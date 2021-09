BeNext, kohorttipohjainen digitaalinen oppimisalusta HR-yhteisölle, tarjoaa nyt kursseja sekä englanniksi että espanjaksi

BeNext on oma kohorttipohjainen digitaalinen oppimisalusta, joka tarjoaa viiden viikon matkoja, joissa yhdistyy elävä ja asynkroninen kokemus suljetulle vertaisryhmälle. BeNext tarjoaa reaaliaikaista ja aktiivista taitojen kehittämistä käytännön oivalluksilla ja tehtävillä, ja se on sertifioinut yli 4000 ammattilaista 32 maasta.

Heinäkuusta 2021 lähtien BeNext -alusta on saatavana sekä englanniksi että espanjaksi. Heinäkuusta 2021 lähtien BeNext -alusta on saatavana sekä englanniksi että espanjaksi. "Ensimmäinen vuosi julkaisumme jälkeen on ollut valtava silmän avaaja siitä, miten yhteisö, kehitys ja muutos ovat niin yhteydessä toisiinsa," jakaa Prakash Shahin, Tuotepällikkö, BeNext. "Haluamme nyt tarjota BeNext -kokemuksen espanjankielisten maiden henkilöstöjohtajille."

BeNext-matka tekee oppimisesta kaksisuuntaista, jolloin sekä osallistujat että asiantuntijaopettajat ovat vastuussa. Lisäksi kokemuksen painopiste ei ole passiivinen sisältö, vaan aktiiviset, käytännönläheiset ja käytännölliset tulokset ja lopuksi kohorttisidoksen osallistujien yhteisö ja luovat pitkäaikaisia suhteita, jotka tekevät oppimismatkasta sosiaalisen, monipuolisen ja hauskan. Tämä on tehnyt BeNextsistä menestyksekkään ensimmäisen toimintavuoden ja valmis valloittamaan suuremman markkinaosuuden tarjoamalla monikielisiä ohjelmia.

BeNext-kurssit erottavat toisistaan elävän ja asynkronisen kokemuksen yhdistelmän sekä yhteisölähtöisen kohorttirakenteen. Suunnittelumatkalta puhuttaessa Kristin Strunk, Johtaja Asiakas&Työntekijä kokemus, Harley Davidson (USA), "BeNext Experience on antanut minulle mahdollisuuden oppia globaaleilta ajattelijoilta. Ohjelmien alusta ja suunnittelu tekevät oppimisesta kätevää ja arvokasta. Ohjelmat ovat pakottaneet minut arvioimaan uudelleen ajatuksiani työstä ja auttaneet minua tekemään muutoksia tiimissäni. Nautin todella osallistumisesta verkkoyhteisöön ja siitä, mitä teemme osana ohjelmaa. Minusta tuntuu, että kun olen suorittanut ohjelman, minulla on jotain konkreettista palautettavaa organisaatiolleni toteutettavaksi."

Ohjelmien yhteisölähtöinen viiden viikon rakenne saa oppijan todella keskittymään vaikutukseen liiketoimintaan ja tuloksiin. "BeNext -ohjelman jälkeen kokeilimme uutta raportointiaikataulua hajautetuille ryhmille; tämä kokeilu on auttanut organisaatiotamme vähentämään 34% valituksia. Kurssilla opimme keskittymään ajattelutapaan ja arvoihin ennen siirtymistä prosessien ja työkalujen siirtoon . "Kertoo Amit Verma, SEA Head Security, Varun Beverage (Intia).

Dinath Kim, Real Estate Marketplace, Zillennium (Kambodža), "BeNext -kurssi auttoi minua edistämään muutosta tiimissäni ja ajamaan uusia arvoja ja periaatteita. Kaiken kaikkiaan ohjelma auttoi minua olemaan ennakkoluuloton ja kestävämpi haasteiden käsittelyssä ."

BeNextin Prakash Shahi lisää: "Tavoitteenamme on tehdä tästä alustasta vaikuttava kaikille osallistujille. Siksi on niin tärkeää pitää kokemus monipuolisena, osallistavana ja yhteisölähtöisenä. Meille on kriittisen tärkeää tarjota pääsy ammattilaisille, jotka etsivät ratkaisuja heille ja heidän liiketoiminnalleen todella tärkeisiin ongelmiin."

Ottaen huomioon arviolta 20% maailman väestöstä, jolla on jokin vamma, BeNext laajentaa osallisuuttaan sisällyttämällä esteettömyyswidgetin osallistujille, joilla on erilaisia oppimisvaatimuksia. Kommentoidessaan BeNext Platformin esteettömyyswidgettiä, näkövammainen ONGC: n (Intia) henkilöstöjohtaja Sana Samad antoi seuraavan lausunnon: "Alusta on tarkoitettu erityistarpeisille henkilöille ja siinä on otettu huomioon erilaisia vammoja, kuten lukihäiriö, painovamma ja fyysinen vamma. Näkövammaiset käyttävät näytönlukuohjelmistoa tai suurennuslasia, joten ratkaisu on yhteensopiva molempien ohjelmistojen kanssa. "

Nyt toisena kasvuvuotenaan BeNext jatkaa sitoumustaan tarjota vaikuttavaa ja yhteisöllistä oppimista henkilöstöjohtajille, jotka vastaavat kykyjen hallinnan kasvaviin haasteisiin uusilla kursseilla. Näitä ovat HR -liikekumppani: Taitovaikutuksen edistäminen hybridissä '' Empatiakulttuurin rakentaminen tuottavuutta, innovointia ja kestävyyttä varten '' ja '' Digital Transformation & Leading Change ''.

Syyskuusta lähtien BeNext julkaisee espanjankieliset kohorttiversiot kaikista ohjelmista palvelemaan maailmanlaajuisia espanjankielisiä henkilöstömarkkinoita. Tämän viimeisimmän kehityksen ansiosta BeNext voi saada enemmän oppijoita ympäri maailmaa ja tehdä ohjelmista helposti saavutettavia ja osallistavampia.

Tietoja BeNextistä

