Benchling lève 200 millions de dollars en série E pour accélérer la R&D en biotechnologie

SAN FRANCISCO, 15 avril 2021 /PRNewswire/ -- Benchling, le principal cloud R&D dans le domaine des sciences de la vie, a levé 200 millions de dollars en financement de série E dirigé par Sequoia Capital Global Equities et est rejoint par Altimeter Capital, Byers Capital et Elad Gil. Les investisseurs existants ont participé, notamment Thrive Capital, Benchmark, Menlo Ventures, Alkeon Capital, ICONIQ, Lux Capital, Spark Capital et Lead Edge Capital. La société utilisera ce financement pour investir de manière agressive dans le développement de produits et l'expansion mondiale afin de soutenir les entreprises clientes.

« Les récentes percées en biologie ont le potentiel de transformer le monde de la même manière que l'informatique et l'Internet. Nous comptons sur les scientifiques pour réécrire les médicaments que nous prenons, les aliments que nous mangeons et les carburants qui alimentent nos vies. Nous sommes ravis de nous associer à Benchling, qui construit l'infrastructure logicielle de base pour les scientifiques qui redéfinissent le monde. » a déclaré Patrick Fu, associé directeur de Sequoia Capital Global Equities.

Depuis son lancement en 2012, plus de 300 000 scientifiques et 1 000 organisations de R&D dans le monde ont adopté la plateforme cloud de Benchling pour gérer des ensembles de données expérimentales massivement complexes et optimiser les processus de R&D. Les clients de Benchling - dont Gilead Sciences, Sanofi, Regeneron Pharmaceuticals, Corteva Agrisciences, Sana Biotechnology et bien d'autres - s'appuient sur la suite d'applications cloud de l'entreprise pour concevoir de l'ADN, collaborer à des expériences, automatiser la capture de données, gérer les flux de recherche et permettre une prise de décision rapide, le tout dans le but de mettre les produits sur le marché plus rapidement.

« Sana se concentre sur l'ingénierie des gènes et des cellules dans le but de créer de nouveaux médicaments qui non seulement traitent les maladies, mais aussi, si possible, les guérissent. Il s'agit d'un travail complexe et interdisciplinaire où chaque scientifique doit saisir, stocker et analyser d'immenses quantités de données. Benchling dispose d'une technologie essentielle qui permet aux équipes R&D mondiales de Sana de se concentrer sur le développement de nos plateformes et de notre pipeline, sur la mise en place de la bonne automatisation, sur la conception des bonnes expériences et sur la recherche des informations qui résident dans nos données. » a indiqué Steve Harr, cofondateur et PDG de Sana.

En janvier, Benchling a annoncé qu'elle avait doublé ses revenus annuels récurrents (ARR) pour la quatrième année consécutive, tout en ajoutant plus de 150 clients dans des secteurs tels que la médecine, l'alimentation, l'agriculture, les matériaux, les biens de consommation et l'énergie. Plusieurs entreprises de Benchling ont fourni en un temps record des traitements par anticorps COVID-19 permettant de sauver des vies. Soucieuse d'amener Benchling dans les plus grands centres de biotechnologie du monde pour soutenir ses principaux clients, la société a également ouvert son siège EMEA à Zurich, en Suisse.

« L'année écoulée a prouvé l'impact que la biotechnologie peut avoir sur le monde. C'est passionnant de voir nos clients au centre du développement de tout, depuis les thérapies pour COVID-19 qui sauvent des vies, jusqu'aux produits plus durables pour notre planète. Ce financement nous permettra de fournir davantage de produits, de solutions et de services dont les scientifiques du monde entier ont finalement besoin pour résoudre certains des plus grands défis de l'humanité. » a commenté Sajith Wickramasekara, PDG et cofondateur de Benchling.

Benchling est la première plateforme cloud de R&D qui alimente l'industrie des sciences de la vie et aide la prochaine génération de scientifiques à faire des découvertes révolutionnaires et à les mettre sur le marché plus rapidement que jamais. Les multinationales pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie à forte croissance et les grandes institutions de recherche font confiance à Benchling pour accélérer la collaboration et convertir la complexité des sciences de la vie en résultats qui changent le monde.

