Benchling annonce un financement de série F de 100 millions de dollars et la poursuite de son expansion européenne

Le R&D Cloud de premier plan de la biotechnologie, désormais évalué à 6,1 milliards de dollars, double sa présence en Europe.

ZURICH, 20 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Benchling , pionnier du R&D Cloud alimentant l'industrie de la biotechnologie, annonce la poursuite de son expansion européenne, après une année de forte croissance. La société a enregistré une croissance à trois chiffres de son chiffre d'affaires sur le marché au cours de son dernier trimestre, le nombre de clients en Europe ayant augmenté de 184 % par rapport à l'année dernière.

Cette expansion intervient au moment où Benchling révèle avoir levé 100 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série F pour une évaluation de 6,1 milliards de dollars. Le cycle de financement a été mené conjointement par le nouvel investisseur, Franklin Templeton, et l'investisseur existant, Altimeter Capital, auxquels se sont joints les nouveaux investisseurs Tiger Global et Lone Pine Capital, ainsi que des investisseurs existants. Benchling utilisera ce financement pour poursuivre son expansion en Europe et continuer à développer sa plateforme de R&D basée dans le cloud, qui accélère la vitesse des avancées scientifiques, aidant les entreprises de biotechnologie de tous les secteurs à mettre plus rapidement sur le marché les médicaments, les aliments et les matériaux de nouvelle génération.

La croissance de Benchling est alimentée par l'essor rapide de la biotechnologie, l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. La R&D moderne est la clé pour libérer le potentiel de la biotechnologie à transformer radicalement notre monde - il faut donner aux scientifiques les moyens de découvrir et de développer les médicaments et les produits d'origine biologique de nouvelle génération, et de les mettre sur le marché plus rapidement que jamais.

La poursuite de l'expansion Benchling en Europe est une prochaine étape stratégique pour l'entreprise. Elle permettra de répondre à la demande croissante en matière de R&D innovante de la part de ses plus de 90 clients dans la région, dont Alchemab Therapeutics, bit.bio, Cutiss AG, Galapagos NV, Kolibri, Lesaffre, PetMedix™, Sanofi, Selexis SA, Syngenta et TATAA Biocenter.

L'équipe européenne de la société compte aujourd'hui plus de 60 personnes, dont des dirigeants ayant une grande expérience de la création et de la mise à l'échelle de grandes entreprises technologiques. Au cours des 12 prochains mois, Benchling prévoit d'agrandir son siège européen à Zurich et de doubler ses effectifs dans la région dans toutes les fonctions en contact avec la clientèle, notamment les ventes, les services, le marketing et l'assistance. Benchling est également l'une des trois entreprises, dont Moderna, à avoir reçu le prix Tell 2021 , reconnue par les autorités suisses pour ses importants investissements directs étrangers en Suisse.

Face à la pression croissante qu'elles subissent pour réaliser des percées, les entreprises de biotechnologie se tournent vers les logiciels modernes pour numériser tous leurs processus scientifiques et centraliser leurs données.

« La biotechnologie est en train de réécrire la vie telle que nous la connaissons. L'Europe est à l'avant-garde de la R&D de pointe et nous sommes honorés d'y travailler avec près de 100 entreprises, après avoir établi notre présence à Zurich l'année dernière. Nous sommes ravis de doubler notre investissement sur ce marché important », a déclaré Sajith Wickramasekara, PDG et cofondateur de Benchling. « Nos clients, qui sont issus de presque tous les grands secteurs d'activité, mettent au point des médicaments plus efficaces, des aliments plus nutritifs et des cultures, des matériaux et des carburants durables pour répondre aux problèmes les plus urgents de l'humanité. Ces problèmes sont mondiaux, c'est pourquoi la croissance en dehors des États-Unis est une priorité stratégique pour nous, car nous stimulons une R&D moderne, axée sur les données et collaborative. »

