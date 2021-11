-Benchling anuncia una financiación de serie F de 100 millones de dólares y la continuación de su expansión europea

La nube de I+D líder en el sector de la biotecnología, valorada ahora en 6.100 millones de dólares, duplica su presencia en Europa

ZURICH, 19 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy, Benchling , pionero de la nube de I+D que impulsa la industria biotecnológica, anuncia su continua expansión en Europa, tras un fuerte año de crecimiento. La empresa ha logrado un crecimiento de los ingresos de tres dígitos en el mercado en su último trimestre fiscal, y el número de clientes en Europa ha aumentado un 184% con respecto al año pasado.

Esta expansión se produce cuando Benchling revela que ha obtenido 100 millones de dólares en financiación de serie F con una valoración de 6.100 millones de dólares. La ronda ha sido codirigida por el nuevo inversor Franklin Templeton y el inversor existente Altimeter Capital, y a ella se han unido los nuevos inversores Tiger Global y Lone Pine Capital, así como los inversores existentes. Benchling utilizará la financiación para continuar su expansión en Europa y seguir desarrollando su plataforma de I+D basada en la nube, que acelera la velocidad de los avances científicos, ayudando a las empresas de biotecnología de todos los sectores a sacar al mercado la próxima generación de medicamentos, alimentos y materiales con mayor rapidez.

El crecimiento de Benchling se ve impulsado por el rápido aumento de la biotecnología, uno de los mercados de más rápido crecimiento del mundo. La I+D moderna es la clave para liberar el potencial de la biotecnología para transformar radicalmente nuestro mundo: los científicos deben estar capacitados para descubrir y desarrollar la próxima generación de medicamentos y productos derivados de la biología y, en última instancia, llevarlos al mercado más rápido que nunca.

La actual expansión europea de Benchling es un paso estratégico para que la empresa satisfaga la creciente demanda de I+D innovadora de sus más de 90 clientes en la región, como Alchemab Therapeutics, bit.bio, Cutiss AG, Galapagos NV, Kolibri, Lesaffre, PetMedix™, Sanofi, Selexis SA, Syngenta y TATAA Biocenter.

El equipo europeo de la empresa cuenta hoy con más de 60 personas, entre las que se encuentran líderes con gran experiencia en la creación y ampliación de grandes empresas tecnológicas. En los próximos 12 meses, Benchling espera ampliar su sede europea en Zúrich y duplicar su plantilla en la región en todas las funciones de cara al cliente, incluidas las ventas, los servicios, el marketing y la asistencia. Benchling fue también una de las tres empresas, incluida Moderna, que recibió un 2021 Tell Award , reconocido por las autoridades suizas por su importante inversión extranjera directa en Suiza.

A medida que las empresas de biotecnología se ven sometidas a una mayor presión para lograr avances, recurren a modernos programas informáticos para digitalizar todos sus procesos científicos y centralizar sus datos.

"La biotecnología está reescribiendo la vida tal y como la conocemos. Europa está a la vanguardia de la I+D de última generación y nos sentimos honrados de trabajar con casi 100 empresas allí, después de establecer una presencia en Zúrich el año pasado. Estamos encantados de duplicar nuestra inversión en este importante mercado", dijo Sajith Wickramasekara, consejero delegado y cofundador de Benchling. "Nuestros clientes, que abarcan casi todas las industrias importantes, están diseñando medicamentos más eficaces, alimentos nutritivos y cultivos, materiales y combustibles sostenibles para abordar los problemas más acuciantes de la humanidad. Estos retos son globales, por lo que el crecimiento fuera de los Estados Unidos es una prioridad estratégica para nosotros, ya que impulsamos una I+D moderna, basada en datos y colaborativa".

