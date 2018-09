Benson Hill Biosystems levanta US $60 milhões para melhorar alimentos e ingredientes

ST. LOUIS, 10 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Benson Hill Biosystems, uma empresa de melhoria de cultivos que libera a diversidade genética natural de plantas, anunciou hoje o primeiro fechamento de seu financiamento de US $ 60 milhões da Série C. A rodada é liderada pela GV, com a participação de novos investidores do Activant Capital, do Collaborative Fund e da Tao Capital Partners. Os investidores existentes, a Alexandria Venture Investments, a Fall Line Capital, a iSelect Fund, a Lewis & Clark Ventures, a Mercury Fund, a Prelude Ventures e a S2G Ventures também participaram.