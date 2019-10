Bentley Systems annuncia i nuovi servizi cloud iTwin per i digital twin infrastrutturali

Keith Bentley, fondatore e Chief Technology Officer: "Oggi, viviamo nell''era dei digital twin' che accelera a un ritmo ogni giorno più veloce. I primi fruitori con cui abbiamo iniziato a collaborare, oggi si impegnano a proteggere la loro leadership nella nuova economia dei digital twin, introducendo innovazioni nei processi e nei modelli aziendali. I vantaggi derivanti dalla sostituzione di prodotti e flussi di lavoro vecchi di decenni, completamente scollegati e basati sul cartaceo, con i digital twin viventi, aperti, rinnovabili e affidabili, sono immensi. La combinazione del risultato con l'ecosistema di innovazione attraverso piattaforme open-source produce una forza inarrestabile per il cambiamento delle infrastrutture. Non ricordo di aver mai assistito a un momento più entusiasmante per le professioni legate alle infrastrutture e per Bentley Systems."

I nuovi servizi cloud di digital twin

I servizi iTwin consentono alle società di costruzione di creare, visualizzare e analizzare i digital twin dei progetti e gli asset infrastrutturali. I servizi integrano i contenuti tecnici digitali derivanti dagli strumenti di progettazione BIM e da più fonti di dati, consentendo la "visualizzazione 4D" dei digital twin e registrando le modifiche nella cronologia di progetti/asset per fornire una tracciatura affidabile dell'autore, della data e dell'oggetto della modifica. I team ingegneristici utilizzano i servizi iTwin per condurre revisioni, convalidare i dati e generare informazioni approfondite sui progetti. Gli utenti delle applicazioni di progettazione Bentley possono applicare il servizio iTwin Design Review per effettuare revisioni di progetto ad hoc e i team che utilizzano ProjectWise possono aggiungere il servizio ai loro flussi di lavoro digitali per semplificare la fruibilità generale dei digital twin progettuali.

PlantSight è un'offerta sviluppata congiuntamente da Bentley Systems e Siemens, che consente di creare digital twin viventi e rinnovabili degli impianti operativi. PlantSight consente ai team di gestione, manutenzione e costruzione di accedere in maniera immersiva ai dati accurati dei digital twin, inclusi i codici PID, i modelli 3D e IoT. La soluzione fornisce una visione unica della realtà in un modello di dati convalidati che agevola l'intelligenza situazionale, la linea di visibilità e la consapevolezza contestuale. PlantSight è stato sviluppato congiuntamente da Bentley e Siemens utilizzando i servizi iTwin ed è distribuito sul mercato da entrambe le aziende.

ITwin Immersive Asset Service consente agli operatori-proprietari che utilizzano AssetWise di allineare i dati delle performance degli asset e l'analisi nel contesto dei digital twin, rendendo le informazioni tecniche accessibili a un pubblico più ampio attraverso un'esperienza intuitiva e immersiva. iTwin Immersive Asset Service mostra gli "hotspot" delle attività e i cambiamenti nello stato degli asset nel tempo, consentendo di migliorare e velocizzare il processo decisionale e di ottimizzare le performance degli asset.

I digital twin entrano nel mercato mainstream

La realtà fisica in continua evoluzione di un asset gestito è stata sempre difficile da acquisire a livello digitale e da mantenere aggiornata. Inoltre, a causa della varietà di formati di file incompatibili e delle continue modifiche, le informazioni tecniche ad essa associate sono sempre rimaste "oscure", sostanzialmente non disponibili o inutilizzabili. Attraverso i servizi cloud dei digital twin, Bentley aiuta gli utenti a creare e aggiornare i digital twin per migliorare la gestione e la manutenzione di asset fisici, sistemi e processi di costruzione, mediante la visualizzazione 4D e la visibilità delle analisi.

Nella conferenza Year in Infrastructure 2019, le innovazioni dei digital twin sono risultate presenti in 24 progetti finalisti in 15 diverse categorie e in 14 paesi, spaziando dal settore dei trasporti, reti idriche e impianti di trattamento acque, alle centrali elettriche, le acciaierie e gli edifici. Nel complesso, l'obiettivo dei digital twin per l'innovazione è stato citato in 139 nomination suddivise in 17 categorie, un incremento significativo rispetto alle 29 nomination del 2018.

