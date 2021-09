Belkin divulga películas UltraGlass e Anti-Glare para modelos de iPhone 13

LOS ANGELES, 17 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Belkin, uma empresa líder no mercado de eletrônicos de consumo, anunciou hoje a comercialização de duas películas de proteção de tela desenvolvidas e fabricadas para os modelos iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 e iPhone 13 mini. As películas de proteção de tela UltraGlass e Anti-Glare são as últimas adições ao catálogo de produtos de proteção de tela desenvolvidos para iPhone pela Belkin.

Como parte dos recentes compromissos da Belkin de reduzir 25% do plástico de uso único até o final de 2025, as películas UltraGlass e Anti-Glare contarão pela primeira vez com embalagens fabricadas com garrafas de água de plástico 100% reciclado e papel com certificação florestal (FSC). Além de renovar as embalagens de varejo, a Belkin também implementará melhorias em seu sistema de aplicação de películas para telas na loja: todos os protetores de tela incluirão papel kraft, revestimentos de bioplástico e tinta à base de soja.

"Estamos orgulhosos de poder oferecer acessórios para os novos modelos de iPhone 13, ao mesmo tempo em que damos um pequeno passo adiante, porém de grande significância, em direção aos nossos esforços para obter produtos e embalagens sustentáveis", declarou Steve Malony, CEO da Belkin. Nossos valores como empresa são inspirados por pessoas e temos o compromisso de ser protetores do meio ambiente. Queremos criar mais produtos que não apenas complementem a tecnologia mais recente disponível, mas também reduzam nossa pegada de carbono no planeta.

Película de proteção de tela UltraGlass

O design do iPhone 13 e do iPhone 13 Pro apresenta bordas planas que, quando combinadas com o painel frontal Ceramic Shield, mais resistente do que qualquer material de vidro presente em outros smartphones, oferece durabilidade e resistência extraordinárias contra danos causados por quedas acidentais. A película de proteção de tela UltraGlass da Belkin apresenta vidro de Aluminossilicato de Lítio (LAS) de fabricação alemã que aumenta a resistência, flexibilidade e proteção contra riscos para os modelos do iPhone 13. Reforçado por meio de um processo de troca iônica dupla, o UltraGlass é duas vezes mais resistente do que o vidro temperado. Além disso, oferece proteção incomparável contra arranhões e impactos, preservando a experiência nativa da tela graças ao seu design ultrafino.

Protetor de tela Anti-Glare (antirreflexo)

A película de tela Anti-Glare da Belkin oferece proteção e visibilidade máxima para os modelos de iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Ao reduzir o impacto do intenso reflexo da luz solar e artificial, os usuários poderão desfrutar de todos os detalhes e cores da tela Super Retina XDR, mesmo em condições intensas de luz ambiente. A película de proteção de tela Anti-Glare foi projetada para proporcionar maior proteção e conta com revestimento anti-risco. Além disso, seu design ultrafino garante que a função da tela sensível ao toque seja mantida como o aparelho original.

Preço e disponibilidade

A película de proteção de tela UltraGlass está disponível para compra hoje ao preço de US$ 39,95 em Apple Stores selecionadas em todo o mundo e na apple.com

em Apple Stores selecionadas em todo o mundo e na apple.com A película de proteção de tela Anti-Glare está disponível hoje ao preço de US$ 19,95 em Apple Stores selecionadas em em todo o mundo e na apple.com

Imagens disponíveis para download aqui.

Sobre a Belkin

A Belkin é uma líder de mercado de acessórios que oferece soluções de energia, proteção, produtividade, conectividade, áudio e casa inteligente para uma ampla variedade de produtos eletrônicos de consumo e ambientes empresariais. Projetados no sul da Califórnia e vendidos em mais de 50 países em todo o mundo, os produtos da Belkin utilizam a tecnologia para empoderar os usuários, seja em casa, no trabalho ou em uma nova aventura. Em 2018, a Belkin International se uniu à Foxconn Interconnect Technology para reforçar sua influência global e continua sempre inspirada nas pessoas e no planeta em que vivemos.

© 2021 Belkin International, Inc. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/804342/FIT_Belkin_Family_Logo.jpg

FONTE Belkin International

Related Links

http://www.belkin.com

https://www.belkin.com



SOURCE Belkin International