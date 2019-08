Bestmile lève 16,5 millions de dollars pour accélérer le déploiement de sa plateforme d'orchestration de flottes autonomes

Blue Lagoon Capital, basé à Washington DC, est une société d'investissement en capital-risque dont les fondateurs misent sur un petit nombre de sociétés auxquelles ils apportent activement leur expertise opérationnelle. TransLink Capital, basé à Palo Alto, investit dans les start-ups technologiques en phase d'expansion et les aide à nouer des partenariats stratégiques en Asie. L'investissement de Translink provient de ses fonds stratégiques avec SOMPO, l'une des plus grandes compagnies d'assurance japonaises, et de Japan Airlines.

Les associés de Blue Lagoon, Rodney Rogers et Kevin Reid, rejoignent le conseil d'administration de Bestmile et Rodney Rogers en devient le président.

Selon Mr. Rogers, « Le marché a de fortes attentes quant aux outils nécessaires pour garantir les performances des services de mobilité ». « L'industrie du transport est en pleine croissance et je suis enthousiaste à l'idée de jouer un rôle dans le succès et le développement de Bestmile, que je crois être aujourd'hui la plateforme d'orchestration de flottes la plus sophistiquée, la plus intelligente et la plus complète du marché. »

MM. Rogers et Reid, tous deux opérateurs aguerris dans les nouvelles technologies, ont cofondé en 2009 Virtustream, une société de services cloud pour les entreprises acquise en 2015 pour 1,2 milliard de dollars par EMC Corporation, aujourd'hui dans le giron de Dell Technologies.

« Bestmile fait figure de pionnier dans l'intégration des véhicules autonomes et conventionnels grâce à sa plateforme de services permettant aux opérateurs de flottes d'optimiser leurs ressources de manière concrète, quel que soit le mode de transport. Chez Airbus Venture, nous considérons Bestmile comme un acteur clé pour notre unité Urban Air Mobility. L'expérience de MM. Rogers et Reid vient renforcer son avenir prometteur, » se félicite Thomas d'Halluin, associé directeur chez Airbus Ventures.

UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE ET INÉGALÉE

Cette annonce confirme la capacité sans précédent de Bestmile de gérer de manière ultra-efficace la planification, l'affectation de courses et le routing des véhicules ; la performance des flottes s'en trouvant jusqu'à 10 fois plus efficace. Les villes et les opérateurs sont ainsi en mesure de proposer des services de mobilité à davantage de personnes avec moins de véhicules. Bestmile compte parmi ses clients des opérateurs de transports publics, des sociétés de transports en commun, des équipementiers de véhicules ainsi que des sociétés de taxis offrant des services de navette autonome, de microtransit, de robotaxi et de courses classiques.

« Grâce à ces fonds, nous allons consolider notre position de leader en matière d'orchestration de flottes », se réjouit Raphaël Gindrat, cofondateur et CEO de Bestmile. « Nous sommes ravis d'obtenir le soutien opérationnel et financier dont nous avons besoin pour promouvoir l'ensemble des fonctions de l'entreprise. »

Depuis 2014, la plateforme Bestmile gère des flottes de véhicules sur trois continents, dont les premières flottes autonomes intégrées au sein des réseaux de transports publics. La plateforme est la seule solution sur le marché à être compatible avec tous les types de véhicules, qu'ils soient autonomes ou non, et capable de gérer des services à la demande ou à itinéraires fixes. Elle permet d'assurer une intégration avec les autres modes de transport tout en offrant des applications pour les voyageurs, conducteurs et opérateurs.