Idee in azione sui digital twin

Durante la sua relazione tecnica tenuta in occasione della conferenza, Keith Bentley è stato affiancato dai rappresentati delle aziende Sweco e Hatch, per presentare le idee in azione sui digital twin infrastrutturali.

Sweco ha presentato il suo progetto di integrazione digitale di un sistema ferroviario di nove chilometri portato avanti per la città di Bergen, in Norvegia. L'estensione del sistema esistente è stata interamente gestita tramite i modelli BIM 3D, consentendo di passare da studi alternativi a un progetto di ingegneria dettagliato. L'utilizzo dei servizi iTwin ha consentito a Sweco di automatizzare il tracciamento delle modifiche e di ridurre al minimo gli errori, abilitando la visualizzazione 4D.

Dal canto suo, Hatch è riuscita a completare i processi di pre-fattibilità, fattibilità e ingegneria dettagliata per un impianto di produzione di acido solforico nella Repubblica Democratica del Congo. 'Il software di progettazione di Bentley ha consentito al team di progettare un digital twin intelligente, completo e minuziosamente dettagliato, spostando i processi di qualità a monte, come parte del risultato di modellazione 3D rispetto ai processi di qualità tradizionali basati sui disegni. Hatch è riuscita a ridurre il ramp-up della produzione dopo il collaudo, da sei mesi a uno.

Microsoft sta creando prototipi dei digital twin nella sua sede asiatica di Singapore e nel campus di Redmond. Il gruppo Real Estate and Security di Microsoft sta implementando un approccio "Digital Building Lifecycle" per ottimizzare le performance e il rapporto costi/benefici nell'intero ciclo di vita degli asset, e a migliorare la soddisfazione, la produttività e la sicurezza dei dipendenti. Il lavoro portato avanti da Microsoft nella creazione di rappresentazioni digitali di asset fisici, come gli edifici, è basato su Microsoft Azure Digital Twins, un servizio IoT che aiuta le organizzazioni a creare modelli digitali completi di ambienti fisici. Azure Digital Twins è stato rilasciato per l'anteprima pubblica nel 2018 ed è al momento adottato per i servizi iTwin da clienti e partner Microsoft a livello globale, tra cui Bentley. Le aziende stanno collaborando per creare un digital twin dei nuovi uffici Microsoft a Singapore.

Ecosistema dei Digital Twin

I servizi iTwin e PlantSight sono stati sviluppati utilizzando la piattaforma open source iModel.js per digital twin, lanciata per la prima volta a ottobre 2018 e portata alla versione 1.0 a giugno 2019. Uno dei motivi principali per rendere aperta la libreria iModel.js è promuovere un ecosistema di innovazione per le aziende di sviluppatori di software per digital twin e di integrazione digitale.

Una di queste è vGIS Inc., che ha utilizzato la piattaforma iModel.js per integrare una soluzione di realtà mista (XR) all'interno di un digital twin infrastrutturale nel settore dei trasporti. La loro app mobile di realtà mista integra visivamente i modelli di progettazione con la realtà, sul campo e in tempo reale. Gli utenti sul campo possono visualizzare i servizi del sottosuolo, ad esempio le tubazioni e i cablaggi, integrati all'interno dell'orientamento reale. È sufficiente puntare gli elementi del progetto con un dispositivo mobile per vedere gli oggetti nel contesto.

Alec Pescov, fondatore e CEO di vGIS: "La piattaforma iModel.js è un'ottima risorsa per lo sviluppo e l'integrazione di strumenti e servizi a valore aggiunto, come la realtà aumentata avanzata e le soluzioni di realtà mista offerte da vGIS. Apprezziamo molto la perfetta interoperabilità con i servizi iTwin e l'agilità del percorso di sviluppo che ci permette di raggiungere questo livello di integrazione. Ci auguriamo di estendere il nostro potenziale di collaborazione con i servizi iTwin".

