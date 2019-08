Bestmile recauda 16,5 millones de dólares para la orquestación de flotas autónomas

Los socios de Blue Lagoon, Rodney Rogers y Kevin Reid, se han unido a la junta directiva de Bestmile, con Rogers como Presidente.

"El mercado ha hablado adoptando la tecnología de orquestación de flotas como fundamental para el rendimiento del servicio de movilidad en el mundo real," dijo el señor Rogers. "Este espacio está experimentando un crecimiento significativo y estoy muy emocionado de jugar un papel en el éxito de Bestmile, una tecnología que creo que es la plataforma de orquestación de flotas más avanzada, inteligente e integral disponible hoy en día".

Los señores Rogers y Reid, ambos operadores de tecnología experimentados, cofundaron la empresa de servicios en la nube empresarial Virtustream en 2009, que fue adquirida por EMC Corporation en 2015 por 1.200 millones de dólares y ahora es parte de Dell Technologies.

"Bestmile ha sido pionera en la integración de vehículos autónomos y conducidos por humanos, con una plataforma de servicios completos ricamente habilitada que permite a los operadores de flotas optimizar sus activos prácticamente en todos los modos de transporte. En Airbus Ventures vemos a Bestmile como un facilitador clave para la movilidad aérea urbana, con un futuro aún más brillante con el equipo probado de Rogers y Reid a bordo", dijo Thomas d'Halluin, socio administrativo de Airbus Ventures.

TECNOLOGÍA PROBADA, SIN PRECEDENTES

Este anuncio refuerza la capacidad sin precedentes de Bestmile para ofrecer envíos, enrutamientos y emparejamiento de conducción ultraeficientes, lo que hace que las flotas sean hasta 10 veces más eficientes y permite a las ciudades y proveedores de servicios mover a más personas con menos vehículos. Los clientes de Bestmile incluyen operadores de transporte público, empresas de redes de transporte (TNC), vehículos de fabricantes de equipos originales y compañías de taxi que ofrecen servicios de transporte autónomo, robotaxi, microtránsito y transporte autónomo.

"Con estos fondos y liderazgo, estamos listos para avanzar en nuestro liderazgo en orquestación de flotas," dijo Raphael Gindrat, cofundador y CEO de Bestmile. "Estamos entusiasmados de tener el apoyo financiero y operativo que necesitamos para aumentar todas las funciones de la organización."

La plataforma de Bestmile ha apoyado flotas en tres continentes desde 2014, incluyendo las primeras flotas autónomas en operar en las calles de la ciudad como parte de las redes de transporte público. La plataforma es la única solución de este tipo que es agnóstica de vehículos, puede gestionar vehículos autónomos y conducidos por humanos, apoya servicios bajo demanda y basados en el tiempo, se integra con múltiples modos de transporte y proporciona aplicaciones integrales para los viajeros, conductores y operadores.

