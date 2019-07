Belfrics Group wprowadza pierwszą serię Dapps na Belrium Blockchain

KUALA LUMPUR, Malezja, 27 lipca 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Belfrics Group niedawno wprowadziła nową serię zdecentralizowanych aplikacji (dapp) do użycia przez małe do dużych przedsiębiorstw. Belfrics Group to międzynarodowy konglomerat technologii blockchain z Malezji, który działa także w Kenii, Tanzanii, Nigerii i Indiach. Firma Belfrics Group zajmuje się wszystkim, co dotyczy technologii blockchain, od rozwijania tej technologii, tworzenia produktów na jej bazie na potrzeby rynkowe, tworzenie rozwiązań na bazie blockchain dla przedsiębiorstw, zapewnianie usług doradczych dla przedsiębiorstw i rządów, po prowadzenie szkoleń i rozwijanie możliwości w instytutach szkoleniowych, uniwersytetach, korporacjach i rządach.

W ramach debiutu aplikacji firma Belfrics wprowadziła trzy nowe produkty: CrediBel (dapp do wydawania certyfikatów i poświadczania uprawnień), B-Roll (dapp do wystawiania odcinków wypłaty) i dapp do tytułów własności gruntów.

Produkty te oparte na architekturze blockchain-as-a-service pozwolą małym przedsiębiorstwom, dużym korporacjom i rządom na wykorzystanie mocy i potencjału technologii blockchain poprzez zwykły abonament oparty na użytkowaniu dapp. W przypadku CrediBel mały ośrodek szkoleniowy lub uniwersytet może po prostu się zarejestrować, skonfigurować aplikację i zacząć wydawać dyplomy oparte na blockchain studentom. Natomiast aplikacja B-Roll może być używana przez małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 członków zespołu do wystawiania odcinków wypłaty przez blockchain. Organy rządowe mogą zintegrować dapp do tytułów własności gruntów w celu zarządzania tymi dokumentami.

– Jeżeli studenci mieliby dostęp do cyfrowo podpisanych, bezpiecznych dyplomów na całe życie, które są zweryfikowane i potwierdzone bezpośrednio przez uniwersytet i kosztują mniej niż 10 dolarów, to rozwiązałoby to problem fałszywych dokumentów, z którym się dziś borykamy. Ponadto nie musielibyśmy radzić sobie z wysokim kosztem BGC, długim czasem weryfikacji i sprawdzania ważności kwalifikacji naukowych czy zawodowych – skomentował Praveenkumar Vijayakumar, założyciel i główny dyrektor wykonawczy Belfrics Group.

Firma Belfrics potwierdziła także, że prowadzone jest obecnie wdrożenie pilotażowe aplikacji CrediBel na prestiżowym instytucie technologicznym w Indiach.

Aplikacje typu dapp mają wiele przykładów zastosowań w dzisiejszym świecie. Finanse, zasoby i czas konieczne do zbudowania rozwiązania na bazie technologii blockchain wydają się nierealistycznie duże i są trudne do zdobycia przez wiele przedsiębiorstw mogących skorzystać z tego typu rozwiązań. Oferując produkty w modelu SAAS firma Belfrics wypełnia dużą lukę na rynku.

Uniwersytety w Afryce, Indiach i Południowo-wschodniej Azji coraz częściej zwracają się do Belfrics z zapytaniami o integrację produktów z istniejącymi systemami i procesami.

Więcej informacji na temat nowych dapp można znaleźć na stronie www.beldapps.com lub uzyskać pod adresem info@beldapps.com.

