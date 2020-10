Benson Hill recueille 150 millions de dollars lors de sa ronde de financement de série D pour accélérer l'innovation alimentaire à l'échelle mondiale

- Le financement a été codirigé par Wheatsheaf et GV, avec une importante participation d'investisseurs stratégiques et axés sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de la chaîne de valeur agroalimentaire.

- Benson Hill utilisera les fonds pour étendre ses activités commerciales et son moteur d'innovation alimentaire CropOS™ dans plusieurs marchés alimentaires et d'ingrédients.

ST. LOUIS, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Benson Hill a annoncé la conclusion d'une ronde de financement de série D de 150 millions de dollars dirigée par le Wheatsheaf Group et GV (anciennement Google Ventures). Le moteur d'innovation alimentaire de premier plan CropOS™ de l'entreprise exploite la diversité génétique de la nature pour développer et commercialiser des aliments et des ingrédients plus sains et plus durables qui profitent aux agriculteurs, aux entreprises alimentaires de toutes sortes et, en fin de compte, aux consommateurs. Cette ronde de financement accélérera les efforts que cette entreprise de technologie alimentaire met en œuvre pour déployer la technologie de sa plateforme, renforcer le déploiement de ses partenaires dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et intensifier la commercialisation de produits.

Consultez le communiqué multimédia interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8799651-benson-hill-series-d/

La ronde de financement a attiré différents investisseurs qui ont reconnu la valeur du modèle d'affaires stratégique de l'entreprise et sa capacité à influer sur la santé et le bien-être des gens et de la planète grâce aux progrès réalisés dans le système alimentaire. Parmi les investisseurs, nouveaux comme de longue date, on trouve Argonautic Ventures, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Emart, GS Group, Louis Dreyfus Company, iSelect Fund, Fall Line Capital, Mercury Fund, Prelude Ventures, Prolog Ventures, S2G Ventures ainsi que d'autres investisseurs stratégiques et de bureaux familiaux.

Benson Hill exploite la Cloud Biology®, une discipline qui combine la puissance de la science des données, de l'apprentissage machine et des techniques d'intelligence artificielle (IA) avec la génomique et la biologie végétales. CropOS™ est la plateforme qui permet à cette discipline d'exister, en améliorant considérablement la précision et la vitesse de développement des produits. La plateforme technologique et les collaborations de Benson Hill favorisent la création d'aliments et d'ingrédients plus sains et plus durables que recherchent les consommateurs tout en offrant le rendement agricole élevé exigé par les agriculteurs.

« En tant qu'entreprise, notre priorité consiste à investir dans des innovations qui fournissent les calories et l'alimentation appropriées à une population mondiale croissante dans un système alimentaire moins axé sur les produits de base, a déclaré Stephan Dolezalek, directeur exécutif de Wheatsheaf Group. Nous sommes d'avis que la culture et les partenaires qui propulsent Benson Hill auront un grand impact sur les défis en matière de santé et de durabilité qui pèsent sur notre système alimentaire actuel, d'une manière qui profite tant à la société qu'à notre environnement. »

« Nous sommes heureux de contribuer à l'expansion du travail de Benson Hill, qui vise à créer un avenir alimentaire plus durable en tirant parti du potentiel de création de valeur de l'innovation axée sur la technologie, a affirmé Max Clegg, directeur de LDC Innovations, le programme de capital-risque de la Louis Dreyfus Company. Le pouvoir de la génomique et de la diversité génétique est largement inexploité, et nous pensons que la technologie et le modèle de collaboration de l'entreprise améliorent l'efficacité et permettent aux nouveaux produits de se démarquer auprès des intervenants de toute la chaîne de valeur, des agriculteurs aux consommateurs. »

« L'engouement pour les protéines végétales s'observe à l'échelle mondiale », a souligné Hewie Kang, PDG d'Emart, du Shinsegae Group. Les innovations de produits de Benson Hill, en particulier dans les domaines des protéines et de la densité des nutriments, sont sur le point d'accélérer l'adoption d'alternatives végétales. Cet investissement s'inscrit dans la volonté stratégique de concrétiser notre vision consistant à offrir un flux continu d'options alimentaires plus durables et plus saines aux consommateurs du monde entier. »

Grâce à cette nouvelle ronde de financement, Benson Hill pourra continuer de faire avancer la Cloud Biology® et son moteur d'innovation CropOS™, de renforcer les efforts de développement des partenaires, de recruter les meilleurs talents et de propulser le lancement commercial des premières variétés de soja à teneur ultra élevée en protéines en 2021, en plus d'autres produits. Le portefeuille de variétés de soja de haute qualité de l'entreprise comporte toute une série d'attributs de première qualité en demande – meilleure digestibilité, acides gras oméga bons pour le cœur et protéines supérieures – qui sont destinés aux marchés des aliments végétaux, des huiles saines, des aliments pour animaux et de l'aquaculture.

