Belvedere Vodka Opens ouvre les portes de sa distillerie à l'occasion de la quatrième édition des « Journées Particulières » de LVMH

ŻYRARDÓW, Pologne, 21 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Belvedere Vodka prendra part à la quatrième édition des Journées Particulières de LVMH, événement semestriel créé à l'initiative d'Antoine Arnault et qui aura lieu du 12 au 14 octobre 2018. Cette campagne cherche à mettre en lumière le savoir-faire et la créativité des artisans qui œuvrent derrière la scène chez LVMH. Elle invite un public provenant de quatre continents à voir le voile se lever sur une architecture unique et un patrimoine culturel de plus de 56 grandes maisons.

Belvedere Vodka Beautiful to See Polmos Zyrardow Distillery

Polmos Żyrardów est la distillerie polonaise où la vodka Belvedere est produite, et elle a conçu pour la circonstance une expérience de trois jours uniques et passionnants. Des experts de la distillerie conduiront des visites de 90 minutes sensorielles où les hôtes pourront suivre un parcours très inédit le long du processus aboutissant à la vodka Belvedere. Il leur sera offert une présentation de son mode de préparation avec visite de quatre zones de production, une démonstration olfactive interactive des essences de saveur entièrement naturelles de l'établissement et un aperçu sur la touche finale allant de la mise en bouteilles à leur bouchage. Pour terminer, les hôtes auront droit à une dégustation surprise où sera mise en vedette une innovation récente de Belvedere, visant à redéfinir la catégorie de la vodka.

« Nous sommes heureux de cette occasion d'offrir à nos hôtes un coup d'œil dans les coulisses, non seulement pour partager avec eux l'incroyable historique de notre distillerie et de notre produit, mais encore pour faire apprécier combien le processus de production est naturel, » a souligné Rodney Williams, président de Belvedere Vodka. « Les Journées Particulières représentent un programme qui est un moyen extraordinaire de mettre en avant notre engagement vis-à-vis de la maîtrise du métier au sein de notre communauté. »

Cette année marque le 108e anniversaire de Polmos Żyrardów qui est l'une des distilleries polonaises au fonctionnement continu le plus long dans le monde, produisant de la vodka depuis 1910. Elle est récemment devenue la première distillerie de spiritueux à recevoir une subvention de l'Union européenne pour soutenir sa position de tête dans le développement durable. Belvedere a été en mesure de réduire globalement ses émissions de CO 2 de 42 % depuis 2012. Elle espère dans les trois prochaines années les réduire davantage pour atteindre 80 % et devenir ainsi l'une des distilleries les plus écologiques dans le monde.

L'histoire de Belvedere l'a établie comme un soutien de la communauté polonaise grâce à ses initiatives dans la durabilité. Elle a institué conjointement la Fondation locale pour la protection de l'environnement. Son approvisionnement en seigle Polska uniquement au niveau local marque son attention à préserver des relations à long terme avec ses partenaires agricoles polonais. Elle a par ailleurs commencé le programme 'Alcool brut', lancé en partenariat avec les producteurs agricoles afin de promouvoir un développement durable du seigle Polska.

Belvedere aujourd'hui lève son verre pour célébrer le programme exceptionnel des Journées Particulières. Bienvenue à ses hôtes !

Du 12 au 14 octobre. Uniquement sur inscription. Nombre limité de participants.

Préinscription le 22 septembre sur https://www.lvmh.com/lesjourneesparticulieres

À PROPOS DE BELVEDERE VODKA

Produite dans l'une des distilleries polonaises de vodka au plus long fonctionnement continuel dans le monde depuis 1910, Belvedere a été la première marque à générer une nouvelle norme d'excellence en établissant la catégorie de vodka super-premium. Aujourd'hui, le goût distinctif et l'intégrité sans compromis de Belvedere jouissent de la reconnaissance internationale des enthousiastes exigeants de vodka qui en apprécient la personnalité dynamique et complexe. Élaborée en faisant uniquement appel à une classe supérieure de seigle Polska et d'une eau cristalline puisée dans sa propre source locale, Belvedere est purement naturelle, sans additifs ni ajout de sucre, et elle est produite conformément aux exigences légales de la vodka Polska. Le profil de sa saveur est structuré, élégant et équilibré, avec une douceur subtile, riche en bouche, et un fini onctueux et net. Pour davantage de renseignements, visitez https://www.BelvedereVodka.com.

À PROPOS DE LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est représentée dans les vins et les alcools par un porteuille de marques rassemblant Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia et Ao Yun. Sa division mode et maroquinerie est celle de Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana et RIMOWA. La présence de LVMH dans le secteur de la parfumerie et des cosmétiques est visible avec les parfums Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Loewe, les cosmétiques BeneFit, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Kat Von D et Maison Francis Kurkdjian. La branche montres et bijoux de LVMH regroupe les noms de Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior, Zenith, Fred et Hublot. Les secteurs d'activités de LVMH touchent également à la sélectivité de la distribution de même qu'à d'autres domaines passant par DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Royal Van Lent et les hôtels Cheval Blanc.

