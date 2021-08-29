Бестселлер последнего десятилетия HAVAL H6 -- лидер не одного поколения

С момента появления HAVAL H6 — первого «интеллектуального городского автомобиля класса SUV» под брендом HAVAL — в 2011 году его продукция поэтапно совершенствовалась и оптимизировалась на протяжении трех поколений в течение десяти лет. После строгих рыночных испытаний HAVAL H6 лидирует в мировом тренде SUV. HAVAL H6 принес на китайский рынок исторические изменения. Это самый продаваемый автомобиль класса SUV в Китае на протяжении многих лет и «легендарный национальный автомобиль» в глазах китайских пользователей. Благодаря неоднократной модернизации он также вызвал ажиотаж на международном рынке, став надежным вариантом для 3,5 миллионов автовладельцев по всему миру и войдя в пятерку ведущих моделей класса SUV по общемировому объему продаж в 2017 году. За 10 лет его общемировой объем продаж составил 3,5 млн единиц продукции.

После долгих лет устойчивого доминирования автомобиль 3rd Gen HAVAL H6 был полностью оптимизирован на основе двух предыдущих поколений с присущей ему харизматичной уверенностью в себе. В дизайне кузова используется новая восточно-футуристическая эстетическая концепция, идеально сочетающая в себе элементы восточной философии с технологиями будущего, отражая красоту гармонии между ощущениями молодости и высокого класса и удовлетворяя все фантазии пользователей по всему миру в плане вкусового восприятия и технологичности. Кроме того, благодаря платформе L.E.M.O.N. модель 3rd Gen HAVAL H6 была обновлена как с точки зрения интеллектуальности, так и эксплуатационных характеристик. Интеллектуальные технологии делают его партнером, способным мыслить, общаться и развиваться. Интеллектуальная полноцветная приборная панель на ветровом стекле (HUD), раньше появлявшаяся только в ведущих моделях автомобилей класса люкс, позволяет пользователям знать состояние транспортных средств и дорог в режиме реального времени при движении, когда водитель смотрит прямо вперед. Полнофункциональная автоматическая парковка обеспечивает возможность автоматической парковки во всех направлениях, завершая эпоху ручного управления. 3rd Gen HAVAL H6 обладает более высокими эксплуатационными характеристиками благодаря использованию полностью обновленного двигателя 2.0GDIT, коробки передач 2nd Gen 7DCT и ходовой части, обеспечивающей повышенную управляемость и устойчивость. Благодаря легковесному кузову мощность автомобиля используется более эффективно, а топливная эффективность увеличивается на величину до 14,5%, что обеспечивает высочайшие результаты вождения.

Десять лет назад HAVAL H6 вышел на сцену, заполнив пробел на китайском рынке SUV. Сейчас 3rd Gen HAVAL H6 вновь является лидером отрасли по технологичности. Бренд открывает новую главу и подтверждает свою репутацию производителя «легендарного интернационального автомобиля».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1603387/image.jpg

SOURCE HAVAL