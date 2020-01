BENTELER abre novos caminhos na CES 2020 em Las Vegas

Além disso, a BENTELER também está expondo o Sistema de Propulsão Elétrica no estande da Bosch. A BENTELER e a Bosch são parceiras de desenvolvimento no campo da eletromobilidade (e-mobility). Nos últimos meses, as duas empresas desenvolveram ainda mais sua solução de chassi rodante. As duas empresas estão usando a CES como uma oportunidade para apresentar soluções de eletromobilidade a novos fornecedores do mercado, reduzindo, portanto, as barreiras de entrada em novos mercados. Os novos clientes em potencial se beneficiam de soluções custo-eficientes.

A BENTELER fornece extenso know-how automotivo para fornecedores de eletromobilidade

"A tendência para carros elétricos está crescendo rapidamente. Usamos nosso extenso know-how para dar suporte a fornecedores novos e existentes nesse campo", diz o vice-presidente da Unidade de Eletromobilidade da BENTELER Automotive, Marco Kollmeier. "Fornecemos suporte a nossos clientes com inovações tais como o Sistema de Propulsão Elétrica BENTELER. Isso nos possibilita ajudar as empresas a aproveitar as novas oportunidades que a eletromobilidade oferece a elas e a seus clientes".

A BENTELER ajuda a acelerar o desenvolvimento do protótipo do veículo da Sony

Uma das fabricantes que recorrem ao know-how da BENTELER é a Sony. Como parte de sua consideração de contribuir com a indústria automobilística, a Sony desenvolveu um veículo-protótipo. A BENTELER forneceu componentes essenciais para esse veículo. Na condição de importante parceira global da indústria automobilística, a BENTELER tem conhecimentos incomparáveis em toda a cadeia de valor automotiva, bem como competência em eletromobilidade. Isso torna a BENTELER uma parceira importante para o desenvolvimento de veículos-protótipos como esse da Sony.

Cooperação com a Bosch fornece aos clientes uma solução de eletromobilidade comprovada

Na CES 2020, a BENTELER está expondo o Sistema de Propulsão Elétrica pela primeira vez na América do Norte. Ele será exibido no estande da Bosch. Essa solução de plataforma escalável para veículos elétricos reúne as expertises das duas empresas. Ela está pronta para implementação imediata, eliminando a necessidade de ciclos de desenvolvimento e testes por vários anos pelas fabricantes de carros. Ela combina diversas funções, incluindo gerenciamento integrado de colisões, armazenamento de bateria flexível e escalável, bem como gerenciamento térmico integrado. A parceria entre a BENTELER e a Bosch foi anunciada em abril de 2019.

Para a BENTELER, essa é a primeira vez na CES. A feira é o evento de tecnologia mais importante do mundo. Ela serve como uma plataforma global para apresentações de inovações de próxima geração, incluindo tecnologias para veículos, tais como a eletromobilidade.

A CES 2020 será realizada de 7 a 10 de janeiro em Las Vegas (EUA). O Sistema de Propulsão Elétrica BENTELER será exposto no estande 12401 no Salão Central.

Sobre a BENTELER

A BENTELER é uma empresa global, de propriedade familiar, que atende clientes na área de tecnologia automotiva, setor de energia e engenharia mecânica. Como parceira inovadora, a empresa projeta, fabrica e distribui produtos, sistemas e serviços relevantes para a segurança.

No ano financeiro de 2018, as receitas do Grupo foram de € 8,072 bilhões. Sob a administração da holding estratégica BENTELER International AG, sediada em Salzburgo, Áustria, o Grupo é organizado em duas divisões, a BENTELER Automotive e a BENTELER Steel/Tube. Os cerca de 30.000 empregados da empresa em 96 localidades, em 28 países, oferecem competência de fabricação e distribuição de primeira classe, com o objetivo de prestar serviços de primeira linha onde os clientes da empresa estiverem.

BENTELER. The family of driven professionals (A família de profissionais motivados). Desde 1876.

www.benteler.com

Sobre a BENTELER Automotive

A BENTELER Automotive é uma parceira de desenvolvimento das principais fabricantes de automóveis do mundo. Com cerca de 26.000 empregados e mais de 70 fábricas em cerca de 25 países, a empresa desenvolve soluções sob medida parar seus clientes. Seus produtos incluem componentes e módulos nas áreas de chassi, carroceria, motor e sistemas de escapamento, bem como soluções para veículos elétricos.

www.benteler-automotive.com/

Sobre o BEDS e a cooperação de desenvolvimento com a Bosch

Na CES 2020, a BENTELER está expondo o Sistema de Propulsão Elétrica.

O sistema está exposto no estande da Bosch, parceira de desenvolvimento da BENTELER. A parceria entre as duas empresas foi anunciada em abril de 2019. Ela reúne as expertises das duas empresas para integração de sistemas de plataformas modulares elétricas de chassi rodante. A BENTELER entende as exigências que o chassi rodante impõe em produtos e sistemas na indústria automobilística e é responsável pela integração mecânica. A Bosch fornece os componentes elétricos e eletrônicos e subsistemas (ex.: unidades de controle de veículos, propulsores elétricos, direção mecânica elétrica, sistemas de freios). Isso inclui integração de softwares e sistemas e serviços.

https://www.benteler-automotive.com/de/produkte-kompetenzen/electro-mobility/benteler-electric-drive-system-20/

