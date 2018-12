Belfrics Group anuncia la presentación de Belrium, su sistema de cadena de bloques compatible con la función KYC

KUALA LUMPUR, Malasia, 24 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Belfrics Group, una empresa de alcance mundial dedicada al desarrollo de la tecnología de cadena de bloques que gestiona sistemas de intercambio de monedas fiduciarias (Fiat) y soluciones de desarrollo de cadena de bloques en 10 países, ha anunciado hoy el lanzamiento mundial de Belrium Mainnet, la primera cadena de bloques de este tipo que cumple con el sistema de identificación de clientes KYC (Know Your Customer). Belrium pretende ofrecer a las empresas un entorno seguro, privado, personalizado y descentralizado con el objetivo de minimizar las tareas repetitivas relacionadas con el cumplimiento de los sistemas KYC, lo que va a permitir ahorrar tiempo y costes considerables. Belrium es único en este contexto, ya que permite a las empresas y negocios no solo reducir el tiempo de embarque de los clientes, sino que también simplifica el proceso de cumplimiento de normativas al eliminar la necesidad de repetir el proceso.