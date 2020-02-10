Беспилотники MMC помогают в борьбе с эпидемией нового коронавируса

I. Воздушное вещание Вместо искусственного патрулирования беспилотники способны осуществлять контроль ситуации на земле под углом в 360 о посредством камер с 40-кратным зумом. Дроны выявляют скопления людей, а также лиц, появляющихся в общественных местах без защитных масок, подавая соответствующие команды через мегафоны. Беспилотники ежедневно осуществляют широковещательную передачу сообщений жителям различных микрорайонов.

II. Распыление дезинфицирующих веществ

Дроны ММС используются для дезинфицирующей обработки общественных пространств - от автобусных или железнодорожных станций, супермаркетов до небольших жилых дворов. По сравнению с традиционным способом обеззараживания применение беспилотников позволяет избежать непосредственного контакта с источниками вируса, особенно в местах, требующих регулярной дезинфекции.

III. Воздушное термозондирование

Оснащенные тепловизорами дроны способны автоматически выявлять лиц с лихорадкой посредством высокоточной инфракрасной технологии, широко применяющейся в многолюдных местах для содействия руководству и эвакуации на местах.

IV. Управление движением транспорта

Начиная с 1 февраля, команды специалистов ММС взаимодействуют с дорожной полицией в процессах мониторинга транспортных потоков. Обеспечивая более обширный обзор в сравнении со стационарными камерами, дроны ММС помогают сотрудникам полиции быстро находить решения для существующих проблем.

Офицер местной дорожной полиции высоко оценил способности беспилотников: "Раньше нам приходилось осуществлять сбор информации посредством физического патрулирования, а теперь мы можем получать все необходимые сведения с помощью дронов".

"На первом этапе наши устройства использовались только для широковещательной передачи сообщений. Однако по мере ухудшения ситуации с распространением вируса от дронов потребовалось выполнение гораздо более широкого спектра задач. Мы быстро сформировали онлайн-команду специалистов по НИОКР и разработали соответствующие решения", - рассказал глава правления ММС Лу Чжихуэй (Lu Zhihui).

Компания, осуществляющая полный спектр работ в сфере промышленных БПЛА, предоставляет не только готовые решения, но и поставляет ключевые компоненты для беспилотников и участвует в совместных проектах с ОЕМ/ODM-производителями. ММС стремится повышать уровень автоматизации производства, гарантируя безопасность выполнения ручных операций, снижая себестоимость и повышая эффективность производства.

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SOURCE MicroMultiCopter Aero Technology Co., Ltd.