Berlin Cures annonce qu'il a mené à bien son étude de phase 1 du BC 007 pour le traitement de la cardiomyopathie

- Le BC 007 présente un excellent profil de sécurité

- Le lancement de la phase 2 est prévu pour le troisième trimestre 2018

ZOUG, Suisse, 22 août 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le laboratoire pharmaceutique Berlin Cures a annoncé qu'il avait mené à bien son étude de phase 1 du BC 007, un composé aptamère à base d'ADN qui se lie aux auto-anticorps pathogènes fonctionnels et les élimine dans le traitement de la cardiomyopathie.

« Le profil de sécurité de BC 007 reste excellent », explique le docteur Johannes Müller, fondateur et président du conseil d'administration de Berlin Cures Holding AG. « Cette étude a été menée à bien avant la fin les délais qui avaient été prévus, et elle nous offrira des informations précieuses pour l'élaboration de l'étude de phase 2 qui suivra et concernera le dosage et la fréquence de traitement. Avec cette évolution favorable, nous espérons répondre à la nécessité immense de nouvelles options thérapeutiques sûres et efficaces pour les millions de personnes atteintes de cardiomyopathie. »

« Les atouts thérapeutiques du BC 007 pourraient constituer un changement radical d'orientation dans le traitement de l'insuffisance cardiaque vers des médicaments personnalisés pour les maladies cardiaques », ajoute Marko Bagaric, PDG et membre du conseil d'administration de la société. « Le profil de sécurité et de tolérabilité du BC 007, conjugué à la preuve que tous les auto-anticorps testés peuvent être éliminés avec une dose modérée de ce composé, permettent à nos investisseurs d'être optimistes pour la prochaine étude clinique. En outre, cet optimisme s'appuie sur la certitude que la suppression des anticorps au moyen d'une procédure appelée immunoadsorption offre un avantage important pour les patients atteints de cardiomyopathie dilatée. »

À propos des auto-anticorps visant les récepteurs couplés à la protéine G



On sait que différents facteurs sont à l'origine de la cardiomyopathie dilatée, laquelle est responsable d'un élargissement et d'un affaiblissement du ventricule gauche. Les auto-anticorps pathogènes fonctionnels sont l'un de ces facteurs, qui se lient au récepteur adrénergique bêta-1 et influent sur la régulation du rythme et de la force de contraction cardiaque, entraînant une surstimulation permanente du muscle cardiaque et, à terme, une insuffisance cardiaque. Berlin Cures a mis au point le BC 007, un composé capable d'éliminer les auto-anticorps pathogènes qui visent le récepteur adrénergique bêta-1. En outre, le BC 007 peut également neutraliser d'autres auto-anticorps appartenant à la même grande famille de récepteurs de surface cellulaire, connus sous le nom de récepteurs couplés à la protéine G (RCPG), qui peuvent provoquer une cardiomyopathie dilatée et différentes maladies comme l'hypertension pulmonaire, le syndrome de fatigue chronique et le glaucome. Pour faciliter l'identification de tels auto-anticorps, Berlin Cures a standardisé une procédure de test qui permet de détecter avec fiabilité les auto-anticorps dans le sérum des patients, et remplace ainsi une procédure de test diagnostique disponible mais complexe et non validée.

À propos de la phase 1 du composé BC 007



L'objectif de l'étude de phase 1 était de démontrer la sécurité, la tolérabilité et l'efficacité du BC 007 dans l'élimination d'auto-anticorps. Tandis que de jeunes hommes sains qui ne présentaient pas d'auto-anticorps ont, dans un premier temps, reçu de faibles doses de BC 007 contrôlées versus placebo, dans les phases ultérieures de l'étude des sujets plus âgés (hommes et femmes), qui avaient été testés positifs pour les auto-anticorps, ont été traités avec des doses de BC 007 de plus en plus fortes. La dose optimale pour une élimination complète des auto-anticorps a été établie sans événements indésirables graves ou sans aucun signe de réactions allergiques chez les 74 personnes traitées. Cette dose optimale doit être prise pour passer à un essai de phase 2/3 chez des patients testés positifs au récepteur adrénergique bêta-1-AAB souffrant d'insuffisance cardiaque chronique.

À propos du BC 007



Le BC 007 est un composé aptamère à base d'ADN qui se lie aux auto-anticorps pathogènes fonctionnels visant le récepteur adrénergique bêta-1, et les élimine. Le récepteur adrénergique bêta-1 appartient à la grande famille des récepteurs de surface cellulaire connus sous le nom de récepteurs couplés à la protéine G, qui régulent le rythme et la force de contraction cardiaque. Les cellules cardiaques sont endommagées par des auto-anticorps qui se lient de façon chronique à ces récepteurs dans le cadre d'un processus dont il a été avéré qu'il entraînait la mort des cellules cardiaques et une défaillance organique chez environ 80 pour cent des patients européens d'âge moyen atteints de cardiomyopathie dilatée et en attente d'une transplantation cardiaque.

À propos de Berlin Cures



Berlin Cures Holding AG, société privée fondée en 2014 qui a son siège à Zoug (Suisse), conçoit actuellement une nouvelle génération de traitements s'appuyant sur un quart de siècle de recherches sur les maladies auto-immunes, conduites à l'hôpital reconnu Charité Berlin, ainsi qu'au Centre Max-Delbrueck de Berlin. L'objectif consiste à concevoir des traitements pour les maladies présentant une pathologie auto-immune, dans le cadre desquelles sont présents des auto-anticorps fonctionnels visant des récepteurs couplés à la protéine G de différents types.

Présentant plus de 1 000 sous-types différents, la famille des récepteurs couplés à la protéine G constitue la plus grande superfamille de protéines ayant la capacité physiologique de détecter les molécules en dehors de la cellule. Berlin Cures détient les droits de PI relatifs à une plateforme d'aptamères qui se lient et neutralisent ces auto-anticorps fonctionnels, lesquels jouent un rôle important dans la pathophysiologie de plusieurs pathologies auto-immunes.

Plusieurs études récentes relatives à l'insuffisance cardiaque, à l'hypertension pulmonaire, au syndrome de fatigue chronique, à la prééclampsie, ainsi qu'à un nombre important d'autres maladies démontrent que ces auto-anticorps fonctionnels jouent un rôle fort sous-estimé dans le développement et la subsistance de la maladie. La neutralisation de ces auto-anticorps peut entraîner des améliorations substantielles dans le cadre du traitement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.berlincures.ch.

