Belkin International anuncia cambios clave en la dirección y la organización

"Me he sentido honrado de liderar a Belkin durante los últimos treinta y siete años, y estoy extremadamente orgulloso de cómo hemos impactado en la forma en que el mundo funciona, vive y juega", afirmó Chet Pipkin, presidente ejecutivo de la Junta de Belkin International. "Me enorgullece anunciar Steve Malony como mi sucesor y confío plenamente en que llevará a Belkin a nuestro próximo capítulo de manera maravillosa y eficaz, combinando habilidades industriales y directivas excepcionales, al igual que profunda experiencia operativa".

Aunque Chet se enfocará en sus funciones como presidente ejecutivo y miembro de la Junta, él seguirá activo y comprometido con la empresa a tiempo completo. Tras 15 años siendo parte integral de Belkin International, Steve Malony asume el rol de director ejecutivo. Malony ha desempeñado una variedad de funciones en la organización a nivel nacional e internacional, lo que le ha otorgado un profundo entendimiento de la empresa a nivel mundial.

"Si bien la vara está bastante alta, me siento honrado de asumir el rol de director ejecutivo de Belkin", afirmó Steve Malony, director ejecutivo de Belkin International. "He recibido la bendición de servir a la empresa durante una gran parte de mi carrera, y la confianza depositada en mí para liderarla no se toma a la ligera. Me entusiasma empezar un nuevo capítulo con Belkin con la intención de dirigir con devoción y con la visión de un futuro que sea claro, positivo y brillante".

Acerca de Belkin

Belkin es un líder del mercado de accesorios que ofrece soluciones en energía, protección, productividad, conectividad y audio para una amplia gama de dispositivos electrónicos de consumo y entornos empresariales. Diseñados en el sur de California y vendidos en más de 50 países de todo el mundo, los productos de Belkin conectan a las personas con la tecnología que aman, ya sea en casa, en el trabajo o en una nueva aventura. En 2018, Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) se fusionó con Foxconn Interconnect Technology para reforzar su influencia global, y sigue permanentemente inspirada en las personas y el planeta en que vivimos.

