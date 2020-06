Bendit Technologies annonce la nomination de dirigeants

Richard Cappetta a été nommé président du conseil d'administration et Yossi Mazel sera le nouveau PDG

TEL AVIV, Israël, 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- Bendit Technologies, un leader de l'industrie dans le développement de microcathéters à tête orientable, a annoncé aujourd'hui la nomination de Richard Cappetta à la présidence de son conseil d'administration. En outre, Yossi Mazel a été nommé directeur général.

Richard Cappetta a récemment occupé le poste de président et chef de la direction de MicroVention, Inc, une société du groupe TERUMO et a été, durant les 25 dernières années, cadre supérieur dans le secteur des dispositifs médicaux moins invasifs. « Je suis ravi de rejoindre Bendit Technologies et de mettre à profit ma vaste expérience dans le domaine des technologies basées sur les cathéters dans les domaines de la neuroradiologie interventionnelle et de la neurologie périphérique afin de contribuer au succès de l'entreprise. », a-t-il déclaré, « Je suis convaincu que la technologie de Bendit peut avoir un impact significatif sur l'amélioration des résultats des interventions dans les domaines de la neuroradiologie et de la chirurgie endovasculaire périphérique. »

La société a également annoncé la nomination de Yossi Mazel au poste de directeur général. M. Mazel, qui occupait auparavant le poste de PDG d'Orbix Medical, fera bénéficier Bendit Technologies de sa vaste expérience en gestion et en vente dans l'industrie des dispositifs médicaux. Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle et d'un MBA de l'Université hébraïque de Jérusalem. « La technologie brevetée de Bendit offre aux chirurgiens un plus grand degré de flexibilité et de précision dans le cadre d'interventions nécessitant l'utilisation de microcathéters. Nous travaillons avec les plus grands experts en neuroradiologie et chirurgie vasculaire périphérique au monde afin de fournir aux patients les meilleures solutions de microcathéters pour les procédures interventionnelles. », a-t-il déclaré.

Le professeur Alexander Bernstein, directeur du Pediatric Cerebrovascular Program (programme vasculaire cérébral) à l'hôpital Mount Sinaï et membre du conseil d'administration de Bendit Technologies, a ajouté : « Je me réjouis de travailler avec Rich et Yossi alors que nous passons de la phase clinique à la commercialisation de nos microcathéters innovants. »

Bendit Technologies est une société de dispositifs médicaux développant des technologies révolutionnaires pour les microcathéters à tête orientable offrant aux chirurgiens des capacités de flexion et de navigation contrôlées en 3D pour des interventions de chirurgie vasculaire périphérique, neurovasculaire et cardiaque. La technologie brevetée de la société réduit le cathétérisme complexe à une étape unique et permet un accès via l'artère radiale permettant de réduire les risques pour le patient. Bendit Technologies est déjà titulaire des certifications FDA et CE pour son microcathéter dans le cadre d'une utilisation périphérique.

