempo de eventos importantes. "Procedimentos que buscam estimular colágeno e, com isso, melhorar a firmeza da pele da área tratada devem ser feitos, de preferência, com três meses de antecedência", afirma a dermatologista. Já a toxina botulínica e os preenchedores devem ser realizados, pelo menos, 15 dias e um mês antes dos eventos previstos, respectivamente.

Além disso, Drª Julia alerta sobre os principais cuidados a serem seguidos após a realização dos procedimentos: "É importante dormir com a cabeceira da cama elevada nos dias após o preenchimento e evitar massagear a área de aplicação da toxina botulínica nas quatro horas seguintes ao procedimento". A médica também recomenda evitar a prática de atividades físicas nas 24h seguintes às aplicações. Para manter os resultados dos procedimentos neste período, Ocampo indica que a pessoa mantenha uma boa alimentação, evite a exposição solar e siga as orientações médicas dadas em consulta.

A especialista ressalta, ainda, que procedimentos que tratam a superfície da pele de maneira mais agressiva não devem ser considerados neste período mais ensolarado. "Procedimentos como microagulhamento, peeling médio e profundo e dermoabrasão, por exemplo, tendem a se tornar manchas e machucados com maior facilidade nesta época", explica. Por fim, mas não menos importante, Drª Julia Ocampo ressalta o papel da rotina de skincare para melhorar a saúde e a qualidade da pele. "Uma rotina de cuidados adequada mantém a pele mais bonita e viçosa. É importante não descuidar da fotoproteção e sempre utilizar o protetor solar – ainda mais nessa estação do ano, que tem maior incidência de raios UVA e UVB", pontua a dermatologista.

