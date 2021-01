Belkin International annonce d'importants changements au sein de sa direction et de son organisation

« J'ai eu l'honneur de diriger Belkin ces 37 dernières années, et je suis extrêmement fier de l'effet que nous avons sur la façon dont les gens vivent, travaillent et se divertissent partout dans le monde, a déclaré Chet Pipkin, président-directeur du conseil d'administration de Belkin International. Je suis heureux d'annoncer que Steve Malony sera mon successeur et je suis convaincu que, grâce à ses qualités exceptionnelles de dirigeant, à ses vastes connaissances de l'industrie ainsi qu'à son expertise approfondie en matière d'exploitation, il conduira Belkin vers la prochaine étape de son histoire avec brio et efficacité. »

Chet Pipkin mettra désormais l'accent sur ses responsabilités de président-directeur du conseil d'administration, mais continuera de participer à temps plein aux activités de l'entreprise. C'est fort de ses quinze années de loyaux services au sein de Belkin International que Steve Malony intègre le poste de PDG. Ayant assumé diverses fonctions au sein de l'organisation, à l'échelle nationale et internationale, il a acquis une compréhension approfondie des activités mondiales de l'entreprise.

« Bien que ce soit tout un défi de succéder à son fondateur, je suis honoré d'assumer le rôle de PDG de Belkin International, a déclaré Steve Malony. J'ai eu la chance de travailler pour l'entreprise pendant une grande partie de ma carrière, et la confiance qu'on me témoigne en m'en cédant les rênes me touche énormément. J'ai hâte d'entamer ce nouveau chapitre au sein de Belkin, et j'ai l'intention de diriger l'entreprise avec dévouement et une vision claire, optimiste et engageante. »

À propos de Belkin

Belkin, en tant que l'un des leaders du marché des accessoires, fournit des solutions d'alimentation en électricité, de protection, de productivité, de connectivité et de sonorisation en proposant une vaste gamme d'appareils électroniques grand public et de bureautique. Conçus en Californie du Sud et commercialisés dans plus de 50 pays du monde entier, les produits de Belkin permettent aux gens de profiter des technologies qu'ils aiment, que ce soit à la maison, au travail ou en voyage. En 2018, Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) a fusionné avec Foxconn Interconnect Technology pour consolider son influence mondiale, mais demeure toujours aussi inspirée par notre planète et les gens qui l'occupent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1395961/Steve_Malony_Belkin.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/804342/FIT_Belkin_Family_Logo.jpg

SOURCE Belkin International