Immagini e didascalie:

Impianto di produzione di acido solforico di Katanga, Repubblica Democratica del Congo. Hatch ha sfruttato la tecnologia dei digital twin per consentire alle strategie di approvvigionamento di abbassare i costi della fornitura dei materiali e di ridurre di diversi mesi la programmazione. Immagine per gentile concessione di Hatch

iTwin Design Review semplifica e velocizza le sessioni di revisione dei progetti e il coordinamento multidisciplinare. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Definizione dei Digital Twins

I Digital twins sono rappresentazioni digitali di asset fisici e sistemi nel contesto del loro ambiente circostante, in cui vengono fatte convergere le informazioni tecniche e che vengono utilizzati per comprendere e modellare le loro prestazioni. Proprio come gli asset del mondo reale che essi rappresentano, i digital twin sono in continua evoluzione. Essi vengono costantemente aggiornati da più fonti, tra cui sensori e droni, per rappresentare lo stato aggiornato in tempo reale o le condizioni di lavoro degli asset infrastrutturali fisici del mondo reale. Nella pratica, combinando il contesto digitale e i componenti digitali con la cronologia digitale, i digital twin consentono di far avanzare la modellazione BIM e GIS verso il 4D.

Vantaggi dei Digital Twins

I Digital twins enable consentono agli utenti di visualizzare l'intero asset (in un browser Web, un tablet o un ricevitore di realtà mista), verificare lo stato, eseguire analisi e generare informazioni approfondite per prevedere e ottimizzare le performance degli asset. Gli utenti possono creare a livello digitale prima di creare a livello fisico e pianificare le attività di manutenzione riducendo i rischi, prima di trasportare gli asset nel mondo reale. Inoltre, ora dispongono di software che consentono di immaginare centinaia di scenari, sfruttare il machine learning per confrontare le alternative progettuali o le strategie di manutenzione e ottimizzare il lavoro tra i vari parametri. La visualizzazione e la contestualizzazione dei dati di progettazione conducono a un processo decisionale più informato e a un maggiore coinvolgimento delle parti interessate, nell'intero ciclo di vita degli asset.

Informazioni sui servizi iTwin:

I servizi iTwin enable consentono ai team di progetto e agli operatori-proprietari di creare, visualizzare in 4D e analizzare i digital twin di asset infrastrutturali. I servizi permettono ai responsabili delle informazioni digitali di integrare i dati di progettazione generati da più strumenti in un digital twin vivente, consentendo di allinearli con il reality modeling e con altri dati associati, senza interrompere i flussi degli strumenti o dei processi in uso. Gli utenti sono in grado di visualizzare e tracciare le modifiche tecniche nella cronologia, fornendo all'autore una tracciatura affidabile della data e dell'oggetto della modifica. Con i servizi Twin tutti i responsabili decisionali hanno una migliore fruibilità delle informazioni utili nell'intero ciclo di vita degli asset. Gli utenti possono prendere decisioni più informate, anticipare ed evitare i problemi prima che si verifichino e intervenire in modo più rapido e sicuro, risparmiando sui costi, maggiore disponibilità dei servizi, minore impatto ambientale e maggiore sicurezza.

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems è il leader mondiale nel settore delle soluzioni software, concepite per assistere ingegneri, architetti, professionisti del settore geospaziale, costruttori e gestori con una gamma completa di soluzioni nel campo della progettazione, costruzione, gestione delle infrastrutture e della digitalizzazione delle città. Le applicazioni di modellazione aperte di Bentley, basate su MicroStationconsentono di accelerare l'integrazione progettuale, ProjectWise e SYNCHRO danno impulso alla project delivery e AssetWise ottimizza le performance degli asset e delle reti. Abbracciando l'intero settore dell'ingegneria infrastrutturale, i servizi iTwin stanno radicalmente spostando la modellazione BIM e GIS verso i digital twin 4D.

Bentley Systems oggi conta più di 3.500 collaboratori in 170 paesi, generando un fatturato annuo di 700 milioni di dollari. Dal 2014, ha investito oltre 1 miliardo di dollari in ricerca, sviluppo e acquisizioni. Dalla data di fondazione (1984) ad oggi, l'azienda è rimasta a maggioranza sotto il controllo dei cinque fratelli fondatori Bentley. www.bentley.com

Bentley, il logo Bentley, AssetWise, AssetWise ALIM, AssetWise Asset Reliability, AssetWise Enterprise Interoperability, iTwin, MicroStation, OpenUtilities, ProjectWise, SUPERLOAD e SYNCHRO sono marchi registrati o meno, marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette. Tutti gli altri nomi di marchi e prodotti sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

