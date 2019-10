Bentley Systems introduceert AssetWise Digital Twin Services en OpenUtilities Digital Twin Services voor activa- en netwerkprestaties

Nieuwe Immersive Asset Service maakt 4D-visualisatie en analytische zichtbaarheid voor "evergreen" digitale tweelingen mogelijk

SINGAPORE, 22 oktober 2019 /PRNewswire/ -- De Conferentie Year in Infrastructure 2019 -- Bentley Systems, Incorporated, de toonaangevende wereldwijde leverancier van uitgebreide software en digitale twin cloud-services voor het bevorderen van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van infrastructuur, introduceerde vandaag nieuwe digitale dubbele dienstverlening voor activa- en netwerkprestaties. AssetWise Digital Twin Services brengen digitale context, digitale componenten en digitale chronologie samen om aansprekende visualisatie en geavanceerde analyses te bieden voor verbeterde beslissingsondersteuning en verbeterde prestaties van infrastructuuractiva. OpenUtilities Digital Twin Services gebruiken digitale tweelingen voor het consolideren, valideren en uitlijnen van GIS, reality-modellering, prestaties, simulatie en andere bedrijfsgegevens die nodig zijn om activa effectief te beheren, waaronder energiecentrales, substations en volledige netwerken.

Alan Kiraly, senior vice president, asset and network performance voor Bentley Systems, zei, "Om echt inzichten te verkrijgen en te benutten die van invloed zijn op de prestaties en betrouwbaarheid van infrastructuuractiva, en ook van de netwerken die ze verbinden, moeten digitale tweelingen zorgen voor live en nauwkeurige fysieke en technische gegevens door de tijd heen, effectief in 4D. Door de toegankelijkheid van cloud- en webservices en ons open-sourceplatform voor aansprekende visualisatie en zichtbaarheid van analyses, stelt AssetWise Digital Twin Services alle AssetWise-gebruikers en nieuwe gebruikers in staat om de voordelen van vollediger digitaal gaan te vergroten."

AssetWise Digital Twin Services

iTwin Immersive Asset Service

iTwin Immersive Asset Service zorgt voor meeslepende visualisatie en analytische zichtbaarheid, in een rijke, interactieve 4D digitale dubbele context, voor beslissingsondersteuning om de prestaties van infrastructuuractiva te ondersteunen en te verbeteren. De cloud- en webservices stellen eigenaren-exploitanten in staat om engineering-informatie voor infrastructuur toegankelijk en begrijpelijk te maken voor een breder publiek.

AssetWise 4D Analytics

AssetWise 4D Analytics maakt gebruik van geavanceerde analyses en machine learning om inzicht te geven in de huidige omstandigheden en trends en om toekomstige prestaties te voorspellen. Gegevensbronnen kunnen alle informatie bevatten die toegankelijk is voor AssetWise, inclusief inspecties, werkgeschiedenis en extreem grote gegevenssets, zoals van IoT-apparaten. Resultaten kunnen worden begrepen in de context van de digitale twin met behulp van uitgebreide grafische en dashboardmogelijkheden.

AssetWise Linear Analytics

Traditioneel maakt de complexiteit van lineaire activa het moeilijk om de enorme hoeveelheid gegevens die bij dit soort netwerken hoort te visualiseren en te begrijpen. AssetWise Linear Analytics neemt gegevens uit vele waargenomen bronnen en stemt deze, met technische betrouwbaarheid, af op locatie en tijd op een lineair netwerk. Eenmaal afgestemd, en met behulp van een bibliotheek van lineaire netwerkbewuste regels voor gegevensverwerking, kunnen gebruikers trends en afwijkingen binnen spoor- of wegennetwerken identificeren. AssetWise Linear Analytics bevat visualisatiedashboards die gebruikers direct toegang bieden tot alle gegevens op elke locatie in het netwerk.

OpenUtilities Digital Twin Services (ET, IT, OT)

Energiebedrijven worden geconfronteerd met de modernisering van hun verouderende infrastructuur, samen met de nieuwe uitdagingen van gedistribueerde energiebronnen aan de rand van het netwerk. OpenUtilities Digital Twin Services consolideren, valideren en afstemmen van ET (engineeringtechnologie), IT- en OT-informatie, waaronder netwerk-GIS, reality-modellering, prestaties, simulatie en andere bedrijfsgegevens in afdelings- en workflowsilo's. Met OpenUtilities Digital Twin Services kunnen organisaties problemen met de gegevenskwaliteit identificeren, deze problemen op een kaart visualiseren en problemen oplossen met behulp van slimme regels en machine learning. Vooraf gedefinieerde en door de gebruiker uitbreidbare dashboards en analyses bieden inzichten en visualisaties voor digitale tweelingen van OpenUtilities.