« Dans ce contexte de pandémie, qui a mis en évidence les forces et les faiblesses de notre système alimentaire, notre société est à la croisée des chemins, a déclaré Matt Crisp , chef de la direction de Benson Hill. Tout le monde doit pouvoir faire des choix alimentaires qui procurent du plaisir, rendent plus forts et contribuent à préserver notre environnement. Et le pouvoir de la diversité des plantes et de l'innovation technologique peut contribuer à cette évolution. Nous sommes reconnaissants envers la coalition croissante d'investisseurs, d'intervenants, d'agriculteurs et de partenaires qui reconnaissent l'urgence de la situation et l'occasion que nous avons de réfléchir ensemble et de moderniser la production alimentaire. »

À propos de Benson Hill

Grâce à la Cloud Biology® et à la plateforme CropOS™, Benson Hill offre un moteur d'innovation alimentaire révolutionnaire alliant science des données, apprentissage machine, biologie et génétique. Benson Hill donne ainsi aux innovateurs la possibilité d'exploiter la diversité génétique de la nature, des plantes jusque dans l'assiette, pour qu'ils puissent développer des aliments et des ingrédients plus sains et savoureux qui sont à la fois largement accessibles et durables. Pour en savoir plus, consultez le site bensonhill.com ou suivez l'entreprise sur Twitter, à l'adresse @bensonhillinc .

À propos de Wheatsheaf Group

Wheatsheaf Group investit dans des entreprises agroalimentaires en utilisant des capitaux et son expertise et en adoptant une perspective à long terme pour offrir des avantages commerciaux et sociaux durables. Disposant d'une des plus grandes et plus anciennes équipes d'investissement du secteur, Wheatsheaf collabore avec ses sociétés de portefeuille pour améliorer l'efficacité de la production et de la distribution alimentaires et pour développer des technologies et des modèles d'affaires innovants permettant d'offrir des aliments abordables, nutritifs et sans danger qui préservent tant la santé humaine que de la planète. Grâce au déploiement commercial de ces modèles d'affaires et de ces technologies à grande échelle, Wheatsheaf s'efforce d'offrir des solutions durables pour relever l'un des défis les plus pressants de la société moderne : fournir des aliments sains et nutritifs pour répondre aux exigences d'une population mondiale en pleine évolution. Wheatsheaf Group fait partie de Grosvenor Estate.

À propos de Louis Dreyfus Company (LDC)

LDC est une entreprise de distribution et de transformation de produits agricoles de premier plan. Misant sur sa portée mondiale et son vaste réseau d'actifs pour servir les clients et les consommateurs du monde entier, LDC s'efforce d'offrir les bons produits au bon endroit et au bon moment – de façon responsable et fiable et en toute sécurité. Ses activités s'étendent sur toute la chaîne de valeur, de la ferme à l'assiette, et sur une vaste gamme de secteurs d'activité (plateformes). Depuis 1851, son portefeuille s'est élargi pour inclure les céréales et oléagineux, le café, le coton, le jus, le riz, le sucre, le fret et les marchés mondiaux. LDC contribue à nourrir et à vêtir quelque 500 millions de personnes chaque année en produisant, transformant et transportant environ 80 millions de tonnes de produits. Structurée comme une organisation matricielle composée de six régions géographiques et de huit plateformes, LDC est active dans plus de 100 pays et emploie environ 18 000 personnes dans le monde.

À propos d'Emart

Basée en Corée, Emart est un détaillant multiformat rassemblant Emart Hypermarkets, Emart Traders, un modèle de vente au détail en entrepôt, Shinsegae Food, qui possède des installations de production, des canaux de distribution alimentaire, des franchises internationales de restauration et de boissons, les épiceries Emart24, les petites épiceries Emart Everyday, des complexes de centres commerciaux haut de gamme, Starbucks Korea et SSG.COM (centre commercial en ligne). Ce portefeuille lui permet de vastes interactions avec les consommateurs, ce qui s'explique par le fait que la moitié des Coréens du Sud visitent ses établissements chaque mois et que 20 millions de membres utilisent activement sa carte de fidélité. Outre en Corée, Emart est également présente en Asie, notamment au Vietnam, en Mongolie, aux Philippines et en Chine. Par l'intermédiaire de sa division Global Sourcing, Emart exploite plusieurs bureaux à l'étranger, dont Emart America Inc., une entité basée aux États-Unis qui fait entrer des produits destinés à l'exportation et à l'importation au nom de toutes les sociétés affiliées d'Emart. Aux États-Unis, Emart exploite des épiceries haut de gamme sous le nom de Bristol Farms, Metropolitan Market, New Seasons Market et d'autres par l'intermédiaire de sa filiale Good Food Holdings. Pour en savoir plus, consultez le site emartcompany.com .

