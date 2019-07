Belfrics Group lance un premier lot de Dapps sur la blockchain Belrium

KUALA LUMPUR, Malaisie, 27 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Belfrics Group a récemment lancé sa nouvelle gamme d'applications décentralisées (Dapps) à destination des petites entreprises et grandes entreprises. Belfrics Group est un conglomérat international de blockchain basé en Malaisie et présent au Kenya, en Tanzanie, au Nigeria et en Inde. Le champ d'action de Belfrics Group couvre tous les aspects de la blockchain, tels que le développement de la blockchain, le développement de produits basés sur la blockchain pour les marchés, le développement de solutions de blockchain pour les entreprises, le conseil aux entreprises et gouvernements en matière de blockchain, la formation à la blockchain et le renforcement des capacités des instituts de formation, des universités, des entreprises et des gouvernements.

Avec ce lancement, Belfrics a introduit trois nouveaux produits : CrediBel (Dapp d'émission de certificats et de justificatifs), B-Roll (Dapp d'émission de bulletins de paie) et une Dapp d'enregistrement de titres fonciers.

Ces produits proposant « la blockchain en tant que service » permettront aux petites entreprises, aux grandes entreprises et aux gouvernements de tirer parti de la puissance et du potentiel de la technologie de la blockchain, en prenant simplement un abonnement à ces Dapps en fonction de leur utilisation. Avec CrediBel, un petit institut de formation ou un collège/université peut en toute simplicité s'inscrire, configurer l'application et commencer à émettre les certificats de fin d'études de ses étudiants sur la blockchain. De même, l'application B-Roll peut être utilisée par de petites entreprises comprenant des équipes d'une dizaine d'employés pour émettre leurs bulletins de paie sur la blockchain. Les organismes gouvernementaux des nations ou des États peuvent adopter la Dapp d'enregistrement de titres fonciers pour gérer les registres fonciers relevant de leur compétence.

« En permettant aux étudiants d'obtenir un certificat de fin d'études sécurisé et signé numériquement qu'ils peuvent conserver à vie et faire vérifier et authentifier directement par l'université, le tout pour un peu moins de 10 dollars, on évite tous les problèmes que l'on rencontre actuellement avec les faux documents, le coût élevé du contrôle des références, le long temps de vérification et la crédibilité relative aux diplômes ou aux références professionnelles », a expliqué Praveenkumar Vijayakumar, fondateur et PDG de Belfrics Group.

Belfrics a également déclaré que CrediBel faisait actuellement l'objet d'un rigoureux essai dans un prestigieux institut de technologie indien.

Ces Dapps sont de formidables outils dans le scénario actuel. L'argent, les ressources et le temps nécessaires pour monter un projet basé sur la technologie de la blockchain sont tels que ce type de projet est jugé irréaliste et inenvisageable par un grand nombre des entreprises qui pourraient avoir besoin de ces services. En proposant ces produits selon un modèle SAAS (logiciel en tant que service), Belfrics a comblé un énorme vide sur le marché.

De plus en plus d'universités d'Afrique, d'Inde et du Sud-Est asiatique consultent Belfrics et envisagent d'intégrer ces produits à leurs systèmes et processus existants.

