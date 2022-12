Belmont Medical Technologies fait don d'équipement médical de premiers secours à l'Ukraine

BILLERICA, Massachusetts, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Belmont Medical Technologies (« Belmont »), un important fournisseur de solutions de réanimation liquidienne et de gestion de la température des patients, a fait don de 100 réchauffeurs de sang et de fluides portables buddy lite® ainsi que de 20 pompes à perfusion rapides à l'Ukraine pour aider à sauver la vie des personnes blessées pendant le conflit en cours.

Ce don s'inscrit dans la mission de Belmont, « Sauver des vies. Ensemble. »

Olga Berg, directrice du développement auprès de l'organisme à but non lucratif Ukraine Medical Consortium, a noté que ces dispositifs sont utilisés par les chirurgiens pour traiter les soldats sur les lignes de front et sauver les plus gravement blessés. « Les pompes à perfusion rapides sont vraiment indispensables en cas d'hémorragie importante. »

Brian Ellacott, président-directeur général de Belmont, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion d'aider les Ukrainiens. En travaillant avec les organismes de secours et les chirurgiens sur le terrain, nous sauvons vraiment des vies ensemble. »

Ce don fait suite à la décision prise par Belmont au début du conflit en Ukraine de suspendre ses relations avec les distributeurs russes précédemment désignés des produits de Belmont.

À propos de Belmont Medical Technologies

Belmont Medical Technologies est un important fournisseur de solutions de réanimation liquidienne et de gestion de la température des patients destinées à être utilisées dans les établissements médicaux, sur les champs de combat militaire et dans les situations d'aide médicale d'urgence du monde entier.

Le produit phare de Belmont est la pompe à perfusion Belmont® Rapid Infuser RI-2, qui utilise des consommables jetables 100 % sans aluminium et un chauffage par induction électromagnétique pour assurer un contrôle précis de la température et du débit des fluides pendant la réanimation. En outre, Belmont propose le système Buddy lite® à piles et au plus près du patient pour un réchauffage du sang et des fluides en contextes militaire et préhospitalier.

Pour plus d'informations sur Belmont, rendez-vous sur www.belmontmedtech.com

