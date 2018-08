Bertelsmann réalise de nouveau plus d'un demi-milliard d'euros de bénéfices au premier semestre

GÜTERSLOH, Germany, August 30, 2018 /PRNewswire/ --

Hausse du chiffre d ' affaires à 8,2 milliards d ' euros, au plus haut depuis onze ans

La croissance organique a progressé de 2,4 pour cent

Les activités de croissance enregistrent une augmentation organique de 9,2 pour cent, s ' établissant ainsi à 2,9 milliards d ' euros

L ' EBITDA opérationnel avant les effets de change demeure au niveau élevé de l ' année dernière

Le résultat du groupe s ' élève à 501 millions d'euros

Progrès stratégiques dans toutes les divisions

Pronostics pour l'exercice 2018 confirmés

Grâce à l'évolution positive de ses activités numériques et de croissance, Bertelsmann a enregistré de bons résultats lors du premier semestre 2018. Grâce à de nombreux progrès stratégiques, l'entreprise internationale de médias, de services et de formations a continué d'améliorer son profil de croissance et a de nouveau atteint un résultat consolidé de plus d'un demi-milliard d'euros.

La croissance organique du chiffre d'affaires de Bertelsmann a progressé de 2,4 pour cent (contre 1,4 pour cent au S1 2017). Les activités de croissance du groupe ont enregistré au total une hausse organique du chiffre d'affaires de 9,2 pour cent, s'établissant ainsi à 2,9 milliards d'euros (contre 2,7 milliards d'euros au S1 2017). Elles correspondent désormais à environ un tiers du chiffre d'affaires total. L'évolution a été particulièrement positive pour les activités numériques de RTL Group, Fremantle Media, Arvato et du Bertelsmann Education Group. Malgré des effets de change négatifs élevés,

particulièrement du dollar US, le chiffre d'affaires a grimpé de 1,3 pour cent pour atteindre 8,2 milliards d'euros (S1 2017 : 8,1 milliards d'euros), la valeur la plus haute depuis onze ans. Bertelsmann réalise 20 pour cent de son chiffre d'affaires aux États-Unis.

L'EBITDA opérationnel s'est élevé à 1,07 milliard d'euros (S1 2017 : 1,10 milliard d'euros) et atteignait, avant les effets de change négatifs, le même niveau élevé que l'année dernière. Une augmentation du résultat de



20 pour cent a été enregistrée par la filiale de services Arvato, dont les quatre Solution Groups ont dépassé ensemble le résultat de l'année dernière. RTL Group, BMG et le Bertelsmann Education Group



ont eux aussi connu une progression. À l'inverse, les activités nouvelles et numériques ont subi des pertes de démarrage.

Malgré des effets de change négatifs et des facteurs exceptionnels positifs minimes, le résultat consolidé, de 501 millions d'euros (S1 2017 : 502 millions d'euros), a de nouveau dépassé la barre du demi-milliard d'euros. Les activités de fonds de la division Bertelsmann Investments ont apporté une contribution significative au résultat.





Thomas Rabe, président du directoire de Bertelsmann, a expliqué : « Au cours du premier semestre 2018, Bertelsmann a grandi de ses propres forces, dans des proportions que nous n'avions plus connues depuis des années. Le développement de nos activités de croissance porte encore clairement ses fruits. Nous nous réjouissons particulièrement du fait que les investissements réalisés au cours des années précédentes dans nos activités de prestations de services soient de plus en plus rentables. Mais nous voulons continuer à améliorer le profil de croissance de l'entreprise. Pour ce faire, nous investissons massivement dans nos activités, et particulièrement dans les contenus créatifs. Afin de ne pas mettre en péril ces dépenses, une modernisation du cadre réglementaire pour les activités créatives en Europe est nécessaire de toute urgence. Cette situation concerne des domaines tels que la protection des données, les droits d'auteur, la législation antitrust, le droit publicitaire, le droit des médias et l'imposition. »

Thomas Rabe a souligné qu'au cours des six premiers mois de cette année, Bertelsmann a fortement progressé sur ses quatre grands axes stratégiques, à savoir le renforcement des activités de cœur de métier, la transformation numérique, le développement des plates-formes de croissance et l'expansion dans les régions de croissance.