« Le travail de Syngenta repose sur l'échelle car nos chercheurs testent des centaines de milliers de graines dans différents environnements de croissance. Lorsque nous découvrons des candidats viables pour répondre aux besoins des producteurs, nous devons rapidement augmenter les stocks de semences pour permettre des tests en laboratoire, en serre et en champ dans le monde entier », a déclaré Charlie Baxter, responsable des Traits, de la réglementation et de la sécurité des produits chez Syngenta. « Grâce à Benchling, nous avons dit adieu au papier et nos équipes mondiales de R&D en matière de semences peuvent travailler ensemble efficacement sur une plateforme unique pour standardiser le développement des semences candidates, du laboratoire au champ d'essai. Cela nous a permis de repenser la façon dont nous structurons une grande partie de notre travail - accélérant ainsi la mise sur le marché de nouveaux produits de semences. »

Les scientifiques de la prochaine génération adoptent Benchling dans les milieux universitaires et industriels :

Le R&D Cloud de Benchling est utilisé par plus de 600 entreprises, dont certaines des sociétés de biotechnologie les plus innovantes au monde, notamment 22 des 50 plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales.

La communauté de la société s'est élargie à plus de 200 000 scientifiques travaillant dans plus de 7 000 établissements universitaires et de recherche.

Depuis l'annonce de sa levée 200 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série E en avril, Benchling a introduit de nouvelles capacités et solutions, notamment le soutien au développement précoce et aux thérapies à base d'ARN . La société a également recruté Lindsey Irvine, cadre de Salesforce, en tant que directrice du marketing .

À propos de Benchling

Benchling est le pionnier du R&D Cloud, un logiciel qui alimente l'industrie biotechnologique. Plus de 200 000 scientifiques dans plus de 600 entreprises et 7 000 institutions de recherche dans le monde ont adopté le R&D Cloud de Benchling pour faire des découvertes révolutionnaires et mettre sur le marché la prochaine génération de médicaments, d'aliments et de matériaux plus rapidement que jamais. Le R&D Cloud aide ces organisations à moderniser leurs processus scientifiques et à accélérer la collaboration afin qu'elles puissent convertir la complexité de la biologie en résultats qui changent le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Benchling.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives explicites et implicites. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse autres que les déclarations de faits historiques, y compris nos attentes concernant notre stratégie commerciale, les opportunités de marché et de croissance potentielles et nos projets d'expansion future des opérations sur le marché EMEA, constituent des déclarations prospectives. Les mots « anticiper », « croire », « continuer », « estimer », « s'attendre », « potentiel », « avoir l'intention », « peut » et « sera » et d'autres expressions similaires sont destinés à identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date de leur première publication et se fondent en grande partie sur nos attentes et projections actuelles concernant les tendances et les événements futurs qui, selon nous, pourraient avoir une incidence sur notre situation financière, les résultats de nos activités, notre stratégie d'affaires, nos opérations commerciales à court terme et à long terme, nos objectifs et besoins financiers, ainsi que sur les convictions et hypothèses de la direction. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, notre capacité à maintenir nos taux de croissance, nos capacités de vente et de marketing, notre capacité à attirer de nouveaux clients ou à élargir notre portefeuille de clients potentiels et de ventes, le calendrier et le succès de toute nouvelle fonctionnalité et solution que nous introduisons, l'effet des incertitudes liées à la pandémie mondiale de COVID-19 sur nos activités, les résultats de nos activités et notre situation financière, les conditions économiques générales et notre capacité à faire accepter nos solutions par le marché. En outre, nous opérons dans des environnements très concurrentiels et en mutation rapide, et de nouveaux risques peuvent apparaître de temps à autre. Il n'est pas possible pour notre direction de prévoir tous les risques, et nous ne pouvons pas non plus évaluer l'incidence de tous les facteurs sur nos activités ni la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont contenus dans toute déclaration prospective que nous pouvons faire. Il n'est pas recommandé de considérer les déclarations prospectives comme des prévisions d'événements futurs. Les événements futurs évoqués dans le présent communiqué de presse pourraient ne pas se produire et les résultats réels pourraient différer sensiblement et défavorablement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Bien que nous soyons d'avis que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne pouvons pas garantir que les résultats futurs, les niveaux d'activité, le rendement, les réalisations ou les événements et les circonstances mentionnés dans les déclarations prospectives se produiront.

