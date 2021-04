Belkin International s'engage pour la neutralité carbone d'ici 2025

Son objectif : réduire de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre et atteindre 25 % d'énergie renouvelable dans le cadre de ses activités

PARIS, 13 avril 2021 /PRNewswire/ -- Belkin International, leader mondial de l'électronique grand public et de l'Internet des objets, annonce aujourd'hui son projet d'atteindre la neutralité carbone à 100 % pour les émissions de catégorie « Scope 2 » d'ici 2025. Après avoir déjà atteint certains objectifs en matière de durabilité pour 2020, Belkin vise encore plus haut en alignant les objectifs de l'entreprise pour 2025 sur plusieurs des 17 objectifs de développement durable des Nations Unis : l'engagement contre le réchauffement climatique, la consommation et la production responsables, le maintien de la paix, la justice et le poids des institutions fortes. L'entreprise répond à l'appel urgent des Nations unies en faveur d'une action de tous les pays dans le cadre d'un partenariat mondial.

"Bien que nous soyons fiers de nos efforts et de nos accomplissements en matière de durabilité au cours des quatre dernières décennies, nous nous efforçons de toujours nous tourner vers l'avenir. Nous nous fixons de nouveaux objectifs tout en visant des normes plus élevées", a déclaré Steve Malony, PDG de Belkin International. "Notre entreprise est constituée de personnes qui veulent faire de la planète un meilleur endroit pour nos enfants et les générations futures. Nous avons à cœur de renouveler notre engagement en faveur d'une économie circulaire et respective de la neutralité carbone et souhaitons maintenir notre promesse d'engagement envers l'Accord de Paris."

Ci-dessous les objectifs atteints par Belkin à ce jour :

Recyclage de 22 667 tonnes d'accessoires électriques et électroniques, ainsi que de 8 988 tonnes d'emballages, afin de réduire son empreinte carbone à une plus grande échelle.

d'accessoires électriques et électroniques, ainsi que de 8 988 tonnes d'emballages, afin de réduire son empreinte carbone à une plus grande échelle. Obtention de crédits d'énergie renouvelable provenant d'un parc éolien pour compenser 100 % de la consommation d'électricité de son entrepôt aux États–Unis et amélioration de l'approvisionnement et de l'utilisation des matériaux pour garantir des opérations effectuées de manière éthique et efficace.

et amélioration de l'approvisionnement et de l'utilisation des matériaux pour garantir des opérations effectuées de manière éthique et efficace. Réduction de 90 % de la quantité de plastique dans les emballages pour la gamme de câbles, de 48 % pour ses chargeurs à induction sans fil et de 81 % pour ses supports de recharge sans fil.

Les objectifs de Belkin en matière de développement durable d'ici 2025 :

Action climatique (Objectif 13 des Nations unies) - Belkin s'engage à prendre des mesures urgentes afin de lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences.

Belkin a signé America is All In pour reconnaître son engagement envers l'Accord de Paris .

pour reconnaître son engagement envers l'Accord de . Belkin atteindra une neutralité carbone de 100 % en matière d'émissions de catégorie « Scope 2 » d'ici 2025.

Belkin s'efforcera également d'atteindre la neutralité carbone pour les émissions de catégories « Scope 1 et 3 ».

Emballages et déchets électroniques (Objectif 12 des Nations unies) - Belkin s'engage à garantir des modes de consommation et de production durables.

Belkin vise à réduire de 25 % les emballages plastiques à usage unique d'ici fin 2025, par rapport à son point de référence de 2019.

Belkin passera au papier certifié FSC pour tous les emballages destinés à la vente au détail.

Belkin utilisera 30 % de contenu recyclé sur tous les emballages en plastique lorsque la suppression de ces derniers n'est pas viable.

Belkin reconnaît les objectifs de l'UE visant à atteindre une économie circulaire et étudiera les axes de développement afin de réduire en poids son empreinte de déchets électroniques, en minimisant l'usage du plastique et en privilégiant le contenu recyclé.

Belkin intégrera le contenu recyclé de ses produits afin de migrer vers une économie circulaire, en donnant la priorité à des matériaux clés tels que le cuivre et l'étain.

Droits de l'homme (Objectif 16 des Nations unies) - Belkin s'efforce de promouvoir des sociétés justes, pacifiques et inclusives.

La société mère de Belkin est un membre fondateur de la RBA et a adopté et mis en œuvre les normes de la RBA dans ses politiques et processus internes.

Tous les fournisseurs de Belkin doivent se conformer au code de conduite des fournisseurs de la marque.

Tous les fournisseurs de Belkin doivent effectuer un audit social de conformité tous les 2 ans.

Dans son rapport sur le développement durable de 2020, Belkin détaille son calendrier sur 5 ans et sa stratégie qui lui permettra d'atteindre ses objectifs en matière de développement durable en prenant en compte le changement climatique dans la gestion des emballages, des déchets électroniques, de la gouvernance et du reporting.

Pour soutenir ces efforts, Belkin a mis en place son premier comité de responsabilité durable, un groupe d'éco-guerriers composé de VP au sein de l'entreprise, comme M. Malony qui en est le parrain exécutif, afin de veiller à ce que l'entreprise respecte ses objectifs ambitieux.

À propos de Belkin

La marque Belkin est leader du marché des accessoires et offre des solutions d'alimentation, de protection, de productivité et de connectivité à toute une gamme d'appareils électroniques destinés au grand public et aux entreprises. Conçus en Californie du Sud, les produits Belkin sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde, connectant les gens à la technologie qu'ils aiment, et ce qu'ils soient à la maison, au travail ou en déplacement.

En 2018, Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) fusionne avec Foxconn Interconnect Technology pour renforcer son influence mondiale et rester à jamais inspiré par les gens et la planète sur laquelle nous vivons.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/804342/FIT_Belkin_Family_Logo.jpg