Digitale samenwerkingsverbanden voor activa- en netwerkprestaties

(Met Siemens) APM voor energiecentrales versnelt de digitalisering van energiecentrales en biedt intelligente analyses met een scala aan innovatieve oplossingen en managed services-oplossingen voor Asset Performance Management.

(Met Siemens) Digitale diensteverlening voor Brownfield T&D maakt gebruik van OpenUtilities Digital Twin Services voor weerbaarheid van bestaande substations, waarbij het substationmodel, de realiteitscontext en activagegevens worden gekoppeld om toegang te bieden tot vitale informatie om downtime te verminderen en probleemidentificatie en -oplossing te stroomlijnen, met name in gevallen waar substations afgelegen en moeilijk te bereiken zijn.

(Met Siemens) OpenUtilities DER Planning en Oplossingen voor ontwerpbeoordeling

Bentley's OpenUtilities Analysis, OpenUtilities DER Optioneering, en OpenUtilities Design Optioneering incorporate Siemens PSS®SINCAL, een oplossing voor de analyse van energiesystemen die een naadloze en continu bijgewerkte omgeving biedt voor modellering en simulatie. Met deze oplossingen kunnen eigenaar-exploitanten het net efficiënter modelleren voor gedecentraliseerde energie zonder de veiligheid en betrouwbaarheid in gevaar te brengen.

ONDERSCHRIFTEN EN AFBEELDINGEN

Bentley Systems introduceert nieuwe digitale dubbele services voor activa- en netwerkprestaties om aansprekende visualisatie en geavanceerde analyses te bieden voor verbeterde beslissingsondersteuning en verbeterde prestaties van infrastructuuractiva. Afbeelding met dank aan Bentley Systems.

Digitale tweelingen bieden live en nauwkeurige fysieke en technische gegevens gedurende de tijd, zodat gebruikers inzichten kunnen verkrijgen en kunnen reageren op inzichten die van invloed zijn op de prestaties en betrouwbaarheid van infrastructuuractiva. Afbeelding met dank aan Bentley Systems.

Over Bentley's aanbod aan activa- en netwerkprestaties

Bentley Systems verbindt zich ertoe BIM en GIS te bevorderen via digitale tweelingen met 4D-infrastructuurtechnologie voor activa- en netwerkprestaties. AssetWise software en cloudservices beheren geo-gecoördineerde informatie voor het modelleren van activaprestaties tijdens de operationele en onderhoudslevenscyclus van infrastructuuractiva en de bijbehorende netwerken, in transport, water/afvalwater en energie en communicatie (OpenUtilities). Enterprise-oplossingen kunnen AssetWise ALIM, AssetWise Asset Reliability, AssetWise Enterprise Interoperability, en SUPERLOAD samenbrengen. Alle eigenaren van infrastructuur kunnen eindelijk eerder niet zichtbare technische gegevens openen voor digitale tweelingen met activaprestaties, progressief mogelijk gemaakt door Bentley's iTwin Services—inclusief Immersive Asset, Linear Analytics, 4D Analytics, en OpenUtilities Digital Twin clouddiensten.

In 2019 heeft de marktstudie Asset Reliability van ARC Advisory Group Bentley Systems uitgeroepen tot APM-marktleider in het algemeen, en ook als # 1 in transport, olie en gas en Electric Power T&D. Eveneens in 2019, plaatste ARC's marktonderzoek Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure en BIM Bentley op de eerste plaats in Electrical T&D, Communicatie. Van de top 500 van eigenaren van Bentley-infrastructuur, vertrouwen 24 in de top 50 op AssetWise.

Meer over het aanbod van Bentley in activa- en prestatienetwerk: www.bentley.com/AssetWise

www.bentley.com/openutilities

Meer over Bentley Systems

Bentley, het logo van Bentley logo, AssetWise, AssetWise ALIM, AssetWise Asset Reliability, AssetWise Enterprise Interoperability, iTwin, MicroStation, OpenUtilities, ProjectWise, SUPERLOAD, en SYNCHRO zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van Bentley Systems, Incorporated of een van de directe of indirecte volledige dochterondernemingen. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Volg ons op Twitter:

@BentleySystems

Related Links

http://www.bentley.com



SOURCE Bentley Systems, Incorporated