Renforcement des activités de cœur de métier

Le RTL Group a pu maintenir une position stable en matière de chiffre d'affaires pour la publicité télévisée sur les marchés principaux que sont l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, même si cette année, les matches de la Coupe du monde de football ont été diffusés par des concurrents.

et les Pays-Bas, même si cette année, les matches de la Coupe du monde de football ont été diffusés par des concurrents. Penguin Random House a placé 178 titres sur les listes des meilleures ventes de livres du « New York Times », dont 25 en tant que numéro un. Parmi les best-sellers du groupe d'édition grand public se trouve le thriller « The President is Missing » de Bill Clinton et James Patterson . Par ailleurs, Penguin Random House a acquis en janvier la maison d'édition spécialisée américaine Rodale Books . En novembre, Penguin Random House publiera à l'échelle internationale les mémoires de l'ancienne Première dame des États-Unis, Michelle Obama .

et . Par ailleurs, Penguin Random House a acquis en janvier la maison d'édition spécialisée américaine . En novembre, Penguin Random House publiera à l'échelle internationale les mémoires de l'ancienne Première dame des États-Unis, . Gruner + Jahr a poursuivi sa stratégie consistant à développer des produits médiatiques autour de personnalités connues avec les nouveaux magazines « JWD » et « Dr. v. Hirschhausens Stern Gesund Leben ».

Arvato a prolongé des contrats-cadres avec des clients importants, notamment Daimler et Facebook. Arvato Systems a mis sur le marché avec succès différents services informatiques.

Le Bertelsmann Printing Group a prolongé divers contrats d'impression, entre autres avec le « SPIEGEL ». Sonopress a gagné un nouveau gros client aux États-Unis.

Passage au numérique

Le RTL Group a augmenté ses recettes numériques de neuf pour cent au cours du premier semestre de cette année pour atteindre 424 millions d'euros, et a créé une entreprise intégrée avec les publicitaires en ligne SpotX et SmartClip. Le groupe de médias RTL Deutschland a fondé en Allemagne avec United Internet et ProSiebenSat.1 la European netID Foundation visant à fournir aux clients un identifiant central pour différents services en ligne.

Penguin Random House a étoffé son catalogue de livres numériques et a enregistré des chiffres en hausse avec les téléchargements de livres audio.

La part du chiffre d'affaires des activités numériques de Gruner + Jahr a augmenté sur les marchés clés que sont l'Allemagne et la France , pour atteindre 26 pour cent. L'entreprise a continué de développer la plate-forme de découverte d'applis AppLike.

, pour atteindre 26 pour cent. L'entreprise a continué de développer la plate-forme de découverte d'applis AppLike. Bertelsmann compte désormais plus de 2,6 milliards de followers grâce à ses offres sur les réseaux sociaux.

Développement des plateformes de croissance

Fremantle Media a profité du retour réussi de l'émission « American Idol », diffusée sur la chaîne américaine ABC. L'entreprise a par ailleurs commencé la production d'autres séries telles que « The New Pope ».

En avril, BMG a acheté l'entreprise australienne Big Bang & Fuzz, active dans le domaine de la production musicale, et a signé un contrat d'édition mondial et exclusif avec l'ancien batteur des Beatles, Ringo Starr .

. Arvato a continué de développer de manière organique ses activités de logistique et de services financiers. La filiale de services de Bertelsmann a par ailleurs acheté des parts de la start-up FinTech israélienne Secured Touch et a acquis 3C Deutschland GmbH.

Pendant la période sous revue, le Bertelsmann Education Group a acquis la majorité du capital de Hotchalk, prestataire américain de formations de l'enseignement supérieur. La filiale de formations en ligne Relias a enregistré une croissance organique à deux chiffres et a élargi sa base de clients à 6 750 institutions, qui ont suivi plus de 21 millions de cours en ligne. La plate-forme de formation continue Udacity, dont Bertelsmann détient une part significative, a lancé de nouveaux « nanodegrees », notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et des technologies blockchain.

Expansion dans les régions à forte croissance

Bertelsmann a élargi son réseau mondial de participations dans des start-up ; au cours du premier semestre 2018, le groupe a réalisé plus de 31 investissements initiaux ou de suivi dans des jeunes entreprises et trois ventes réussies via ses quatre fonds, Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann Brazil Investments (BBI), Bertelsmann India Investments (BII) et Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI). Le 30 juin 2018, Bertelsmann détenait grâce à ses fonds 176 participations, dont plus de la moitié revenaient à BAI.

