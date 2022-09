Bester Barkeeper der Welt gewählt: Adrián Michalčík aus Norwegen beim Diageo World Class Global Bartender of the Year-Wettbewerb zum weltbesten Barkeeper gekürt

SYDNEY, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- Heute Abend in Sydney mixte, rührte und schüttelte sich der norwegische Barkeeper Adrián Michalčík seinen Weg zum Titel als „Diageo World Class Global Bartender of the Year", an dem Barkeeper aus 50 Ländern teilnahmen.

Gemeinsam mit einigen der besten Barkeeper der Welt nahm Adrián an einer Reihe von Aufgabenstellungen teil, bei denen ihre Cocktailkünste, ihr Wissen und ihre Kreativität auf die Probe gestellt wurden.

Adrián Michalčík, representing Norway, is awarded the title of world’s best bartender at the Diageo World Class Global Bartender of the Year competition 2022 Adrián Michalčík, representing Norway, is awarded the title of world’s best bartender at the Diageo World Class Global Bartender of the Year competition 2022- surrounded by members of the World Class Hall of Fame Adrián Michalčík, representing Norway, competes in the Tanqueray No. TEN Challenge during the Diageo World Class Global Bartender of the Year competition 2022 in Sydney

Von der Entwicklung eines einzigartigen Likörs aus überschüssigen Frischprodukten über die Herstellung eines Highballs mit der weltweiten Nummer eins unter den Scotchs[1], Johnnie Walker, bis hin zum Rühren des „perfekten" Tanqueray No. TEN Martini wurden die Finalisten dazu ermutigt, über die Grenzen ihres Handwerks hinauszugehen und sich dafür einzusetzen, dass besser statt mehr getrunken wird.

Nach seinem Sieg sagte Adrián: „Wow, ich kann nicht glauben, dass ich gerade den größten Barkeeper-Wettbewerb der Welt gewonnen habe! Die letzten Jahre waren unglaublich hart für mich und unsere Branche. Die Chance zu bekommen, hier im echten Leben gegen einige wirklich großartige Barkeeper anzutreten, fühlt sich wie der Beginn eines neuen Kapitels an. Es gab Momente, in denen ich nicht sicher war, ob ich es in die nächste Runde schaffe, geschweige denn den Titel gewinne!"

Marissa Johnston, weltweite Leiterin des Diageo World Class-Wettbewerbs, erklärte: „Der diesjährige Wettbewerb hat mich wirklich umgehauen. Unsere Finalisten haben ihr Handwerk auf ein neues Niveau gebracht, und Adrián hat sich als Großer unter Großen erwiesen. Er ist ein würdiger Gewinner, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm im kommenden Jahr."

Beim diesjährigen Festival waren nicht nur die Barkeeper anwesend. Juroren und Cocktail-Legenden wie Ago Perrone, Monica Berg und Ryan Chetiyawardana überraschten die Einwohner Sydneys mit Gastauftritten in einigen der besten Bars und Restaurants der Stadt im Rahmen des World Class Cocktail Festivals.

Das Festival beinhaltete auch eine Reihe von Veranstaltungen und Kooperationen in Restaurants und Bars rund um das weltberühmte Sydney Opera House. Dazu gehörten der Pate der Food Trucks, Roy Choi, der die Don Julio Food Truck Fiesta veranstaltet, und die preisgekrönte Barkeeperin und Unternehmerin Monica Berg, die mit The Singleton in einem der beliebtesten Lokale Sydneys, dem Shell House, eine neue Perspektive auf Single Malts bietet.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie @WorldClass auf Instagram und Facebook.

[1] IWSR 2021

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1900092/Adrian_Michalcik_World_s_Best_Bartender.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1900093/Adrian_Michalcik_Awarded_World_s_Best_Bartender.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1900094/Adrian_Michalcik_Tanqueray_Challenge.jpg

SOURCE Diageo