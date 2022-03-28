Бесплатное руководство по скринингу колоректального рака доступно более чем на 10 языках

Бесплатное руководство по скринингу колоректального рака, изданное Национальной сетью многопрофильных онкологических учреждений США, теперь доступно более чем на десяти языках

Руководство «NCCN Guidelines for Patients: Colorectal Cancer Screening» теперь переведено на несколько языков, чтобы люди по всему миру знали, зачем, когда и как нужно проходить скрининг на колоректальный рак.

ПЛИМУТ-МИТИНГ, штат Пенсильвания, 28 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Национальная сеть многопрофильных онкологических учреждений США (National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) объявила сегодня о новых переводах недавно опубликованного руководства «NCCN Guidelines for Patients®: Colorectal Cancer Screening». Это бесплатное руководство, изданное на средства фонда NCCN Foundation®, предназначено для пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними, и теперь доступно на следующих языках: арабский, китайский, французский, гаитянский креольский, хинди, хмонг, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, сомалийский, тагалог и вьетнамский.

«С целью повышения качества жизни всех пациентов фонд NCCN Foundation стремится развивать онкологическую помощь посредством финансирования надежных источников доказательной медицинской информации, — заявил исполнительный директор фонда NCCN Foundation Патрик Делейни (Patrick Delaney). — Переводы этого издания на различные языки помогут пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними, совместно выбирать подходящий для них способ скрининга».

В настоящее время эксперты рекомендуют начинать скрининг колоректального рака в возрасте 45 лет в группе среднего риска, а в группе повышенного риска в некоторых случаях даже раньше. Доступ к достоверной информации о скрининге рака особенно необходим сейчас, поскольку в результате пандемии COVID-19 стали реже своевременно проводить скрининг и диагностику рака и, согласно прогнозам, возрастет число случаев заболевания более поздних стадий. Подробнее в материале «Рак не ждет — не ждите и вы» («Cancer Won't Wait and Neither Should You») по адресу NCCN.org/resume-screening.

«Скрининг колоректального рака — невероятно эффективный инструмент для улучшения результатов лечения и даже для профилактики этой распространенной формы рака, — заявила президент организации Fight Colorectal Cancer (Fight CRC), магистр по государственной политике и государственному управлению Анджи Дейвис (Anjee Davis). — Он позволяет снизить уровень смертности благодаря выявлению колоректального рака на более ранней, более излечимой стадии, а также уменьшить заболеваемость раком путем обнаружения и удаления предраковых полипов. Мы рады, что эта важная информация теперь доступна еще большему числу людей по всему миру».

Бесплатные цифровые версии руководства «NCCN Guidelines for Patients: Colorectal Cancer Screening» доступны по адресу NCCN.org/patientguidelines и в мобильном приложении NCCN Patient Guides for Cancer. Постоянно пополняющаяся библиотека руководств NCCN для пациентов включает в себя более 60 регулярно обновляемых изданий для пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними. В этих изданиях освещены большинство основных форм рака, в том числе рак толстой и прямой кишки, и приведены полезные рекомендации по уходу и выживаемости.

Руководства NCCN для пациентов основаны на доказательных данных, проверены экспертами и содержат такую же информацию, как и клинические рекомендации NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®), которые являются признанным стандартом стратегии и подходов в онкологии, а также наиболее основательными и регулярно обновляемыми клиническими рекомендациями, доступными в какой-либо области медицины. Версии для пациентов представлены в удобном для чтения формате: в них имеются таблицы, изображения и глоссарий медицинских терминов. На сегодняшний день издано более 50 руководств NCCN для пациентов в переводе на другие языки.

Ознакомиться с дополнительной информацией и поддержать издание этого и других руководств для больных раком и лиц, осуществляющих уход за ними, можно по адресу NCCN.org/patients.

Информация о Национальной сети многопрофильных онкологических учреждений США

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующихся на лечении пациентов и проведении исследовательской и образовательной деятельности. NCCN стремится содействовать качественной, эффективной, равноправной и доступной онкологической помощи для повышения качества жизни всех пациентов. Более подробная информация о клинических рекомендациях в области онкологии (NCCN Guidelines®) и других инициативах NCCN представлена на веб-сайте NCCN.org. Следите за новостями NCCN в социальный сетях: «Фейсбук» — @NCCNorg; «Инстаграм» — @NCCNorg; «Твиттер» — @NCCN.

Информация о фонде NCCN Foundation

Фонд NCCN Foundation® был основан Национальной сетью многопрофильных онкологических учреждений США (NCCN®) для расширения возможностей людей, страдающих раком, и развития инноваций в области онкологии. Фонд предоставляет больным раком и лицам, осуществляющим уход за ними, объективные экспертные рекомендации ведущих мировых онкологов, публикуемые в библиотеке NCCN Guidelines for Patients® и других источниках информации для пациентов. Также NCCN Foundation стремится содействовать лечению онкологических заболеваний путем финансовой поддержки перспективных молодых отечественных ученых, находящихся на переднем крае исследований в области онкологии. Более подробная информация о фонде NCCN Foundation представлена по адресу NCCN.org/foundation.

Контакты для СМИ:

Рейчел Даруин (Rachel Darwin)

267-622-6624

[email protected]

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

SOURCE National Comprehensive Cancer Network