Au Brésil, Bertelsmann a acquis la majorité des parts d'Affero Lab, un des plus grands prestataires de formation pour entreprises du pays.

En Inde, Penguin Random House a élargi son offre dans des langues locales grâce à l'acquisition de la maison d'édition renommée Hind Pocket Books.

Thomas Rabe : « Au premier semestre 2018, Bertelsmann a continué de progresser pour enregistrer une croissance forte et devenir plus numérique, plus international et plus diversifié. Malgré l'insécurité politique rampante due entre autres au contexte du Brexit ou aux différends commerciaux entre la Chine et les États-Unis, nous sommes confiants de pouvoir atteindre nos objectifs sur l'ensemble de l'année. »

Actuellement, Bertelsmann examine les options stratégiques pour continuer de développer les activités d'Arvato CRM. Cette analyse envisage une vente complète ou partielle, mais aussi des partenariats. Les premiers résultats devraient être disponibles au cours du deuxième semestre de 2018.

Bernd Hirsch, directeur financier de Bertelsmann, a ajouté : « Bertelsmann continue de profiter d'une situation financière solide. Nous sommes optimistes en ce qui concerne le résultat de l'ensemble de l'année et nous continuons de miser sur une augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'une rentabilité opérationnelle élevée. Le résultat du groupe dépassera à nouveau la barre du milliard. »

Les chiffres en bref (en millions d'euros)

01/01/2018- 01/01/2017- 30/06/2018 30/06/2017 Chiffre d'affaires consolidé 8 237 8 134 EBITDA opérationnel par secteur 1 120 1 116 Corporate / consolidation -49 -17 EBITDA opérationnel 1 071 1 099 Facteur exceptionnels 8 15 EBIT (résultat financier avant résultat financier et impôts) 769 805 Résultat financier -106 -105 Résultat avant impôts 663 700 Charge d'impôt sur le bénéfice -162 -197 Résultat après impôts issu des activités non poursuivies - -1 Résultat du groupe 501 502

Investissements (y compris dettes financières reprises) 497 643

État au État au 30/06/2018 31/12/2017 Dettes économiques 6 794 6 213

Division Chiffre d'affaires EBITDA opérationnel 01/01/2018- 01/01/2017- 01/01/2018- 01/01/2017- (en millions d'euros) 30/06/2018 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2017 RTL Group 3 046 2 978 643 624 Penguin Random House 1 482 1 532 171 206 Gruner + Jahr 701 743 51 59 BMG 241 233 42 40 Arvato 2 002 1 862 175 145 Bertelsmann Printing Group 768 811 28 47 Bertelsmann Education Group 111 92 10 -4 Bertelsmann Investments* 5 - - -1 Total des divisions 8 356 8 251 1 120 1 116 Corporate / consolidation -119 -117 -49 -17 Total du groupe 8 237 8 134 1 071 1 099

Au cours du 1[er] semestre 2018, les nouvelles règles comptables IFRS 9 « Instruments financiers » et IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » ont été appliquées pour la première fois. Conformément aux dispositions transitoires, les valeurs de l'année dernière n'ont pas été adaptées selon les IFRS 9 et IFRS 15.

* L'évolution des activités de Bertelsmann Investments est principalement calculée sur la base de l'EBIT, qui s'est établi à 45 millions d'euros (contre 41 millions d'euros au S1 2017).

À propos de Bertelsmann

Bertelsmann est une entreprise de médias, de services et de formation, présente dans environ 50 pays dans le monde. Le groupe rassemble le groupe de télévision RTL Group, le groupe d'édition Penguin Random House, les éditions magazines Gruner + Jahr, l'entreprise musicale BMG, le prestataire de services Arvato, le Bertelsmann Printing Group, le Bertelsmann Education Group ainsi que le réseau de fonds internationaux Bertelsmann Investments. L'entreprise, qui emploie 119 000 collaborateurs, a totalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros. Bertelsmann est synonyme de créativité et d'esprit d'entreprise. Cette combinaison permet des offres de médias d'excellente qualité et des solutions de service innovantes qui enthousiasment les clients du monde entier.