Beneficência Portuguesa realizou mais de 300 testes para diabetes em ação de conscientização

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Durante uma ação de conscientização do Dia Mundial do Diabetes, a BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo (SP) com o apoio da HMD Brasil, fabricante do glicosímetro de alta precisão GlucoLeader, realizou mais de 300 testes de glicemia gratuitos no Shopping Pátio Paulista.

Com o objetivo conscientizar e alertar população para este sério problema de saúde pública mundial que já atinge 12,5 milhões de brasileiros e 425 milhões de pessoas em todo o mundo de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), os profissionais da saúde presentes no evento buscavam explicar os perigos da diabetes não tratada e incentivar a realização do teste de glicemia, feitos com os glicosímetros GlucoLeader de alta precisão da HMD Brasil, empresa especializada no desenvolvimento de novas tecnologias para o controle efetivo do diabetes.

Segundo Talita Pavarini, enfermeira e docente da escola de enfermagem da BP e responsável pelo evento, a maior parte das pessoas que passaram pela ação não checavam a glicemia há um bom tempo e mostraram preocupação e interesse em realizar o teste.

"As pessoas se espantavam sempre que resultado dava acima de 100 mg/dL e mostravam grande preocupação em relação aos problemas e doenças que a diabetes pode causar", conta Talita.

O Brasil já ocupa o 4ª lugar entre os países com maior número de indivíduos que desconhecem seu diagnóstico, algo que preocupa – e muito – os profissionais da saúde, já que o sedentarismo, a obesidade e genética familiar, por exemplo, podem acarretar o diabetes tipo 2 e ainda ser o ponto de partida para o acidente vascular cerebral (AVC), infarto e a cegueira entre várias outras complicações.

FONTE Beneficência Portuguesa

