België en de Bill & Melinda Gates Foundation investeren in de strijd tegen verwaarloosde tropische ziektes in Afrika

Vooraanstaande filantropen en Afrikaanse en Europese regeringen hebben meer dan 150 miljoen US-dollar toegezegd om verwaarloosde tropische ziektes (NTD's) die nog steeds 1,5 miljard mensen over de hele wereld treffen, uit te bannen. De financiering voor de preventie en behandeling van verwaarloosde tropische ziektes (NTD's) werd bekendgemaakt op het Mandela 100-festival in Johannesburg (Zuid-Afrika), mede georganiseerd door de Zuid-Afrikaanse regering, het House of Mandela, de Motsepe Foundation en het activistennetwerk Global Citizen.

Tijdens het evenement ter ere van Nelson Mandela (wiens honderdste geboortejaar dit jaar wordt gevierd) kondigde de Bill & Melinda Gates Foundation als jarenlange partner van de Wereldgezondheidsorganisatie een donatie van 17 miljoen dollar aan aan het Expanded Special Project for Elimination of NTDs (ESPEN). De Bill & Melinda Gates Foundation loopt bij de bestrijding van verwaarloosde tropische ziektes al vele jaren voorop en moedigt nu andere partijen aan om ook de strijd aan te binden. Bij wijze van 'matching-venture' besloot ook de Belgische regering om samen met de Foundation een bijdrage te leveren aan een versnelde uitbanning van de vijf meest voorkomende NTD's in Afrika. "Om de strijd tegen verwaarloosde tropische ziektes te intensiveren en zo de vicieuze cirkel van armoede, ziekte en nog meer armoede te doorbreken, zegt België 5 miljoen dollar toe aan ESPEN, eenzelfde bedrag dat al wordt ingelegd door de Bill & Melinda Gates Foundation. Voor elke geïnvesteerde dollar kunnen twee behandelingen worden gedaan. Dit zal de levens van 20 miljoen mensen in Afrika ten goede komen, aldus de vicepremier van België, Alexander De Croo, "met name de levens van vrouwen, tienermeisjes en kinderen in de armste en meest gemarginaliseerde gemeenschappen."

Uitgaand van het Regionaal Bureau voor Afrika van de WHO heeft het ESPEN-project vooral tot doel ons mandaat verder uit te bouwen, namelijk om overheden en de NTD-community bijeen te brengen en dergelijke partnerschappen met als inzet de uitbanning van NTD's nog eens te verstevigen. Het ESPEN-project is een uniek Afrikaans initiatief, dat ontwikkeld is om het uitbannen van de vijf NTD's met preventieve chemotherapie als behandeling, te versnellen. De omvang van de gevolgen van de NTD's op het Afrikaanse continent maakt duidelijk dat het uitblijven van een reactie ernstige gevolgen zal hebben. Om in de opzet te slagen, zal het ondersteunen van de zwaarst getroffen landen in onze regio van cruciaal belang zijn. Om ook in de meest kwetsbare en gemarginaliseerde landen voor alle mensen de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg en diensten te kunnen garanderen, hangt dit vooral van de lokale autoriteiten af. "Terwijl we in de armste regio's ter wereld blijvend investeren in de bestrijding van verwaarloosde tropische ziektes, helpen we ter plekke tegelijkertijd vele kinderen naar school te gaan en volwassenen om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen. Daarom hebben we 17 miljoen dollar toegezegd aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om deze ziektes met name in de Afrikaanse Sahelregio te overwinnen. We zijn de Belgische regering dan ook zeer dankbaar voor diens genereuze toezegging van 5 miljoen dollar. "Alles bij elkaar zorgen zulke bijdragen ervoor om gedoneerde medicijnen ter waarde van bijna 300 miljoen dollar bijeen te brengen, ter bescherming van de gezondheid van miljoenen mensen in Afrika," aldus Mark Suzman, Chief Strategy Officer en directeur van de Gates Foundation.

Na een implementatieperiode van twee jaar levert ESPEN nu al bemoedigende resultaten op. Als het gaat om de enorme problematiek voor de volksgezondheid zoals bijvoorbeeld door lymfatische filariasis in Togo en trachoom in Ghana, zien we nu een wijdverbreid initiatief tegen endemische NTD's over heel Afrika. Zo'n reuze vooruitgang op het gebied van de wereldwijde volksgezondheid laat zien dat het uitbannen van NTD's miljoenen levens kan redden en zo het Afrikaanse landschap zal veranderen. Wat er nodig is, is een nieuwe beweging - geleid door degenen die klaar zijn om deze verwoestende ziektes voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen. Afrika heeft nooit een grotere gelegenheid gehad om NTD's voor altijd uit te bannen. Met de aansprekende voorbeelden van samenwerking tussen enerzijds de WHO en anderzijds publieke en particuliere partners is nu de tijd rijp voor hernieuwde actie en inzet. "600 miljoen mensen in Afrika lopen risico op verwaarloosde tropische ziektes. ESPEN werkt samen met gezondheidsministeries en hun partners om het uitbannen van NTD's te versnellen en het continent van deze plaag te bevrijden. Om ons doel te bereiken, moeten we al onze sterke punten mobiliseren, bij zowel publieke als particuliere instellingen. Ik ben blij dat de regeringen van België, Botswana en Mozambique, evenals de Bill & Melinda Gates Foundation, hier het goede voorbeeld geven en daarmee de inzet van onvermoeibare gezondheidswerkers en partners over heel Afrika ondersteunen. Alleen met een gezamenlijke inspanning kunnen we zorgen voor een goede wereldwijde gezondheidszorg en het leven van miljoenen mensen over het hele continent verbeteren," aldus Dr. Matshidiso Moeti, regiodirecteur van WHO/AFRO.

Over ESPEN

Het Expanded Special Project for Elimination of Neglected Tropical Diseases (ESPEN) is opgericht in de geest van partnerschap tussen het regionale WHO-kantoor voor Afrika (AFRO), afzonderlijke lidstaten en NTD-partners, e.e.a. in een poging om politieke, technische en financiële middelen te mobiliseren om daarmee de oorzaken van de vijf meest voorkomende NTD's in Afrika te bestrijden. De vijf meest voorkomende NTD's in Afrika zijn: lymfatische filariose (ook bekend als elephantiasis), rivierblindheid (ook bekend als onchocerciasis), intestinale wormen (ook bekend als door bodem overgedragen helminthiasis), bilharziasis (ook bekend als schistosomiasis) en verblindende trachoom. Met een secretariaat op het hoofdkwartier van de WHO in Brazzaville, hoofdstad van de Republiek Congo, ziet ESPEN door de gezamenlijke inspanningen van het hele anti-NTD netwerk in Afrika kans om zich eveneens daarbuiten te verbreiden. Het project gebruikt een informatiegerelateerde benadering om op basis van bestaande gegevens beproefde acties te ondersteunen, gericht op het bereiken van een totale uitbanning van de ziektes. De cruciale pijler van ESPEN en diens controle- en eliminatieprogramma's vormt de bereidheid van lokale autoriteiten tot de overname ervan en dit draagt uiteindelijk bij tot een bredere doelstelling van de WHO inzake duurzaamheid, namelijk de versterking van zorgstelsels op de lange termijn.