"El trabajo de Syngenta se basa en la escala porque nuestros investigadores prueban cientos de miles de semillas en diferentes entornos de crecimiento. Cuando descubrimos candidatos viables para satisfacer las necesidades de los productores, debemos ampliar rápidamente las existencias de semillas para poder realizar pruebas en laboratorios, invernaderos y ensayos de campo en todo el mundo", dijo Charlie Baxter, Jefe de Rasgos, Reglamentación y Seguridad de Productos de Syngenta. "Gracias a Benchling, hemos dicho adiós al papel y nuestros equipos globales de I+D de semillas pueden trabajar juntos de forma eficiente en una única plataforma para estandarizar el desarrollo de las semillas candidatas desde el laboratorio hasta el campo de pruebas. Nos ha permitido replantear la forma en que estructuramos gran parte de nuestro trabajo, acelerando la comercialización de nuevos productos de semillas."

La próxima generación de científicos está adoptando Benchling tanto en el ámbito académico como en el industrial:

La Nube de I+D de Benchling es utilizada por más de 600 empresas, entre las que se encuentran algunas de las empresas biotecnológicas más innovadoras del mundo, incluidas 22 de las 50 mayores empresas biofarmacéuticas mundiales.

La comunidad de la empresa ha crecido hasta superar los 200.000 científicos en más de 7.000 instituciones académicas y de investigación.

Desde el anuncio de su recaudación de 200 millones de dólares de la Serie E en abril, Benchling ha introducido nuevas capacidades y soluciones, incluido el apoyo al desarrollo temprano y a las terapias de ARN . La empresa también ha contratado a la ejecutiva de Salesforce Lindsey Irvine como directora de Marketing .

Acerca de Benchling

Benchling es el pionero de la Nube de I+D, un software que potencia la industria biotecnológica. Más de 200.000 científicos de más de 600 empresas y 7.000 instituciones de investigación de todo el mundo han adoptado la Nube de I+D de Benchling para realizar descubrimientos revolucionarios y sacar al mercado la próxima generación de medicamentos, alimentos y materiales más rápido que nunca. La Nube de I+D ayuda a estas organizaciones a modernizar sus procesos científicos y acelerar la colaboración para que puedan convertir la complejidad de la biología en resultados que cambien el mundo. Para más información, visite Benchling.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas expresas e implícitas. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas nuestras expectativas en relación con nuestra estrategia empresarial, el mercado potencial y las oportunidades de crecimiento y nuestros planes para la futura expansión de las operaciones en el mercado de EMEA, son declaraciones de futuro. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "estimar", "esperar", "potencial", "pretender", "poder", "hacer" y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha en que se emitieron por primera vez y se basan en gran medida en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre los acontecimientos y tendencias futuros que creemos que pueden afectar a nuestra situación financiera, los resultados de las operaciones, la estrategia empresarial, las operaciones y los objetivos empresariales a corto y largo plazo, y las necesidades financieras, así como en las creencias y suposiciones de la dirección. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos, entre otros, nuestra capacidad para mantener nuestras tasas de crecimiento, nuestra capacidad de ventas y marketing, nuestra capacidad para atraer nuevos clientes o ampliar la cartera de clientes y ventas potenciales, el calendario y el éxito de cualquier nueva función y solución que introduzcamos, el efecto de las incertidumbres relacionadas con la pandemia mundial de COVID-19 en nuestro negocio, los resultados de las operaciones y la situación financiera, las condiciones económicas generales y nuestra capacidad para lograr la aceptación de nuestras soluciones en el mercado. Además, operamos en entornos muy competitivos y rápidamente cambiantes, y pueden surgir nuevos riesgos de vez en cuando. No es posible para nuestra dirección predecir todos los riesgos, ni podemos evaluar el impacto de todos los factores en nuestro negocio o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva que podamos hacer. No debe confiar en las declaraciones prospectivas como predicciones de acontecimientos futuros. Los acontecimientos futuros mencionados en este comunicado de prensa pueden no producirse y los resultados reales podrían diferir materialmente y de forma adversa de los previstos o implícitos en las declaraciones prospectivas. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, no podemos garantizar que se produzcan los resultados, niveles de actividad, rendimiento, logros o acontecimientos y circunstancias futuros reflejados en las declaraciones prospectivas.

